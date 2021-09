Eva Keustermans zet de blik op opeindig. Vandaag: Viervoeters op Play4.

Met honderden zijn ze al, de honden die terug naar het asiel werden gebracht nu corona in Vlaanderen uitgewoekerd geraakt. Deprimerend nieuws dat misschien draaglijker wordt als er goeie vibes tegenover staan. En goeie vibes, dat rijmt natuurlijk op Dominique Van Malder en Joris Hessels, in een andere krant al eens ‘de bordercollie en de chowchow van de Vlaamse showbizz’ genoemd. Foei!

Zij runnen in Viervoeters een ‘datingbureau voor mens en dier’ op een idyllische boerderij, gebaseerd op het Britse format The Dog House. Baasjes zonder hond worden door experten gematcht aan honden zonder baasje, en daarbij wordt er geglimlacht dat het een lieve lust is. Een onthaalbediende in een Thais luxeresort kan er nog een puntje aan zuigen. Ik had sowieso mee zitten glimlachen, moesten de makers niet de song ‘Don’t Worry Be Happy’ in de mix hebben gegooid. Qua feelgood zijn dat meerdere bruggen te ver, zelfs voor een datingshow met honden.

Ook de kandidaat-baasjes die voorbijkomen, zijn stuk voor stuk flinke Bobby’s. Doodbrave middenklassers met een gezonde blos en ook weer die glimlach op het gezicht gebeiteld, die hardnekkiger wordt naarmate de grote ‘hondmoeting’ dichterbij komt. Bij deze mooie lieve mensen zou ik zelfs mijn kind een nachtje durven achterlaten, maar zijn ze representatief voor het publiek dat doorgaans een dier komt adopteren? Voor mij mocht er gerust ook eens een twee-uitlatige Johnny bij zitten, speurend naar een fel bijtbeest, of een garagist die blaffend materieel zoekt om ’s nachts de boel te bewaken. Ik zeg maar iets. Het zou alles wat relevanter maken, misschien. Spannender ook. Het hoeft niet altijd zo geforceerd happy te zijn, ook al is het commerciële televisie.

Ach, ik heb best wel medelijden met de diersoort hond. Hoe zulke beestjes moeten passen in de kleine, vreemdvormige gaatjes in drukke mensenlevens. Marie-Paule, die een lingeriezaak runt, wil een hond die overdag bij haar in de winkel kan, “maar het mag geen kleintje zijn.” De experten toveren een bordercollie uit hun mouw, die haar dagen mag gaan slijten tussen slippen en ochtendjassen. En dat beestje ging al gebukt onder de naam ‘Mega’.

Romy en Ben, een koppel twintigers, dromen van een lekker eigenwijs dier, liefdevol en zeer aanhankelijk. Een beetje als een baby, want die willen ze dan weer absoluut niet. De hond moet tegelijk ook goed alleen thuis kunnen zijn, want Romy en Ben hebben allebei een drukke job. De akita inu die hen geserveerd wordt, heeft nul interesse en positioneert zich pront met zijn parmantige poepegaatje naar Romy en Ben, die zichtbaar uit het lood zijn geslagen. Ze vergeten zelfs te glimlachen. Uiteindelijk komt het allemaal goed, wat had u gedacht. Maar eventjes dus niet, en dat voelde wel goed na zoveel feelgood.

Viervoeters, elke woensdag om 20.35 uur op Play4.