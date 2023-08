Het hoge koldergehalte in ‘De laatste dag’ is niet voor iedereen weggelegd

Het internet is het podium van clowns die ongevraagd de micro opeisen, maar af en toe treedt iemand naar voren die best te appreciëren valt, zoals Elisabeth Lucie Baeten, de schrijver-scenarist die naar eigen zeggen nog wel grappig is voor een vrouw.

Op Instagram, de speelplaats voor millennials van rond de dertig, deelt ze al eens geinige video’s. Laatst was dat een persiflage van de pr-verantwoordelijke van kindervriend Vincent Van Quickenborne. Een aanrader, wat dan weer niet de juiste term is om haar komediereeks De laatste dag te beschrijven.

In de reeks speelt Elisabeth Lucie Baeten zelf het hoofdpersonage Lucie. Ze werkt bij de regionale televisiezender Regio TV en kondigt aan het begin van elke aflevering aan dat het haar laatste werkdag is. Maar u bent natuurlijk niet lomp en weet wel beter dan dat.

De laatste dag mikt op de goofiness van The IT Crowd, een van de betere kantoorkomedies, en het hoge koldergehalte is, gok ik, niet voor iedereen weggelegd. Sara, het schermgezicht van Regio TV, denkt dat ‘ciao bella’ Latijn is, en daarmee wordt het toppunt van flauwheid met evenepoeliaanse snelheid bereikt, maar in de wetenschap dat een deel van de bevolking F.C. De Kampioenen als het summum van haute culture beschouwt is hier een doelgroep voor. En laat mij ook niet te snobistisch doen: ik heb een zwak voor pipikakahumor die op de juiste manier wordt gebracht.

Elisabeth Lucie Baetens reeks is over de hele lijn geen voltreffer, maar kent wel haar goede momenten. Sara (Awa Ndiaye) is wat de doorsnee Antwerpse zatlap een loempe doewes noemt, met suffe maar ook wel degelijke slapstick als gevolg. Een onbedoeld grappig leeghoofdig type past in De laatste dag goed naast een bokkige ouderdomsdeken als Mia (Mieke Verdin). Die laatste heeft het, mede dankzij het Édith Piaf-moment in aflevering 7, in zich om een cultpersonage te zijn, al acht ik de kans klein dat deze VRT MAX-productie de tand des tijds gaat doorstaan.

Daarvoor zijn de overige personages te cliché en te weinig memorabel. Baeten speelt met types als Bart (Sven De Ridder) en Paul (Uriah Havertong) die schreeuwerig, misplaatst patserig en over the top zijn. Ricky Gervais en Steve Carrell bewezen in internationaal gelauwerde kantoorkomedies dat onuitstaanbaar en onweerstaanbaar naast elkaar kunnen leven, maar de mensen die in de reeks neerkijken op Lucie bezitten eerder de gave om te irriteren dan te charmeren.

Na een heel zwakke tweede aflevering (die met de bierproeverij) werd De laatste dag met de minuut wat beter. Met afleveringen die hooguit dertien minuten duren circuleren momenteel heus slechtere reeksen om uw tijd aan te verspillen.

De laatste dag is te bekijken op VRT MAX.