Het exorcisme van Dave Lombardo: Slayer-drummer brengt indrukwekkende soloplaat uit

Twee drumsets, een grote trom, een vleugelpiano, een timpani, shakers, maracas, djembés, timbales, bongo’s, batá’s, conga’s, houtblokken, ibo’s, darbuka’s, octobans, cajóns, cimbalen én een Chinese en een symfonische gong. Dat is de set-up voor Rites of Percussion, de instrumentale soloplaat van Dave Lombardo. De Amerikaanse metaldrummer met de Cubaanse roots beukt, bonkt, timmert en roffelt zich er door dertien composities die nu ritualistisch aandoen, dan weer psychedelisch of ronduit onheilspellend. Wie Lombardo slechts kent als de ritmemachine achter thrashmetalkoning Slayer zal opkijken van de enorme reikwijdte van zijn muzikale kunnen.

Zullen we hem ‘de Lars Ulrich voor zwaarmetalen meerwaardezoekers’ noemen? Want zoals die Metallica-drummer is ook Lombardo metalroyalty die door hedendaagse navolgers ademloos als allergrootste in het genre wordt beschouwd. Maar in tegenstelling tot Ulrich weerstond Lombardo tot nog toe zowel sterallures als showbizzstreken. Lombardo mag dan door zijn discipelen terecht de ‘godfather of double bass’ worden genoemd, zelf beschouwt de timide metaldrummer dat eerder als een vermakelijke voetnoot in zijn carrière. Bovenal zoekt hij het liefst de schaduwen op, het ondergrondse in.

Goed, hij maakte naam en faam als de motor achter monumentale Slayer-platen zoals Reign in Blood, South of Heaven en Seasons in the Abyss, wendde zijn supersonische bombast slim aan in het project Grip Inc. en leverde hand- en spandiensten bij vrienden, zoals de band Testament met wie hij The Gathering opnam, een hoogtepunt in diens oeuvre. Maar in 1999 ontvouwde zich een heel nieuwe muzikale kosmos voor Lombardo.

In dat jaar loodste Mike Patton, frontman van de dwarse metalband Faith No More, hem de wereld van het experiment en de avant-gardejazz binnen. Hij lijfde Lombardo in bij Fantômas, een kierewiete, ultragesofisticeerde avant-metalband die filmsoundtracks en tekenfilms ombuigt tot stuiptrekkende noise. Patton stelde Lombardo ook voor aan de beruchte New Yorkse jazz-avant-gardist John Zorn. Die zoog hem zijn universum in en liet Lombardo meewerken aan platen en concerten. De drummer stortte zich op kunstprojecten zoals Matthew Barneys Cremaster, bewerkte de Vier seizoenen van Vivaldi met de Italiaanse componist Lorenzo Arruga en knutselde aan soundscapes met de electronicaproducer Dj Spooky. Intussen had Hollywood hem ontdekt en mocht Lombardo soundtrackmuziek schrijven voor horrorfilms zoals Dawn of the Dead en Insidious 3 en voor de tv-serie Californication.

Arty metalhead

Anno 2023 is Lombardo een culturele allesvreter die zowel op de cover van Metal Hammer als van het avant-gardetijdschrift The Wire past. In het recentste nummer van laatstgenoemde magazine, waar hij effectief op de frontpagina prijkt, haalt Lombardo zijn neus op bij de kortzichtige vooringenomenheden van de muziekpers die hem soms afdoet als een misplaatst arty metalhead. “Kan me niks schelen”, klinkt het. “Dit is nu eenmaal waar ik het gelukkigst van word. Ik wil altijd deel uitmaken van iets dat tegen de stroom inroeit. Ik wil de mensen uitdagen.”

Bijgevolg eet Dave Lombardo vandaag van twee walletjes. Hij maakt succulente pokkeherrie met Patton in het geflipte hardcoreproject Dead Cross en in Mr.Bungle, daarnaast speelt hij dromerige indieballades à la Mazzy Star in de band Venamoris met zijn vrouw Paula. Rites of Percussion moet evenwel zijn meest persoonlijke plaat zijn: hij betoont er eer aan de Puerto Ricaanse mambokoning Tito Puente en zet zijn Cubaanse wortels in de verf, zoals in ‘Omiero’, genoemd naar een drank uit een zuiveringsritueel van de Cubaanse santeríareligie.

Het resultaat doet aan als bezwerend exorcisme van het type dat je zowaar in heavy metal zou verwachten.

Beeld rv

‘Rites Of Percussion’ verschijnt 5/5 bij Ipecac