Het geheim achter de toonvastheid van de Masked Singers: ‘Velen beseffen niet hoe goed ze kunnen zingen’

Is zingen dan toch niet zo moeilijk als altijd wordt beweerd? Wie geregeld naar The Masked Singer kijkt, zou haast denken van wel. Elke Bekende Vlaming klinkt er zowat als een nachtegaal. Ibernice MacBean, zangcoach bij het programma, legt uit hoe dat komt. ‘Velen beseffen niet hoe goed ze kunnen zingen.’

Dat volbloed zangeressen als Sandra Kim of Camille Dhont ook in een claustrofobisch, loodzwaar en veel te warm pak indruk maken met hun stemgeluid, daar kijkt niemand van op. En dat ook acteurs en actrices onder dezelfde omstandigheden toon kunnen houden, komt niet echt als een verrassing.

Maar in The Masked Singer zijn dat niet de enige beroepscategorieën die vocaal gezien goed uit de verf komen. Ook politici, presentatoren, sportankers en zelfs voetballers verbaasden in het als televisieprogramma vermomde carnavalsfeest met hun zangprestaties.

Je zou haast vermoeden dat iedereen met wat coaching en tips erin kan slagen op behoorlijke wijze de nieuwste hit van Harry Styles uit de strot te krijgen. Al is dat een beetje kort door de bocht, vindt zangcoach Ibernice MacBean. “Ik geef al dertig jaar zangles en kan je verzekeren dat er wel degelijk mensen zijn die niet kunnen zingen. Maar ook zij kunnen dingen leren. Vrijwel iedereen kan met wat oefening Broeder Jacob zingen.”

Een optreden van 'Foxy Lady' in 'The Masked Singer'. Beeld VTM

Mentale kwestie

Maar voor een programma als The Masked Singer is dat als repertoire net iets te beperkt. En dus worden er zangsessies ingepland om de vocale capaciteiten van de BV’s te beoordelen.

Het is een publiek geheim dat de voorbije jaren al heel wat BV’s tevergeefs kwamen proefzingen. “The Masked Singer blijft een format waarin gezongen wordt. Als iemand er niet in slaagt op behoorlijke wijze een nummer te zingen, heb je geen programma”, zegt MacBean.

Al heeft de vraag of iemand geselecteerd wordt met meer dan alleen zangkwaliteiten te maken. “Dit programma is een puzzel waarbij alle stukjes op de juiste plaats moeten vallen. Je wilt bijvoorbeeld geen twee politici of drie sporters in hetzelfde seizoen. Ook al passeren er drie fantastische zingende sporters, ze zullen niet alle drie de selectie halen.”

De lat mag dan hoog liggen, aan kandidaten geen gebrek. In bekend Vlaanderen blijkt heel wat zangtalent schuil te gaan. “Vaak zijn dat mensen die zich er helemaal niet bewust van zijn dat ze kunnen zingen. Integendeel zelfs. Iemand als Conner Rousseau, die vorig jaar in een konijnenpak zat, begon zijn sessie met te zeggen dat we vooral niet te veel mochten verwachten. Maar als je dan dingen uitprobeert, blijkt dat hij veel meer kon dan hij dacht.”

Mummie aan het werk in aflevering zeven van 'The Masked Singer'. Beeld VTM

Ook Siska Schoeters, die dit jaar als Kosmos opdraafde, begon haar zangsessie met de waarschuwing dat ze niet kon zingen. “Dan is het mijn taak om die mensen van dat idee af te helpen”, legt MacBean uit. “Zingen is ook voor een stuk een mentale kwestie. Wie ervan overtuigd is dat hij of zij geen noot juist kan zingen, zal er op zo’n sessie sowieso niet veel van bakken.”

Het komt erop aan traag te beginnen, zo blijkt, met een nummer dat de kandidaten zelf uit hun afspeellijst mogen plukken. “Bij de eerste paar pogingen zing ik zelf nog mee. Om daarna het zangwerk stilaan meer aan de kandidaten over te laten. Als die dan merken dat ze meer kunnen dan ze dachten, zie je ze groeien. Dat vind ik misschien nog het leukste aan dit programma, dat je mensen boven zichzelf uit ziet stijgen.”

Nieuwe wereld

Het mooiste voorbeeld daarvan dit seizoen was misschien wel Timmy Simons, de ex-Rode Duivel die in het pak van Groot Licht moest kruipen. MacBean: “Een voetballer die nog nooit gezongen had, buiten die paar keer onder de douche misschien. Als ik die dan plots heel mooi ‘Dancing on My Own’ hoor zingen, krijg ik daar kippenvel van.”

Ook voor Véronique De Kock waren de zanglessen van Ibernice een openbaring. “Zij had al die jaren enkel met haar hoge kopstem gezongen. Terwijl je met je spreekstem veel voller kunt zingen. Als je mensen dat kunt leren, gaat er een nieuwe wereld open. Plotseling kon Véronique nummers zingen waar ze zich vroeger nooit aan gewaagd zou hebben.”

Het zijn niet alleen die spectaculaire transformaties waar MacBean plezier aan beleeft. Ook van het optreden van Marc Coucke, die als Kolonel Mops deelnam, heeft ze genoten. “Anders dan bij Timmy of Véronique kwam het bij Marc iets minder makkelijk aanwaaien. Hij moest hard werken om vooruitgang te boeken. Maar uiteindelijk heeft hij wel een heel goed gezongen versie van ‘Sweet Caroline’ gebracht. Ook daar was ik trots op.”

Tovenaar in 'The Masked Singer'. Beeld VTM

Alsof een gebrek aan zangervaring en een onhandig kostuum het nog niet moeilijk genoeg maken, komt er bij The Masked Singer nog een extra obstakel bij. De identiteit van de kandidaten moet zo lang mogelijk geheim blijven en daar wordt ook bij het instuderen van nummers rekening mee gehouden. “We proberen om iets anders te doen dan wat het publiek van hen gewoon is”, legt MacBean uit.

“Bij iemand als Timmy Simons is dat makkelijk, hem hebben de meeste mensen nog nooit horen zingen. Bij Véronique De Kock is dat al anders: zij heeft tijdens de verkiezingsshow van Miss België immers wel gezongen. Alleen was dat toen met haar kopstem. Net daarom was het interessant om haar voor The Masked Singer met haar lagere en meer krachtige spreekstem te laten zingen.”

Bij professionele zangers of zangeressen wordt het nog moeilijker. Die hebben meestal een herkenbaarder stemgeluid. Al is ook dat relatief. “Soms is het genoeg om hen een nummer in een andere taal of in ander genre te laten zingen om iedereen op het verkeerde spoor te zetten. Zo wordt The Masked Singer ook voor die professionals een uitdaging.”