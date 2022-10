Het bestaan kan en mag soms kut zijn, leer je in podcast ‘Bless The Mess’

Kawtar Ehlalouch en Anushka Melkonian zijn niet alleen collega-presentatoren bij MNM, maar ook elkaars beste vriendin en klankbord. In hun podcast Bless The Mess vertellen ze open over hun ervaringen met geld, lichaamshaar, zelfliefde en andere dingen waarover je op school niets leert. ‘Nee, we zijn er niet alleen voor the girls and the gays.’

Anushka Melkonian en Kawtar Ehlalouch zijn het erover eens dat ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet op een afterworkfeestje van MNM, toen de ene er pas werkte en de andere er stage liep. Vanaf daar lopen hun versies van de feiten lichtjes uiteen.

Anushka Melkonian: “Die dag droegen wij allebei sneakers van Reebok. Ik zeg daar iets van, waarop zij eerst naar mij kijkt, dan naar mijn schoenen en op de droogst mogelijke manier antwoordt: ja, da’s waar.”

Kawtar Ehlalouch: “Zo heb ik dat niet gezegd!”

Melkonian: “Maar zo kwam dat wel binnen.”

Ehlalouch: “Anushka gaat er dus van uit dat ik haar toen niet leuk vond, wat niet zo was. Ik ben gewoon een beetje awkward als ik mensen niet ken.”

Melkonian: “Maar ik ook! Wij zijn awkward op een andere manier en dat is waar het is misgelopen in de interpretatie.”

Awkward zijn is toegestaan in Bless The Mess, de podcast waarmee het duo net aan het tweede seizoen is begonnen. Daarin willen Melkonian en Ehlalouch hun jonge luisteraars, die ze steevast begroeten als ‘besties’, vertellen waar ze zelf te laat in hun leven achter kwamen. Dat Diddl-blaadjes geen belegging zijn, bijvoorbeeld, maar ook dat je tampons niet mag doorspoelen en dat veel mensen gewoon bluffen als ze beweren dat alles goed gaat. Het bestaan kan en mag soms kut zijn, leer je in Bless The Mess, ook al gaat het beide vrouwen voor de wind: Ehlalouch bestiert met Robin Keyaert de MNM-ochtendshow sinds het vertrek van Peter Van de Veire, terwijl Melkonian haar radiowerk net afbouwde en met een rol in de VTM-telenovelle Lisa haar acteerdroom waarmaakt. Ze combineert de rol met een job bij Het Konijn, de firma achter de beruchte FIRE-documentaire, “maar daar doe ik vanuit de VRT en Het Konijn geen uitspraken over.”

Wat is er gebeurd tussen het sneakermoment en de eerste opnames van Bless The Mess?

Ehlalouch: “Anushka had me meegevraagd naar een event in Antwerpen, maar op de dag zelf had ze geen zin meer. Uiteindelijk zijn we tot diep in de nacht op de redactie blijven praten.”

Melkonian: “We herkenden veel van onszelf in elkaar omdat we allebei tussen twee culturen zijn opgegroeid. Kawtar heeft Marokkaanse roots, ik Armeense.

“In die periode zei mijn therapeut, die overigens fantastisch is, dat ik mij niks hoefde aan te trekken van andere meningen, dat ik aan mezelf moest denken. Maar in mijn cultuur doe je gewoon niets zonder rekening te houden met wat je familie ervan vindt. Over dat conflict in jezelf praat je natuurlijk niet zo gemakkelijk met je ouders, maar Kawtar snapte dat meteen.”

Ehlalouch: “Mensen bewonderen een bekende figuur vaak omdat ze iets van zichzelf in die persoon herkennen. Wij hebben zo’n rolmodel in elkaar gevonden. De hele tijd geven we elkaar advies en we zijn daar ook best goed in, vandaar het idee om met de podcast te beginnen. We zijn wel minder goed in die goede raad opvolgen. Als je ‘de pot verwijt de ketel’ opzoekt in onze groepschat, vind je het gemakkelijk zestig keer terug.”

Beeld bob van mol

Klopt het dat jullie Bless The Mess eerst buiten de VRT wilden maken?

Ehlalouch: “Ja, we hadden zelfs al een studio geboekt en sponsors gevonden. Maar vlak voor de opnames heb ik mijn bazen bij MNM ingelicht en zij waren meteen geïnteresseerd.”

Vrienden die met elkaar praten, het is in theorie zowat het meest basale principe om een podcast mee te beginnen. De concurrentie is groot. Waarom denken jullie dat de VRT toch iets als Bless The Mess wil maken?

Melkonian: “Omdat wij, twee vrouwen met een migratieachtergrond, een unique sellingpoint hebben.”

Ehlalouch: “Het mooie is dat de gesprekken onze roots overstijgen. De thema’s die we aansnijden zijn universeel, maar iedereen kijkt er met een andere bril naar en van andermans ervaring kun je leren. De VRT heeft ook de opdracht om jongeren te bereiken. Voor zover ik weet, zijn er in Vlaanderen maar weinig podcasts die voluit mikken op jongeren tussen de 15 en 25 jaar.”

Melkonian: “Van Bless The Mess kan je iets leren en educatie blijft toch ook een pijler van de VRT. Wat ik trouwens even gezegd wil hebben: we zijn er ook voor jongens! Iemand zei eens tegen ons dat we een podcast maakten voor the girls and the gays, maar we krijgen genoeg berichten van jongens die het tegendeel bewijzen. Misschien omdat we een aflevering over menstruatie hebben?”

Ehlalouch: “Maar die kan voor mannen ook interessant zijn.”

Zijn er onderwerpen waar jullie niks mee kunnen of willen doen?

Ehlalouch: “In het begin hebben wij goed afgebakend wat we wel en niet willen vertellen, maar die grens is aan het vervagen, omdat Bless The Mess aanvoelt als een plek waar we alles kwijt kunnen. Ik heb nog niks gedeeld dat ik nergens zou willen zien verschijnen.”

Melkonian: “Ik denk dat we van onszelf vrij open zijn, maar het is wel nog een ander paar mouwen om het online te zetten en te beseffen dat iedereen er een mening over kan hebben.”

Ehlalouch: “Met sommige onderwerpen hebben we nog niet genoeg ervaring om er iets over te vertellen. Rouw bijvoorbeeld, of op kot gaan: Anushka heeft dat gedaan, maar ik niet. Je zou dat wel kunnen kaderen in een bredere aflevering over het ouderlijke huis verlaten.”

Getuige van jullie openheid: de Mess Dump van de Week op jullie Instagram-account, een fotoreeks van jullie kleine ellende. Daar zit een gebroken deurklink tussen, maar ook een berichtje van de huisbaas die de huur indexeert.

Melkonian: “Met de socials van Bless The Mess mogen we echt doen wat we willen. In die Dump van de Week staat ook een foto van mijn acne die ik nooit op mijn persoonlijke profiel zou zetten. Dat is een van de onzekerheden waar ik echt mee worstel.”

Ehlalouch: “Je hebt die dump toch ook op je eigen story’s gedeeld?”

Melkonian: “Maar dat is anders. Bless The Mess voelt als een plek waar dat kan, een community van mensen die erkennen dat hun leven niet perfect is. Instagram blijft toch een beetje een kwestie van de schijn hooghouden.”

Ehlalouch: “Nochtans merken we dat jonge mensen snakken naar eerlijke beelden, ook al is dat met acne of een buik die niet is ingetrokken.”

Naar wie keken jullie zelf op als tieners?

Ehlalouch: “Als kind waren dat de figuren op Ketnet, maar in het middelbaar had ik zo niemand. Ik kan me wel nog heel goed herinneren dat Adil El Arbi deelnam aan De slimste mens ter wereld. Een Marokkaan in De slimste mens nu een big deal te noemen, is veel gezegd, maar Adil was wel een van de eersten die mij deed denken: hey, dat kan ik ook.”

Melkonian: “Ik heb heel mijn jeugd lang toneel gespeeld en op mijn zestiende werkte ik mee aan een stuk dat werd geregisseerd door Joke De Bruyn. Zij had Jurgen Delnaet meegenomen om ons wat tips te geven. Ik heb die man opgezocht en kwam zo uit bij Aanrijding in Moscou, waarin Barbara Sarafian zijn tegenspeelster is. Alleen al haar achternaam was een openbaring. Zij is de eerste vrouw met Armeense roots die ik in de media zag en voorlopig ook de enige.”

VRT-CEO Frederik Delaplace heeft al vaak gehamerd op het belang van diversiteit binnen de VRT. Hebben jullie het gevoel dat daar vandaag voldoende aan gewerkt wordt?

Ehlalouch: (wikt haar woorden) “Ik ga niet ontkennen dat er nog veel werk op de plank ligt, maar we zijn goed op weg. Zeker als ik MNM vergelijk met andere mediamerken, denk ik dat er al veel stappen zijn gezet, zowel voor als achter de schermen. Er wordt goed over nagedacht en ook met de goede intentie over nagedacht. Dat vind ik belangrijker dan een cijfer in het jaarverslag.”

Wat bedoel je met die goede intentie?

Ehlalouch: “Ik krijg jeuk van mensen die mij bellen, ‘want we zoeken nog wat diversiteit’. Ik snap dat je die overweging achter de schermen maakt, maar zeg dat niet zo, want dan ben je het talent van de persoon die je vraagt aan het downplayen. Je zou nooit tegen een willekeurige Emma zeggen dat je haar in je programma wilt omdat je nog een blond meisje zoekt. Maar zoals ik al zei: op de VRT, of toch in de gevallen waar ik betrokken ben, hoor je dat niet snel.”

Melkonian: “Een tijdje geleden ging ik praten met iemand die me een scenario had gestuurd voor een fictieproject. ‘De zender wou per se diversiteit, dus heb ik deze rol erin geschreven’, zei die. Als dat de manier is waarop ik kan doen wat ik graag doe, sure, maar dan voel ik des te meer de drang om te laten zien dat ik het echt kan. We zouden ook naar een soort van reflex moeten evolueren waarbij er niet enkel aan blonde meisjes wordt gedacht wanneer ze een personage casten dat bijvoorbeeld Emma heet.”

Beeld bob van mol

Volgen jullie elkaars werk eigenlijk buiten de podcast?

Ehlalouch: (begint te lachen) “Ik was onlangs ziek en het was lang geleden dat ik nog eens naar Lisa had gekeken. Ik had Anushka ook al dagen niet gezien, maar ze zat maar twintig seconden in die hele aflevering! Ik stuurde haar meteen: “I feel scammed!””

Melkonian: “Ik luister in de auto bijna altijd naar Spotify, behalve als zij de ochtendshow doet. Als ze lacht op de radio, vult ze de hele wagen. Zij is zo spontaan en ad rem. Dat vond ik ook al toen ze nog de sidekick van Peter Van de Veire was, ze kon hem echt tegen zijn schenen stampen.”

Vinden jullie het lastig om vrienden te zijn binnen de media?

Melkonian: “We hebben het soms over werk, maar gewoon omdat we dat interessant vinden. Dan vind ik het soms moeilijker om bevriend te zijn met iemand die geen flauw idee heeft wat er zich in onze sector afspeelt, omdat veel van mijn issues ook met mijn job te maken hebben. Iemand die er niks van weet, kan dan zeggen dat het allemaal wel goed komt, terwijl ik weet dat dat niet zo evident is.”

Ehlalouch: “Ik vind het net een opluchting om ook buiten de media vrienden te hebben. Het ding is: voor de ochtendshow moet mijn hoofd zeven dagen op de zeven aanstaan. Alles wat ik hoor of zie, moet ik in me opnemen. Ik kijk bijvoorbeeld bewust series die trending zijn om er misschien later iets mee te doen in mijn programma. De enige momenten dat ik volledige rust voel, is wanneer ik ga sporten of eens op een terrasje zit met mensen die woorden als MNM, radio, DPG en SBS een halfuur niet uitspreken.”

Melkonian: (gespeeld verontwaardigd) “Dus niet als je met mij afspreekt?”

Ehlalouch: (lacht) “Bij jou is dat anders, en dat heb ik al gezegd! Listen!”

Kawtar, jij zei in Het Laatste Nieuws: “Anushka heeft mijn leven bepaald.” Wat zou je zonder haar zijn?

Ehlalouch: “Het zit erin dat Anushka binnenkort zes weken naar de States gaat voor acteerlessen en ineens dacht ik: oh my god, wie moet ik bellen als ik weer eens een halve paniekaanval heb? Ik heb met niemand zo’n diepe connectie als met haar.”

Melkonian: “Zonder Kawtar zou ik een mentaal wrak zijn. Wij lijken heel erg op elkaar en schieten allebei snel in paniek, maar wel over andere dingen. Als ik aan het stressen ben over iets stoms, is zij degene die me verzekert dat het allemaal niet uitmaakt. En omgekeerd.”

Ehlalouch: “Ik denk niet dat ik zo zelfverzekerd in het leven had kunnen staan zonder haar.”

Melkonian: “Je hebt veel aan jezelf te danken, Kawtar. Maar zonder jou zou ik ook niet zo rustig zijn.”

Ehlalouch: “Hier, onze onzekere!”

Melkonian: “De pot verwijt de ketel, zo gaat het altijd. We laten elkaar zien waar we zelf blind voor zijn.”

Bless The Mess, beschikbaar op alle podcastplatformen

Kawtar & Keyaert, elke weekdag om 6 uur op MNM

Lisa, elke weekdag om 18.20 uur op VTM

BIO KAWTAR EHLALOUCH - Geboren in 1997 in Lokeren

- Studeerde journalistiek aan de AP Hogeschool in Antwerpen

- Begon bij de radio tijdens Student Late Night op MNM

- Startte in 2019 als sidekick in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow en volgde Van de Veire op met Kawtar & Keyaert

- Was in 2021 een van de drie ambassadeurs van De Warmste Week