Het enige spontane aan ‘Château Planckaert’ is dat de pony’s zelf beslissen wanneer ze kakken

Er zijn, gok ik, slechtere beroepen dan zeven op zeven Eddy Planckaert te zijn. Hij klieft al eens hout op camera, wat hem op luid applaus komt te staan. Nadat de zilvervos door zijn ouwe knieën zakt om een pony te imiteren, ontvangt hij daarvoor een verrimpelde opgestoken duim in de rij bij de kaasboer. Wanneer hij nog maar halfweg een matige mop zit, breekt het gebulder al los.

Intussen loopt het vierde seizoen van Château Planckaert en het kasteel is, op het dak na, nog steeds de bouwval van veertig afleveringen geleden. De Planckaerts zijn niet echt pro verandering: Junior Planckaert wordt al jaren dik tegen zijn goesting geschaduwd door een cameraploeg, Eddy Planckaert blijft zweren bij oppervlakkige gesprekken, en Francesco en Christopher twijfelen nog steeds tussen een carrière als clown of eelt bij elkaar sparen op de werf.

Als een entertainer elke avond hetzelfde spektakel opvoert en het applaus na al die jaren niet afneemt in volume, waarom zou die dan veranderen? Dat standpunt lijken ook de makers van Château Planckaert in te nemen. Maar de kunst zit niet alleen in de uitvoering, ook in weten wanneer de tijd rijp is om te stoppen. Na vier seizoenen nietszeggendheid op zondagavond is dit het seizoen te veel.

Bescherm deze familie. Ik smeek u. Gun hun de tijd om te bezinnen. Laat hen enkele jaren een cameraschuwe familie zijn, eerder dan hen wekelijks te portretteren als een armzalige toneelgroep in de gewichtsklasse van De Buurtpolitie. In Château Planckaert communiceert men volgens een checklist en zoekt men de bovengrens van krampachtigheid op. Het enige spontane in deze realityreeks is dat de pony’s zelf beslissen wanneer ze kakken.

“Waarom worden er vandaag pannenkoeken gebakken?” Geen enkele vraag in Château Planckaert is willekeurig. Het bleek een manier om herinneringen van mémé Clara op te halen, waarna de chirojongen in Eddy naar boven kwam en hij Christa beval om één pannenkoek te bakken met een draad in. “Mijn moeder deed dat altijd om iemand te pesten.” Eddy zag in Robin, het nieuwe lief van Iluna, het perfecte slachtoffer. “Whahahaha!” was de collectieve reactie aan tafel. “Dank jullie wel”, zei Robin, wat een verrassende respons was op een treurig doopritueel.

De terugkeer van Junior in de rallysport, de laatste operatie van Junior, de studiekeuze van Mageno, Elara die graag een pony wil kammen: elk onderwerp is goed om minutenlang nietszeggende televisie te maken. De vorige seizoenen had de banaliteit van de gesprekken en de houterige uitvoering ervan nog zijn charme, nu heeft Château Planckaert het punt bereikt waarop iemand hoort te zeggen: “Het is mooi geweest. Ciao, adieu, bye bye.”

Château Planckaert, zondag om 20.00 uur op Eén.