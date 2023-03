Het grootste mysterie? Dat iemand deze belabberd geschreven film ooit groen licht gaf

De Vlaams-Nederlandse Netflix-thriller Noise is een en al mysterie. Dat zit hem niet alleen in de plot over een influencer die probeert een duister familiegeheim te ontrafelen. Een veel groter mysterie is dat iemand deze belabberd geschreven film ooit groen licht gaf en deze op de bekende streamingdienst momenteel nog een hit is ook.

Wat wel en niet scoort op Netflix is een al even lastig te doorgronden raadsel. De meeste films en series worden er meestal zonder campagne vooraf gewoon opgekwakt. Het bedrijf deelt vervolgens zelden of nooit kijkcijfers, tenzij er sprake is van een doorslaand succes. Dat maakt het ook een zuiver democratisch model. De Zuid-Koreaanse reeks Squid Game werd puur door mond-tot-mondreclame een wereldwijd fenomeen dat je gezien móést hebben.

Waarom is het Benelux-product Noise sinds een kleine week bijna evenveel aangeklikt als de viervoudig Oscarwinnende oorlogsfilm Im Westen Nichts Neues (en staat deze onder het kopje ‘trending’)? Zit hem dat in de aantrekkelijke poster? Kijken mensen gewoon wat ‘heet’ is? Of worden we grandioos door Netflix gemanipuleerd, omdat we het toch niet kunnen controleren? Hoe dan ook, de reacties zijn niet mals. Met kreten op social media als ‘dat anderhalf uur krijgen we nooit meer terug’, vliegen je om de oren.

In Noise woont de like-hongerige influencer Matthias (Ward Kerremans) met zijn vriendin Liv (Sallie Harmsen) en hun pasgeboren zoontje op een prachtig landgoed nabij een gesloten fabriek die ooit in handen was van zijn inmiddels dementerende vader. Als hij in de geschiedenis van het vervallen bedrijf duikt, raakt Matthias in de ban van een complot. De film strooit al snel met horrorachtige effecten als geestverschijningen en een ademende keldervloer (letterlijk, jawel). De kijker moet inmiddels sterk rekening houden dat de korte nachten met een huilbaby onze hoofdpersoon opbreken. Zijn het waanbeelden?

Vriendin Liv kijkt lijdzaam toe. Ze vraagt hem nooit naar waar hij in verzeild is geraakt, terwijl Matthias gewoon alles online deelt. Zijn volgers kunnen hem soms zelfs live zien flippen. Het is een van de vele plotgaten die op de lachspieren werkt. Tijdens de finale worden volgens de producenten van ‘brandende thema’s zoals dementie, postnatale psychose bij een vader en social influencing’ samengebracht. Deze interessantdoenerij overtuigt voor geen millimeter. Niks landt. Bovendien zal het merendeel van de kijker allang in slaap zijn gewiegd, hoe vaak we die baby ook horen krijsen.

Het gekke is: de regie is best elegant, de beelden sfeervol en het acteerwerk prima. Het script is hier de zwakke schakel. Noise is vooral een curiosum. De makers probeerden nog het beste van dit broddelwerk te maken. Want ja, dat Netflix is wel een internationaal podium van heb ik jou daar.

Noise is nu te zien op Netflix.