In de grootsteden baant de geur van vet zich elke honderd meter een weg naar de sinussen, en het is er niet beter op geworden sinds een ondernemer rond 2010 een burgerbar heeft ontdekt in Amerika en dat concept hier heeft verspreid als een hardnekkige chlamydia. Omdat het tijd was om de Amerikanen iets in ruil te geven – ik heb Andy Peelman aangeboden, maar de ambassade dreigde met een blijvend inreisverbod – is Netflix nu met De mol gaan lopen.

Netflix heeft enkele geldzakken bovengehaald om The Mole te maken, de minder mooie nakomeling van het kijkcijferbeest dat Michiel Devlieger destijds heeft gebaard. The Mole is te zien in 168 landen, maar niet bij ons. Arm Vlaanderen! (Gelukkig was de fokker van de buurvrouw haar hond via een pennenvriend in een chatroom vol fetisjisten op een tip gekomen om de eerste afleveringen alsnog te zien te krijgen.)

The Mole verschilt qua uiterlijk niet veel van De mol die wij kennen. De invulling van het programma is gelijkaardig, de kandidaten daarentegen lijken deelnemers van Ex on the Beach die per abuis in een avontuurlijk spelprogramma zijn beland. Gamer Avori, heavy machine operator Dom, brandweerman Jacob, pilote Joi: ze zien er allemaal uit alsof ze eigenhandig geboetseerd zijn door De Schepper.

“I am extremely intelligent”, zei Pranav. Het grootste verschil tussen de Amerikaanse en Vlaamse versie van De mol zit in het gebrek aan subtiliteit. “Hoe komt Greg aan een triangel in de jungle?”, vroeg Osei zich terecht af. Een bijwerking na een ayahuasca-retraite, gok ik, maar dat terzijde: die passage illustreert hoe het bij The Mole meer om de mensen draait dan om de proeven.

Er valt bij The Mole meer geld te verdienen, maar wie suspense wil, zal teleurgesteld zijn en moet wachten op een nieuw seizoen van De mol. Of hopen op beterschap, want de opdrachten tijdens de eerste twee afleveringen van The Mole waren van het niveau van een escaperoom met een ondermaatse score op Tripadvisor.

Er zijn geen mollenboekjes te bespeuren en presentatrice Alex Wagner is geen Gilles De Coster maar eerder een robotachtige boodschapper. De afleveringen eindigen bovendien zonder eliminatie, want je weet pas aan het begin van de daaropvolgende episode wie er afvalt. Het is wél fijn om te zien hoe universeel mollengedrag is. Greg die zat te lanterfanten in een rivier, pilote Joi die zich opwierp als Dora the Explorer maar geen kaart kon lezen, een sleutelbos verwarren met een diadeem... Niemand in The Mole valt te vertrouwen.

Moet je je nu in bochten wringen om The Mole te kunnen bekijken? Nah. Beschouw deze wereldwijde release vooral als een compliment voor de makers van De mol.

The Mole is beschikbaar in 168 landen op Netflix, maar niet in België.