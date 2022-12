Heruitgave van Neil Youngs ‘Harvest’ is nóg magischer dan vijftig jaar geleden ★★★★☆

De feestdagen komen er met rasse schreden aan, en in hun zog trippelen de onvermijdelijke heruitgaven mee. Niet zelden zijn de extraatjes op een boxset verwaarloosbaar. Of hooguit waardevol voor de verwoede verzamelaar en detailgek. Neil Young bedient die laatste al te graag nu hij zonder verpozen grasduint in zijn archieven. Daarbij schraapt hij soms nietsontziend de bodem van de kluizen.

Maar in het geval van Harvest wilt u misschien alle vooroordelen over heruitgaven en restjes opzijschuiven. Want wat een wonderlijk kleinood is deze box. En wat een fraai postscriptum voor de mooiste liefdesbrief die hij ooit stuurde aan alle onderknuppels van het ondermaanse.

Harvest zorgde in 1972 niet alleen voor Youngs doorbraak als soloartiest, maar garandeerde ook een tijdloze plaat en een onbereikbare mijlpaal voor de meeste singer-songwriters. Het is een juweeltje dat een halve eeuw na datum nog steeds niets aan spankracht heeft ingeboet. Geen noot klinkt overbodig, geen sentiment blijft onbezongen op dit album. Wanneer de stem van Neil Young weer eens wankelt, wiebelt en weifelt uw gemoed mee.

De geremasterde nummers klinken bijna voorspelbaar grandioos: zelfs op zijn oude dag blijft Young toegewijd en een god in de details. Maar wat deze box eens zo toverachtig maakt, is dat er naast het oorspronkelijke album ook drie studio-outtakes werden toegevoegd: ‘Bad Fog of Loneliness’, ‘Journey Through the Past’ en ‘Dance Dance Dance’. Drie songs die eigenlijk probleemloos kunnen wedijveren met de pracht van hun concurrenten op Harvest.

Verder zijn fans ook getuige van nooit eerder uitgebrachte opnames van een BBC solo-optreden uit 1971: karig in opzet, groots in uitvoering. Daarnaast volgt een documentaire waarin de Harvest-sessies uit 1971 zijn vastgelegd. Verder bevat de box ook een uitvouwbare poster, maar laten we wel wezen: alleen wanneer de 14-jarige fan in u nog wild zou woekeren is die toevoeging noodzakelijk.

Maar de oorspronkelijke songs op Harvest zijn natuurlijk de grootste bron van vreugde. ‘Out on the Weekend’, over een jongeman die op zoek is naar een nieuwe start na een mislukte liefde en lijdt onder man fatigue (“See the lonely boy, out on the weekend / Trying to make it pay”) blijft er meedogenloos inhakken. Ook al omdat diezelfde lonely boy andermaal zijn opwachting maakt in ‘Old Man’ en ‘Heart of Gold’.

De strijkers in ‘A Man Needs a Maid’, de losse pols op ‘Alabama’ en de heroïnetranen van ‘The Needle and the Damage Done’ (doodsangst en pijn in amper twee minuten) zijn goud waard. Harvest is een album dat nooit zijn weerga kende. Tot vijftig jaar later dus.

Harvest (50th Anniversary Edition) is verschenen bij Reprise