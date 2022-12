Het allerbeste dat tv en streaming te bieden hadden in 2022: ‘Deze 8-delige reeks was dé revelatie van het afgelopen jaar’

Van de kwetsbare zoektocht van twee studentes in Brussel tot de bloedrauwe misdaad in Baltimore: dit zijn de 20 beste series van het jaar.

20. House of the Dragon (Streamz)

Spitse dialogen, intriges in overvloed, een vleugje bloot en af en toe een hoofdpersonage dat onverwacht aan zijn einde komt.. De makers van House of the Dragon grepen voor deze prequel op Game of Thrones terug naar alle elementen die van het origineel zo’n verslavende rollercoaster maakten. En met succes, als kijker werd je ook nu weer na amper één aflevering meegezogen in de meedogenloze strijd om de ijzeren troon. Nu al is het reikhalzend uitkijken naar seizoen twee, waarin de draken eindelijk écht aan de bak mogen.

19. The Dropout (Disney+)

Met WeCrashed op Apple TV+ en The Dropout op Disney+ waren tv-reeksen over in ongenade getuimelde tech-orakels het afgelopen jaar zo’n beetje een genre op zichzelf. De laatstgenoemde serie bleef bij ons hangen omwille van Amanda Seyfrieds krachtige vertolking van Elizabeth Holmes, wier talent om de kluit te belazeren meer en meer haar ziel uitholde. En omdat een rechtszaak afgelopen november haar voor meer dan 11 jaar in de doos deed belanden, dat ook.

18. Random Acts of Flyness (Streamz)

Seizoen twee van Random Acts of Flyness kiest voor bezinning, ook al raast de visionaire tv-maker Terence Nance opnieuw manisch door zijn favoriete onderwerpen: racisme, culturele identiteit, gender, toxische mannelijkheid. Hapklaar is al het gefilosofeer over interdimensionaliteit en bewustzijnsverruiming geenszins, maar wie doorbijt, ontdekt een grensverleggende mindfuck die op onweerstaanbare wijze de Amerikaanse maatschappij ontmantelt. (SVS)

17. Babylon Berlin (Streamz)

In het vierde seizoen van Babylon Berlin maakt de hitsige zwier van de jaren twintig plaats voor de vroege thirties, en dus ook de uniformen en knuppels van Hitlers stoottroepen. Het zuigt wel een beetje de pret uit het heidense Berlijn van het interbellum, dat deze reeks inmiddels al vier jaargangen lang in beeld bracht. Zeker wanneer blijkt dat ook commissaris Gereon Rath (Volker Bruch) er bijzonder vreemde sympathieën op begint na te houden. (RME)

16. Chantal (VRT MAX)

Een spin-off van Eigen kweek, zaten we daar wel op te wachten? Die reeks rond een paar West-Vlaamse wietboeren had er immers meer dan één seizoen en een paar kerstspecials te veel op zitten. Maar Chantal Vantomme nam de twijfels in een mum van tijd weg. Magistraal gespeeld door Maaike Cafmeyer, die met deze serie een paar demonen uit het verleden leek te bezweren, pakte de hoofdinspecteur van politiezone Spoorkin de kijker helemaal in.

15. Tokyo Vice (Streamz)

De tv-terugkeer van Michael Mann (Miami Vice) is géén wilde stijloefening met witte kostuums, Ferrari Testarossa’s en espadrilles, maar een visueel ingetogen vérité-kroniek van een jonge westerse verslaggever in Tokio (Ansel Elgort) wiens onderzoekswerk hem net iets te dicht bij de Yakuza-misdaadclans brengt. Potent misdaadverhaal afgekruid met een scheutje Lost in Translation, gebaseerd op een voor waar verteld verhaal van journalist Jake Adelstein. (RME)

14. Nonkels (Streamz/Play4)

Een reeks die zo gevat, grappig en gelaagd uitdraaide dat elke vorm van scepsis – de komst van een vluchteling in West-Vlaanderen vormt het uitgangspunt van Nonkels – verticaal werd geklasseerd. In de serie wordt niet gelachen met vluchteling Innocent, wel met de provinciaalse gedachtegang van sommige boerenkinkels. Nonkels capteert op geniale wijze de vernauwde blik waarmee figuren als Willy en tante Carine naar de wereld kijken. Deze reeks heeft het potentieel van een Vlaamse tv-klassieker. (ELV)

'Nonkels'. Beeld Play4

13. Black Bird (Apple TV+)

Het meest geïnspireerde booswicht van 2022? Dat moet Lawrence ‘Larry’ Hall zijn, de moordende kinderlokker uit Black Bird. De Amerikaanse acteur Paul Walter Hauser zet Hall neer als een gluiperige weirdo met een iel stemmetje: schijnbaar een lamme goedzak, maar in werkelijkheid een tikkende tijdbom. Taron Egerton speelt op impressionante wijze een gevangene die Hall een bekentenis moet ontlokken. Michaël R. Roskam regisseerde de eerste drie episodes. (SVS)

12. Borgen: Power & Glory (Netflix)

Nooit gedacht dat een herrezen Borgen even intelligent en spannend zou zijn als de oorspronkelijke reeks. In Power & Glory is Birgitte Nyborg de Deense minister van Buitenlandse Zaken en gaan de poppen aan het dansen wanneer er in Groenland olie wordt ontdekt. Amerika, Rusland en China bemoeien zich met het zaakje, de nieuwsmedia slijpen de messen en voor je het weet zit Nyborg vast in een politiek kluwen waar je nagelbijtend naar zit te staren. (SVS)

11. The Old Man (Disney+)

Tot niet zo lang geleden was Disney+ vooral een drenkplaats voor Star Wars- en Marvel-fans, maar de moedergroep kegelt nu ook het beste van zijn ingekochte kwaliteitsfabriekje FX in het aanbod. Wat ons dit jaar onder meer The Old Man opleverde, een introspectieve spionagereeks met Jeff Bridges als een voormalige CIA-operative die na dertig jaar wordt ingehaald door zijn verleden. Een waarin een paar afgedekt gebleven potjes ineens flink staan te meuren. (RME)

10. Abbott Elementary (Disney+)

Een mockumentary in de stijl van The Office en Parks and Recreation, al kan je bedenker Quinta Brunson geen enkel moment van een gebrek aan originaliteit betichten. Abbott Elementary speelt zich af op een ondergesubsidieerde basisschool in Philadelphia, waar de directrice zich Beyoncé waant, de oudere garde protesteert tegen elke vorm van vooruitgang en door de generatiekloof veroorzaakte situaties tot plaatsvervangende schaamte leiden. (ELV)

9. Stranger Things (Netflix)

Eindelijk een seizoen van Stranger Things dat even prangend en spannend aanvoelt als het allereerste. De strijd tussen Goed en Kwaad ontaardt in een Nightmare on Elm Street-achtige confrontatie tussen de zogeheten Losers Club – de jonge protagonisten – en het demonische creatuur Vecna. Met afleveringen die de lengte van een bioscoopfilm ruim voorbijschoten, succulente verhaallijnen (de genesis van Eleven!) en een karikaturale eightiesesthetiek was Stranger Things heroïne voor popcultuurnerds. Zelfs Kate Bush en Metallica juichten mee. (SVS)

8. Pandore (Streamz)

Van Belgische makelij, maar te weinig bekeken in Vlaanderen. De thrillerreeks biedt via vier verschillende personages evenveel perspectieven op een verkrachtingszaak. De kijker krijgt knap acteerspel te zien, net als een slimme visie op #MeToo en een mooie bijrol voor onze hoofdstad. Tel daar een verrassend bevreemdende droomsequentie bij op en een Vlaamse schlager in een karaokebar, en je mag gerust spreken van topfictie. (CH)

7. Euphoria (Streamz)

Superster Zendaya en haar jonge, rotgetalenteerde collega’s keren zichzelf binnenstebuiten in het tweede Euphoria-seizoen, dat de drugsverslaving van Rue Bennett ziet escaleren, de hartsvriendinnen Cassie en Maddy tegen elkaar opzet en een inkijk biedt in het leven van dealer Fezco. Er wordt gezopen, gesnoven, gevochten en geneukt dat het een lust is, maar Euphoria voelt nooit gratuit aan. De blitse, videoclipachtige vormgeving is om van te smullen en de soundtrack exquise – wij kunnen nooit meer ‘Right Down the Line’ van Gerry Rafferty beluisteren zonder ons in een goor drugshol te wanen. De slotafleveringen waarin een toneelvoorstelling synchroon loopt met dramatische flashbacks zijn van een zelden geziene schoonheid. (SVS)

6. Roomies (VRT MAX)

Zonder twijfel het beste dat Vlaanderen dit jaar te bieden had op het vlak van fictie. Roomies moet het niet hebben van flitsende plotwendingen, maar is groots in zijn bescheidenheid. De reeks schetst een eerlijk portret van twee kotstudentes in Brussel: een kwetsbare zoektocht die herkenbaar is voor alle generaties. Kers op de taart is het spel van de hoofdrolspelers. Zelden zo’n naturel op tv gezien. (CH)

'Roomies'. Beeld © VRT

5. We Own This City (Streamz)

David Simon, het brein achter The Wire, strooide als executive producer wat sterrenstof over We Own This City, een misdaadreeks die zich afspeelt in – verrassing! – Baltimore. De bloedrauwe sfeer is vintage The Wire. Dé ster heet Wayne Jenkins, een corrupte flik die op weergaloze wijze wordt neergezet door Jon Bernthal. Ook lof voor het scenario dat inzoomt op de administratieve mallemolen en de machtsspelletjes van het politiesysteem. (SVS)

4. The White Lotus (Streamz)

Het even hilarische als tragische vervolg op de reeks die vorig jaar onder de awards en lof werd bedolven. Enkel het personage van Jennifer Coolidge bleef over, verder speelt het tweede seizoen van The White Lotus zich af in een vestiging van de hotelketen op Sicilië, met nieuwe rijkelui en ander hotelpersoneel. Kleurrijke personages als Tanya McQuoid en Harper Spiller zijn de spinnen in een web van satire, waarbij de onderhuidse spanning ertoe leidt dat je op een bepaald moment iedereen in staat acht om te moorden. (ELV)

3. Better Call Saul (Netflix)

Het zesde en laatste seizoen van Better Call Saul eindigde met een lach en een traan, en passeerde onderweg alle emoties die daartussen liggen. De briljante dramareeks waarin hoofdrolspeler Bob Odenkirk door de jaren heen van advocaat Jimmy McGill tot boevenhandlanger Saul Goodman vervelde, nestelt zich zo in de top tien van beste tv-reeksen ooit gemaakt. Wat ooit een flamboyant randfiguur was in Breaking Bad werd een iconisch personage. (ELV)

'Better Call Saul'. Beeld Netflix

2. Severance (Apple TV+)

De werknemers van het geheimzinnige biotechbedrijf Lumon Industries laten chirurgisch een chip inbrengen die hun kantoor- en privéleven scheidt. Eenmaal in de lift naar de akelig witte werkruimten herinneren ze zich niet wie ze zijn. Andersom weet hun privé-ik niet wat voor werk ze precies doen. Maar wat als er plots een kink in dat systeem komt? Geniaal dystopisch drama met vleugjes Lynch. (SVS)

'Severance'. Beeld AP

1. The Bear (Disney+)

Met het meest nerveuze camerawerk aan deze zijde van NYPD Blue (1993-2005), en een topcast aan acteurs die allemaal mensen met kleine deuken in de ziel neerzetten, was de achtdelige restaurantkroniek The Bear op Disney+ de revelatie van het afgelopen jaar. Jeremy Allen White (vooral bekend als de oudste broer uit Shameless) speelt een jonge sterrenchef die, na de zelfmoord van zijn broer, het management van het familierestaurant moet overnemen. Wat natuurlijk allerminst van een leien dakje loopt. The Bear is seriefijnkost voor kijkers die GaultMillau-vorkjes iets voor losers vinden: de dialogen kerven bij momenten helemaal tot op het bot. En de close-ups van keukenbereidingen geven u goesting om zelf in uw keuken te vliegen. (RME)