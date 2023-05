Het extravagantste modefeestje van het jaar: alles wat u moet weten over het Met Gala

Even voor de modeleken: wat is het Met Gala eigenlijk?

Officieel gaat het om het Metropolitan Museum of Art Costume Institute-benefiet, een extravaganza in het MET in New York dat altijd wordt georganiseerd op de eerste maandag in mei met als doel geld in te zamelen voor de modeafdeling van het museum.

Onofficieel is het het feest van het jaar. Het evenement bracht vorig jaar 17,4 miljoen dollar op. Hoe ze daarin slagen? Twee woorden: Anna Wintour. De Vogue-hoofdredactrice is sinds 1999 het belangrijkste brein achter het gala, nadat ze er in 1995 voor het eerst aan meewerkte. Ze heeft het evenement omgeturnd van een alledaags liefdadigheidsgala tot een mega-showcase en de ultieme celebrity-power cocktail van beroemde namen uit de mode, film, technologie, politiek, sport en (nu) sociale media.

Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour in 2019 op het Met Gala. Wintour is elk jaar gastvrouw van het gala. Zij beslist wie er mag, en vooral: niet mag, komen. Beeld Charles Sykes/Invision/AP

Wanneer is het?

Vanavond dus, meer bepaald vannacht in Belgische tijd. In theorie beginnen de getimede aankomsten - elke gast krijgt een tijdstip toegewezen - om half zes ‘s avonds in New York, en eindigen ze rond acht uur ‘s avonds. Maar probeer Beyoncé maar eens te vertellen wanneer ze moet komen! De beroemdste gasten komen meestal wanneer ze willen, soms arriveren ze pas om half tien.

Is er een thema?

Het feest is ook de start van de grootste show van het Costume Institute, en staat meestal dus in het teken van de tentoonstelling. Dit jaar is die show ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’ een eerbetoon aan de verbeelding en creativiteit van Karl Lagerfeld, ontwerper van Chanel, Fendi en zijn eigen lijn, die in 2019 overleed.

Opvallend want Lagerfeld had een hekel aan retrospectieven - “Ik wil al die oude jurken niet zien”, zei hij ooit (hij zei veel dingen, en leek er vaak van te genieten politiek incorrect te zijn) - dus dit is meer bedoeld als een verkenning van zijn esthetiek.

Dit jaar staat het thema, en de dress code, in teken van de overleden Chanel-ontwerper Karl Lagerfeld. Mogelijk valt er straks op de rode loper ook een Choupette of twee te spotten, gezien hoe gehecht Lagerfeld was aan zijn witte kat, die overigens haar eigen nanny en Instagram account had. Beeld AP

Hoe zit het met de dress code?

Gasten krijgen de opdracht om - verrassing - zich te kleden ‘om Karl te eren’. Verwacht dus veel Chanel, Fendi en Lagerfeld, maar ook Chloé, Balmain en Patou (waar Lagerfeld in het begin van zijn carrière werkte). Hopelijk betekent dat veel vintage, waardoor dit het meest duurzame Met Gala ooit zou kunnen worden.

Het zal er dit jaar waarschijnlijk minder gekostumeerd aan toe gaan dan bij thema’s uit het verleden. Voor de tentoonstelling ‘Camp’ in 2019 werd Billy Porter, verkleed als een gouden feniks, binnengedragen op een draagstoel door zes mannen zonder shirt. En ter ere van ‘Heavenly Bodies’, het jaar daarvoor, kwam Rihanna verkleed als paus. Allicht zullen er enkele wannabe-Karls zijn. Lagerfeld was beroemd om zijn persoonlijke stijl, die op latere leeftijd bestond uit een wit gepoederde paardenstaart, een donkere bril, leren handschoenen zonder vingers, zwarte jeans, witte overhemden met hoge kraag en zwarte jasjes. Ook veel Chrome Hearts sieraden.

Mogelijk valt er ook een Choupette of twee te spotten, gezien hoe gehecht meneer Lagerfeld was aan zijn witte kat, die overigens haar eigen nanny en Instagram account had. Verwacht op zijn minst enkele jurken in ‘Choupette blue’, een kleur die Lagerfeld introduceerde in zijn Chanel-collecties en vernoemde naar de ogen van zijn geliefde huisdier.

Voor de gelegenheid van het 'Heavenly Bodies'-thema op het Met Gala 2018 kwam Rihanna als paus. Beeld Getty Images for Huffington Post

Wie organiseert het feestje?

Naast Anna Wintour zijn dit jaar Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer en Dua Lipa co-voorzitters van het gala. Net als het feest is de combinatie van gastheren een mix van sport, muziek en films. Penélope Cruz is sinds 2018 ambassadeur van Chanel. Federer is een goede vriend van Anna Wintour, een notoire tennisfan die zelf regelmatig speelt. Dua Lipa en Michaela Coel verschenen beiden vorig jaar op de cover van Vogue. Plus: ze zijn cool en dat helpt.

Kunnen gewone stervelingen ook gaan?

Helaas. Het Met Gala is alleen op uitnodiging, en gaat het niet alleen om de prijs - die dit jaar 50.000 dollar bedraagt voor een kaartje, en 300.000 dollar voor een tafel (de prijzen zijn sinds vorig jaar gestegen; inflatie!). In aanmerking komen voor een uitnodiging heeft meer te maken met je bekende naam en je prestaties (en schoonheid) dan met geld. Wintour heeft het laatste woord over elke uitnodiging en deelnemer.

Dat betekent dat zelfs als je tonnen geld aan het museum geeft, je niet noodzakelijk in aanmerking komt. Zelfs als een bedrijf een tafel koopt, kan het niet zelf beslissen wie er allemaal aan die tafel komt te zitten. Het bedrijf moet alle gasten aan Wintour en Vogue voorleggen en vervolgens bidden om goedkeuring. Dit jaar, net als in 2022, zijn er ongeveer 400 uitverkorenen, volgens een woordvoerster van het Costume Institute.

Kim Kardashian besliste vorig jaar om zichzelf uit te hongeren om in Marilyn Monroe’s beroemde ‘Happy Birthday, Mr. President’-jurk te passen en werd daarmee de controverse van de avond. Beeld Getty Images

Wie zijn de uitverkorenen?

De gastenlijst wordt obsessief geheimgehouden tot de avond zelf, maar het gerucht gaat dat Brittney Griner, de Amerikaanse basketbalster die eind vorig jaar na maanden in Russische gevangenschap werd vrijgelaten, dit jaar aanwezig kan zijn. Vroegere en huidige Chanel-ambassadeurs zoals Nicole Kidman, Margot Robbie, Marion Cotillard, Kristen Stewart, Charlotte Casiraghi en Pharrell Williams zouden ook wel eens kunnen opdagen.

Actrice Blake Lively is een vaak geziene gast op het gala. Dit jaar zou ze verstek laten gaan. Beeld Getty Images for The Met Museum/

Ontwerpers arriveren vaak met beroemde dates, waardoor de gasten wandelende reclame zijn voor zowel de modehuizen als voor het evenement zelf. Vorig jaar bracht Nicolas Ghesquière van Louis Vuitton bijvoorbeeld Emma Stone, Jung Ho-yeon, Gemma Chan, Cynthia Erivo, Sophie Turner en Joe Jonas mee. Jeremy Scott, destijds ontwerper voor Moschino, bracht Megan Thee Stallion, Iris Law en Michaela Jaé Rodriguez mee.

Even deed het gerucht de ronde dat de Kardashians dit jaar niet waren uitgenodigd, maar dat bleek niet waar. De kans is groot dat Kim Kardashian een entree zal maken. De realityster besliste vorig jaar om zichzelf uit te hongeren om in Marilyn Monroe’s beroemde ‘Happy Birthday, Mr. President’-jurk te passen en werd daarmee de controverse van de avond. Een relletje dat de belangstelling rond haar verschijning dit jaar alleen nog maar vergroot.