Het Feest van Groene Maïs en Dans, of de kunst van een goede naam

Beeld AFP

Soms is het niet nodig om spitsvondig te willen zijn om een naam te bedenken voor een evenement. Neem nu het ‘Schemitzun, Feest van Groene Maïs en Dans’. Catchy is dat niet, de vlag dekt de lading wel. Het jaarlijkse familiefestival dat afgelopen weekend plaatsvond in het reservaat van het Pequot-volk in Mashantucket, Connecticut, hoopt een goede oogst te bekomen en doet dat door verschillende dansen tentoon te spreiden. Simpel en helder. Ook de namen die de verschillende categorieën in de danscompetitie meekregen, blinken uit in vooral benoemen wat er gebeurt. Niemand maalt erom als dat categorieën oplevert als: ‘eastern traditional’, ‘northern traditional’, ‘northern & southern traditional combined’, ‘jingle’ (naar de belletjes op hun kleed), ‘fancy feather’ of ‘grass’. Eat that, Tomorrowland.

Beeld AFP