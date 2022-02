Het griezeligste aan ‘The Batman’? Ongetwijfeld hoe dicht de film bij de realiteit staat ★★★★☆

Vond u Batman al een sombere figuur in de trilogie van Christopher Nolan? Wacht tot u die van Matt Reeves (War for the Planet of the Apes) leert kennen. In The Batman is Robert Pattinson perfect gecast als de neerslachtige, van zelftwijfel vervulde Bruce Wayne. Onder zijn ogen prijken wallen die even donker zijn als de mantel van zijn gevlederde alter ego, en wanneer hij zijn masker afneemt na een nachtje knokken tegen crimineel gespuis, oogt hij met zijn uitgelopen make-up en ravenzwarte haar als de suïcidale zanger van een uitgebluste emoband. Na twee jaar hard labeur als bewaker van Gotham City heeft Batman niets bereikt, en slaagt hij er niet in om te verhinderen dat een psychopaat genaamd The Riddler (Paul Dano) de ene na de andere hoge pief afslacht.

De ultragrimmige toon van The Batman wordt nog het best geïllustreerd door een nummer van Nirvana: het desolate ‘Something In the Way’ wordt ingezet terwijl Bruce Wayne een blik van herkenning uitwisselt met de jonge zoon van de zopas vermoorde burgemeester van Gotham City. Een imposant moment van diepe droefenis en gedeelde eenzaamheid, dat kenmerkend is voor de zeldzame gevoeligheid van deze Batman. Ook superhelden hebben traanklieren, zo blijkt.

Vervormende spiegel

Anders dan Nolan komt Reeves niet terug op het ontstaan van Batman, maar zoomt hij in op de teleurstelling en de onzekerheid na de wittebroodsweken. Een interessante keuze: we zien een jonge Batman die zijn concept moet herbekijken. Is zijn wraakzuchtige aanpak wel de juiste? The Riddler, die hier als een soort vervormende spiegel voor Batman fungeert, maakt hem het leven zuur, maar doet hem ook inzien wie hij níét wil zijn.

Reeves is spaarzaam met actiescènes, maar knalt wanneer nodig. Hij bouwt de film geduldig op als een noirachtige detectivethriller vol aanwijzingen, raadsels en huiveringwekkende moorden. Maar het griezeligste aan The Batman is ongetwijfeld hoe dicht de film bij de realiteit staat. Net zoals in Joker waart het spook van Donald Trump en zijn gemilitariseerde aanhang door Gotham City. De opnames begonnen maanden voor de bestorming van het Capitool, maar Reeves voelde de dreiging duidelijk al in de lucht hangen.

The Batman is vanaf 2/3 te zien in de bioscoop.