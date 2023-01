‘Het heeft geen zin je humeur te laten afhangen van een lullo die de show per se kapot wil schrijven’

Te duur, te luchtig en te weinig Niels Destadsbader. Zonder een minuut zendtijd is The Greatest Dancer van Vlaanderen nu al een van de meestbesproken tv-shows van het voorjaar. Presentators Siska Schoeters en Aster Nzeyimana houden het hoofd koel. ‘Het heeft geen zin je humeur te laten afhangen van een of andere lullo die ons programma per se kapot wil schrijven.’

Beginnen doen we misschien best met wat uitleg over waarom The Greatest Dancer zo vaak over de tongen gaat. In een poging wat meer lucht in de programmatie van zijn openbare omroep te blazen heeft VRT-CEO Frederik Delaplace al een hele tijd een zogenaamde shiny-floor show helemaal bovenaan op zijn verlanglijstje staan. Met The Greatest Dancer van Vlaanderen krijgt hij nu eindelijk waar hij al zo lang om vraagt.

In het programma, gebaseerd op een BBC-format, proberen amateurdansers publiek en jury te overtuigen van hun talent. Wie daar het best in slaagt, stoot almaar verder door en mag zich aan het eind van de rit de beste danser van Vlaanderen noemen. Een talentenjacht dus, waarvan ze bij de VRT hopen dat die naar het voorbeeld van zijn commerciële voorgangers jong en oud aan het scherm zal kluisteren.

Presentators van dienst zijn Siska Schoeters (40) en Aster Nzeyimana (29). Een opdracht die ze alvast niet aan hun eigen dansprestaties te danken hebben. Schoeters durft pas sinds een jaar of drie de vloer op tijdens feestjes, bekent ze. Haar partner in crime heeft minder schroom, maar worstelt tijdens zijn pasjes met een stel net iets te stijve heupen.

“Schattig”, vindt Schoeters. “Omdat hij een kleurtje heeft, ga je er bijna automatisch van uit dat Aster wel over een goed ontwikkeld gevoel voor ritme zal beschikken. Superracistisch eigenlijk. En in het geval van Aster ook nog eens een helemaal fout. (lacht) Hij kan helemaal niet dansen.”

Nzeyimana haalt de schouders op. “Ik herken het gevoel van teleurstelling bij Siska. (lacht) Ik heb het al zo vaak bij mensen gezien. Wanneer ik de dansvloer opstap, worden blijkbaar allerlei spectaculaire dingen van me verwacht. Waarna telkens opnieuw blijkt dat ik er helemaal niks van bak.”

Ondanks dat beperkte gevoel voor ritme waren jullie wel meteen enthousiast om een dansprogramma te presenteren?

Nzeyimana: “Ja, omdat dans me altijd al heeft gefascineerd. Het is een heel krachtig instrument om bepaalde gevoelens over te brengen, vind ik.”

Schoeters: “Dat heb ik tijdens de opnames ook gemerkt. Ik had vroeger wel eens een voorstelling van Wim Vandekeybus of Rosas gezien en ik vond dat telkens heel indrukwekkend. Maar ik heb nu pas ondervonden hoe hard dans kan binnenkomen.”

Nzeyimana: “Ik had al een paar keer neen gezegd op voorstellen van de VRT. Omdat sport echt mijn ding is. Dat voelt heel veilig aan en ik wil dat niet zomaar voor gelijk wat opgeven. Als ik een uitstapje zou doen, moest het er meteen boenk op zijn. Met dit programma was dat het geval. Een grote show over dans, die ik dan ook nog eens met Siska mocht presenteren. Het was gewoon het moment om te springen.”

Een sportjournalist die een showprogramma presenteert. Geen schrik om aan sérieux te verliezen?

Nzeyimana: “Neen, al heb ik daar op voorhand wel over nagedacht. Ik heb het gevoel dat ik de juiste stappen in de juiste volgorde heb gezet. Ik ben begonnen met voetbalverslaggeving op de radio, daarna is televisie daarbij gekomen en vorig jaar mocht ik Extra Time presenteren. Daardoor ben ik voor veel mensen ‘die gast van de voetbal’. Dit uitstapje zal daar niets aan veranderen.”

Schoeters: “Aster is ook meer dan een typische sportjournalist. Wie hem een beetje volgt, weet dat hij niet vies is van een vleugje glamour. Dat hij dit doet, is eigenlijk heel logisch. Ik ben er ook van overtuigd dat we dit soort uitstapjes in de toekomst vaker gaan zien. Het is niet omdat je een sportjournalist bent dat je niet ook graag zwierige roze pluchen jassen draagt. (wijst op de jas die naast Nzeyimana op de stoel hangt)

“Dat vind ik juist het coolste aan Aster. Hij is een heel inspirerende persoonlijkheid. Als het gaat over de jonge generatie en kunnen zijn wie je bent, dan vind ik hem een heel groot voorbeeld. Aster is gewoon Aster. Iemand die houdt van voetbal maar ook van showprogramma’s met heel veel camera’s. Dat valt toch perfect te combineren?”

Nzeyimana: “In sportverslaggeving is maar één ding belangrijk: you gotta know your shit. Zolang ik in Extra Time zinnige vragen stel, maakt het de voetballiefhebbers niet uit dat ik daarnaast ook een dansprogramma aan elkaar praat.”

De dansshow op Eén kreeg al veel kritiek over zich heen, hoewel de uitzending pas op 4 februari begint. Beeld © VRT

The Greatest Dancer lijkt op het eerste gezicht een doorslagje van de dansprogramma’s en talentenjachten die we de voorbije jaren op de commerciële zenders zagen. Waar zit volgens jullie het verschil?

Schoeters: “Er zitten geen reclameblokken tussen, wat het kijken sowieso al aangenamer maakt. (lacht) En je krijgt bij ons niet alleen maar absolute topdansers te zien. We tonen echt een doorsnede van de maatschappij. Een jongen die in een supermarkt werkt, maar na zijn uren een echt danstalent blijkt te zijn. Of een koppeltje dat in het rusthuis zit en bij ons komt walsen. We hebben ook een danser met een beperking, een Oekraïense vluchtelinge en een Cubaanse dansleraar op leeftijd die op zoek is naar een danspartner. Je krijgt echt van alles te zien.”

Nzeyimana: “Ik begrijp dat men kritisch kijkt naar een programma als The Greatest Dancer. Het is een groot project, het kost wat geld. Dan is het logisch dat gevraagd wordt waarom de VRT dit moet maken.”

En wat is het antwoord op die vraag?

Nzeyimana: “Een openbare omroep moet een stem geven aan mensen die anders niet op tv zouden komen. Dat is exact wat we met The Greatest Dancer doen. Het programma gaat ook over veel meer dan enkel dans. Het verhaal van de mensen die bij ons langskomen, is minstens even belangrijk. We laten echt zien wie er anno 2023 zoal in Vlaanderen woont. Op die manier werkt zo’n programma echt verbindend.”

Schoeters: “Ik weet dat veel mensen de kriebels krijgen van dat woord. Maar je mag niet vergeten hoe belangrijk die verbinding op dit moment is. Tegenwoordig is iedereen heel hard met zichzelf bezig. Als je daar tegenwicht aan kan bieden met iets eenvoudigs als dans, moet je dat als openbare omroep gewoon doen.

“Eigenlijk is het simpel. The Greatest Dancer is een programma waarnaar je met het hele gezin kan kijken. Een programma ook dat je kan ontroeren, waarbij je kan relaxen en waaraan je achteraf een goed gevoel overhoudt. Wat mij betreft is dat precies het soort programma’s dat een openbare omroep moet maken.”

Nzeyimana: “Opnieuw, ik begrijp dat er mensen zijn die enig voorbehoud hebben. Maar ik durf te denken dat die, zodra ze het programma te zien krijgen, toch enthousiast zullen zijn.”

Schoeters: (droog) “Schattig. Aster is duidelijk nog jong en een beetje naïef. Er zal veel over geschreven worden. Dat gebeurt nu al. En er zal kritiek komen. Meer nog, ik kan nu al perfect voorspellen welke journalist wat zal schrijven. Maar ik vind dat je ook eerlijk moet durven te zijn. The Greatest Dancer is een entertainmentprogramma dat gewoon goed in elkaar zit en waar op zaterdagavond heel veel mensen plezier aan zullen beleven. Daar is niks mis mee.”

Is het nog wel leuk om een programma te presenteren dat al voor de eerste uitzending onder vuur ligt?

Schoeters: “Ik wil er alles aan doen om van dit programma een succes te maken. (lacht) Ik drink zelfs niet de avond voor opname. Maar ik kan niet meer doen dan dat. Het heeft geen zin om je humeur af te laten hangen van een of andere lullo die zo’n programma per se kapot wil schrijven. Daar ben ik te oud voor geworden.”

Nzeyimana: “Je mag je dat soort dingen gewoon niet te hard aantrekken.”

Schoeters: “Weet je wat er zal gebeuren? Er zullen heel veel mensen naar kijken. Dan is het ‘dag en bedankt’, zou je denken. Maar ook dan zal er nog gezaag zijn in de krant, of in een podcast waarin ‘mediawatchers’ hun zegje mogen doen. En uiteraard zullen die het nog weleens over Niels (Destadsbader, PD) hebben. Hoog tijd trouwens. Het is al zeker drie dagen geleden dat ik iets over hem gelezen heb.” (lacht)

Nu jullie er zelf over beginnen: is het niet vreemd dat dé toptransfer van de VRT het eerste grote showprogramma in jaren niet mag presenteren?

Schoeters: (diepe zucht) “Aster, neem jij deze even?”

Nzeyimana: “Heel veel mensen – en ik vergeef het hen – hebben het programma duidelijk nog nooit gezien. Het is een format van de BBC en de rol van de coaches, dus die van Niels, is veel groter dan die van de presentators.”

Schoeters: “Het is sowieso een misvatting dat de presentator altijd de belangrijkste figuur van een programma is.”

Nzeyimana: “Ik denk – enfin, ik weet – dat Niels heel content is met zijn rol als coach. Die past perfect bij hem. Hij zou het programma ook fantastisch presenteren. Maar ik denk dat ik hem veel makkelijker kan vervangen als presentator dan als coach.”

Schoeters: “Wij zijn perfect vervangbaar. Als we de dag voor opname ziek worden, trommelen ze wel iemand anders op. Er zijn er genoeg die een micro kunnen vasthouden. Ik wil onze job niet minimaliseren, absoluut niet. Ik weet waarom wij daar staan, maar wij zijn inwisselbaar. De coaches niet.”

Nzeyimana en Schoeters. Beeld VRT

Mogen we nog een laatste puntje van kritiek aanstippen? Een groots opgezette show als The Greatest Dancer neemt een behoorlijke hap uit het budget van de VRT. Is dat verantwoord in tijden van besparingen en ontslagen bij de openbare omroep?

Nzeyimana: “Koken kost nu eenmaal geld. The Greatest Dancer is inderdaad een duur programma, maar het is tegelijk een ideaal vehikel om veel mensen te bereiken.”

Schoeters: “Je moet vooral heel goed weten waarom je een programma als dit maakt. En niet bij de minste kritiek gaan wankelen. Die kritiek kan je trouwens even goed bij een klein nicheprogramma krijgen. Dan gaan mensen zich hardop afvragen waarom de VRT geld in een programma stopt waarnaar niemand kijkt. Zo is het altijd iets.”

De besparingen bij de openbare omroep leidden er uiteindelijk toe dat mensen als Annick Ruyts, Saartje Vandendriessche en Tomas De Soete aan de deur werden gezet. Zijn jullie daarvan geschrokken?

Nzeyimana: “Tuurlijk. Wanneer er plots namen op die ontslagen worden gekleefd, wordt dat een heel menselijk verhaal. Ik had zo’n ontslagronde ook nog nooit mee gemaakt. Dat kwam echt wel binnen. Het is een heel dubbel gevoel. Ik verlies mijn job niet terwijl anderen moeten vertrekken. Net daarom vind ik het moeilijk om er veel over te zeggen. Het voelt een beetje hypocriet.”

Schoeters: “Ik kan daar ook heel weinig over zeggen. Omdat ik het verhaal erachter niet ken. Zelfs over het verhaal van Tomas (de ex-partner van Schoeters, PD) kan ik eigenlijk weinig zinnigs vertellen. Alleen dat de VRT helaas enorm moet besparen. En ik ook niet weet waarom ik hier wel mag blijven werken en iemand anders niet. Bertrand, de peter van mijn dochter, is ook ontslagen. Die heeft vier kinderen en zag dat ontslag totaal niet aankomen. Dat is verschrikkelijk. Maar nu ga ik stoppen met praten. Gewoon omdat ik niet weet wat er aan die ontslagen is voorafgegaan. De VRT is een groot bedrijf met verschillende lagen. De beslissingen over die ontslagen zijn genomen in een laag waartoe Aster en ik nooit zullen behoren.”

Mogen ze jullie ondanks alle heisa bellen voor een tweede seizoen van The Greatest Dancer?

Nzeyimana: “Zeker. Ik heb de voorbije maanden Extra Time gedaan, ik heb commentaar gegeven op het WK voetbal en ik mag The Greatest Dancer presenteren. Mocht dit zijn hoe mijn leven er voor de rest van de tijd uitziet, ik teken meteen. Ik hoop echt dat er een tweede seizoen komt.”

Schoeters: “Daarover zou ik me niet te veel zorgen maken. Weet je wat dat decor heeft gekost? (lacht) Dat moet haast wel over meerdere jaren worden afgeschreven.”

The Greatest Dancer van Vlaanderen, vanaf 4 februari op Eén.