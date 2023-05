Het dorpse universum van ‘Love & Death’ riep om een passiemoord

Nergens anders dan in een Amerikaans strontdorpje als Wylie, Texas wordt een man die op acteur Jesse Plemons lijkt, maar dan met een vlokkige huid, slecht haar en dertig kilogram te veel aan zijn botten, spannend genoeg bevonden voor een buitenechtelijke relatie. Zeker niet wanneer de persoon die de affaire instigeert wegheeft van de esthetisch niet onderbedeelde Elizabeth Olsen. Maar dat hoort meteen bij het centrale punt dat Love & Death lijkt te willen maken, een momenteel op Streamz staande minireeks van Amerikaans streamingwinkeltje HBO Max: het leven in zo’n negorij is zo geestdodend ruk dat men zijn/haar verzetjes uit de vreemdste hoeken betrekt.

Als een tam huisvrouwtje dan constant heet en gereed is doordat haar vent niet present geeft in de sponde, en de populatie van het dorp slechts 3.152 braaf getrouwde kerkgangers telt, dan moet het maar gebeuren met die ene goedzak uit haar kerkkoor die z’n eigen vrouw – zo bekent hij in de eerste aflevering – nooit een tong mag draaien tijdens hun infrequente, behoedzame seks, met het marcelleke nog aan. Zelfs al moet ze ’m overtuigen met voors en tegens op een kartonnen bord tegen de muur: dit moet ’m dus worden.

Natuurlijk loopt dat verkeerd af. Als in: het eindigt met de brute moord op de echtgenote van die brave man, met éénenveertig bijlslagen. Dat is geen spoiler, want Love & Death is gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat al meermaals de revue is gepasseerd. Die brute moord op huisvrouw Betty Gore (Lily Rabe) door diens vriendin Candy Montgomery (Olsen dus), in de zomer van 1980, was bijvoorbeeld al het onderwerp van documentaires, een telefilm uit 1990, en de vorig jaar nog op Disney+ gelande minireeks Candy met Jessica Biel in de rol van de passiemoordenaar.

Het aparte aan Love & Death is dat deze reeks vlot loskomt van het voyeuristische true crime-sfeertje waarin die eerdere maaksels baden, en helemaal opgaat in het dorpse universum waarin de feiten zich hebben afgespeeld. David E. Kelley – bekend van HBO-hit Big Little Lies, Netflix-thriller Anatomy of a Scandal en, verder terug in de tijd, advocatenreeks Ally McBeal – maakte zijn nieuwe reeks fascinerend om een unieke reden: niet de relatief bekende moordzaak staat op de voorgrond, maar wel de tuttige omgeving waarin de feiten zich hebben voltrokken.

Het verhaal van Love & Death verplaatst zich halfweg naar de onvermijdelijke rechtszaak, maar de minireeks is het interessantste in die eerste helft, wanneer ze haar tijd neemt om de aanloop naar de gruweldaad te belichten. En, belangrijker dus, het decor waarin ze zich heeft voltrokken, zo banaal, benepen en wurgend godsvruchtig dat er alleen maar malheuren uit konden ontstaan.

Love & Death is te bekijken via Streamz.