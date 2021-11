Het Gentse lichtfestival gemist? Trek naar hier voor een herkansing

Na het overrompelende succes van Gent rolt zowat elke stad een winters wandelparcours met magische lichteffecten uit. Corona oblige blijft afstand houden uiteraard de boodschap.

Sint-Truiden by Lights

Elke vrijdag-, zaterdag- en zondagavond na zonsondergang licht de binnenstad van Sint-Truiden op en komen bomen, kunstwerken en gebouwen op magische wijze tot leven. Volg de uitgestippelde wandelroute van 5,5 km langs de betoverende projecties en laat je onderweg verrassen door de verhalen van lokale kunstenaars. In de kerstvakantie branden de lichtjes elke dag.

T.e.m. 6/3/22, visitsinttruiden.be

Oostende Beeld rv

Lichttunnel, Oostende

Het klank- en lichtspektakel in de Adolf Buylstraat is een jaarlijkse traditie tijdens de kerstperiode. Deze keer pakt de stad uit met een afgezwakt maar daarom niet minder feeëriek alternatief. De lange lichttunnel met duizenden voorgeprogrammeerde ledlichtjes is de hele dag vrij toegankelijk, maar zonder muziek of shows.

Van 3/12 t.e.m. 9/1/22, visitoostende.be

Brugge Beeld rv

Wintergloed, Brugge

Met veertien innovatieve lichtinstallaties over een wandelparcours van 3,5 km zie je de historische binnenstad letterlijk in een ander licht. Thema dit jaar: woorden. Zo wordt een selectie haiku’s van bezoekers geprojecteerd op de Rozenhoedkaai en fluisteren Brugse kunstenaars hun liefde voor de stad in een dromerige soundscape. Nieuw dit jaar is de virtuele installatie die via AR-technologie zichtbaar wordt op je smartphone.

26/11 t.e.m. 9/1/22, visitbruges.be