‘Het effect van Booktok is bij ons heel duidelijk’: toppers en trends bij boekhandel Luddites Books & Wine

Wat doet het goed bij jullie?

“Wij zijn een tweetalige boekhandel, vooral Engelstalige boeken en oorspronkelijk Nederlandstalige. Zoals te verwachten valt, is het effect van Booktok bij ons heel duidelijk, met in de top 10 vijf boeken die het daar goed doen. Veel van die boeken zijn trouwens ook meteen uitverkocht. Jennette McCurdy’s I’m Glad My Mom Died en R.F. Kuangs Babel zijn bijvoorbeeld nog moeilijk te pakken te krijgen.

“Op non-fictievlak doen psychologie en filosofie met een feministisch trekje het goed, zoals Skye Cleary’s How to Be You, wat wel eens een eindejaarsbestseller zou kunnen ­worden, heel mooi uitgegeven.”

En in het Nederlands?

“Daar hebben we twee echte uitschieters, De randen van Angelo Tijssens en Half leven van Aya Sabi, twee romandebuten.”

Ziet u bepaalde trends?

“Het succes van naar het Engels vertaalde Japanse literatuur, dat is zo groot dat we er zelfs een apart kastje voor gemaakt hebben. Ons best verkochte boek is bijvoorbeeld Toshikazu Kawaguchi’s Before Your Memory Fades, het derde deel in een reeks die in een klein café in Tokio speelt vanwaar mensen naar het verleden kunnen reizen.”

Van welk boek had u meer of minder verwacht?

“Dat Gwen Adsheads The Devil You Know in de top 10 zou ­belanden, hadden we niet zien aankomen. Adshead werkt met patiënten in de forensische psychiatrie en gaat in op een aantal cases. Ik zag er wel een publiek voor, maar eerder een beperkt. Ergens had ik het wel kunnen weten natuurlijk. Je hebt nu ook allerhande murder-podcasts en die hebben ook veel succes.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Er komt een geïllustreerde luxe-editie van The Bell Jar aan, ­Sylvia Plaths autobiografische roman die oorspronkelijk in 1963 verscheen, een maand voor haar zelfmoord. Die editie ziet er fantastisch uit en zal ook nog eens schappelijk van prijs zijn, 20 euro. Wat nieuwe literatuur betreft ben ik benieuwd naar de verhalenbundel van George Saunders die binnenkort uitkomt, Bevrijdingsdag.”