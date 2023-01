Het eigengereide icoon van de Italiaanse cinema Gina La Lollobrigida stond tegenover de grootste sterren en had altijd een camera bij zich

Het toppunt van haar carrière bevond zich in de jaren vijftig en zestig, maar toch was Gina Lollobrigida nog steeds een begrip. Net als haar generatiegenoot Sophia Loren maakte ze naam in de naoorlogse Italiaanse cinema. Lollobrigida overleed op 95-jarige leeftijd.

De in Rome overleden Italiaanse actrice, fotograaf en politicus Luigia ‘Gina’ Lollobrigida heeft zelden een voet buiten de deur gezet zonder dat ze omgeven werd door een zwerm fotografen en journalisten, alsof ze zich voortdurend voortbewoog in haar eigen wolk Dolce Vita. Alsof zij zelf de uitgesproken verpersoonlijking van dat zoete Italiaanse leven was, zoals de hele wereld het na de oorlog uit de Italiaanse cinema leerde kennen.

Net als haar iets jongere generatiegenoot Sophia Loren (geboren in 1934) dook ze voor het eerst op in het populaire naoorlogse circuit van de schoonheidswedstrijden, de kortste weg naar de kolommen van de geïllustreerde bladen, de fotoromans en het kleine zwarte boekje van filmproducenten, altijd op zoek naar nieuwe sterren voor de explosief groeiende filmindustrie. Lollobrigida werd geboren in Subiaco, een klein dorpje in de buurt van Rome, als een van de dochters van een meubelmaker. Een straatarm en streng milieu, waarbij een stiekem (en zondig) bezoek aan de plaatselijke bioscoop op een pak rammel kwam te staan, vertelde ze later, onder meer aan de Nederlandse televisie-interviewer Ivo Niehe, die haar enorme landgoed aan de Via Appia bezocht. Gina ‘was een sekssymbool uit een tijd dat dat woord nog gebruikt mocht worden’ (aldus Niehe). Bij die gelegenheid vertelde ze ook over haar tante Chelidonia die met 113 jaar de oudste vrouw van het land was, een aanwijzing voor de goede genen binnen de familie.

Ze figureerde van jongs af aan al in Italiaanse films en viel in 1947 ook internationaal op toen ze derde werd in de Miss Italië-wedstrijd. Het was Howard Hughes, de excentrieke miljonair, vliegtuigbouwer en filmproducent (RKO Pictures) die haar in 1950 vast wilde leggen voor een contract dat drie films per jaar en een verhuizing naar de Verenigde Staten inhield. Haar weigering om Italië te verlaten leidde tot een conflict met Hughes en was een eerste bewijs van een carrière die door eigengereidheid zou worden bepaald. In de praktijk betekende het ook dat ze op het hoogtepunt van haar populariteit geen films in de VS kon maken; wel voor Amerikaanse producties die in Europa werden geschoten.

Lollobrigida in 1955. Beeld Getty Images

‘Pane, Amore’

Er is wat voor te zeggen om Sophia Loren de betere actrice van het tweetal Italiaanse sterren te noemen, die deels dezelfde route naar het sterrendom hebben afgelegd. Lollobrigida had onmiskenbaar een groot komisch talent, maar kreeg niet de rollen aangeboden die van Loren een van de grote Europese actrices van de jaren zestig en zeventig maakten (en de eerste actrice die een Oscar won voor een niet-Engelse rol). Al stond dat de populariteit van La Lollobrigida niet bepaald niet in de weg. De terughoudendheid die Loren kenmerkte, al was het maar door de invloed van haar echtgenoot, filmproducent Carlo Ponti, ontbrak bij Lollobrigida.

Ze excelleerde in de populaire Pane, Amore-films (Brood, liefde), waarvan de eerste in 1953 ook haar internationale doorbraak betekende (ze werd genomineerd voor een Bafta). De film van Luigi Comencini bevatte alle elementen die populair waren in de Italiaanse komedies van de jaren vijftig. Centraal stond de grote acteur/regisseur Vittoria de Sica (de man achter de klassieker Fietsendieven) als een pompeuze politiecommissaris die terechtkomt in een fictief idyllisch Italiaans dorp in midden-Italië; niet ongelijk aan het geboortedorp van Lollobridgida. Zij speelt hier de opstandige dorpsschone Maria de Ritis speelt, die iedereen het hoofd op hol brengt. En vrij onvergetelijk het beeld komt binnenrijden, gezeten op een ezel. Het waren films waar het geestelijke en wereldlijke gezag belachelijk werd gemaakt en uiteindelijk arme dorpelingen aan het langste eind zouden trekken.

Pane, Amore e fantasia werd een grote hit en Lollobrigida keerde een jaar later terug in dezelfde rol, waarna Sophia Loren het in het derde deel van deze trilogie (beter bekend werd als Schandaal in Sorrento) van haar overnam als tegenspeler van De Sica. In 1953 speelde ze ook een van de hoofdrollen in haar eerste Engelstalige film, Beat the Devil van John Huston, die in Italië werd opgenomen. In die jaren stond ze tegenover sterren als Humphrey Bogart, Errol Flynn, Tony Curtis en Anthony Quinn, de grootste mannelijke sterren uit de jaren vijftig. Ze zei ook nog weleens nee tegen rollen (conflicten met toekomstige regisseurs) of ze miste een rol in Fellini's La Dolce Vita omdat - naar eigen zeggen - haar echtgenoot het script zou zijn kwijtgeraakt.

Lollobrigida in 'La Morte ha fatto l'uovo'. Beeld Getty Images

Mahatma Ghandi

Eind jaren zestig was haar filmcarrière over zijn hoogtepunt, maar ze was ondertussen begonnen met een nieuwe carrière als beeldend kunstenaar. En in 1973 gaf ze eerste van een aantal fotoboeken uit. Italia Mia (Mijn Italië) liet zien dat ze altijd een camera bij zich had, waardoor ze haar ontmoetingen met de grootheden van haar tijd had vastgelegd. Maar ook dat ze een scherp oog had voor de kleine anekdotes die zich voor haar op straat afspeelden.

In de laatste jaren manifesteerde ze zich ook als politicus waarbij ze in 1999 een gooi deed naar een zetel in het Europees Parlement voor de partij van Romano Prodi. En afgelopen jaar deed ze op 95-jarige leeftijd nog een poging om in de Senaat terecht te komen, geïnspireerd door, zoals ze in een interview in de Corriere della Sera zei, Mahatma en Indira Ghandi, die ‘een goede vriendin’ was geweest.

Gina Lollobrigida in drie films - Pane, Amore e Fantasia (1953). Klassieke Italiaanse komedie van Luigi Comencini. Ze is een ster vanaf het moment dat ze op een ezel het beeld komt binnengereden. - The World’s Most Beautiful Woman (1955). Biopic van Robert Z. Leonard over de Italiaanse sopraan Lina Cavalieri. Lollobrigida zingt zelf en wint een Italiaanse Oscar. - The Hunchback of the Notre Dame (1956). Verfilming van de klassieke roman van Victor Hugo, waarin ze Esmeralda speelt tegenover Anthony Quinn als de klokkenluider.