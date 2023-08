Heropende KMSKA publiekstrekker tijdens Museumnacht

Bezoekers konden hun eigen ex-librisstempels maken in het Museum Mayer Van den Bergh, luisteren naar korte verhalen en muziek in het Museum Plantin-Moretus en cartoonist KARL live aan het werk zien in Museum De Reede. In het MoMu kregen deelnemers de kans om een totebag in Man Ray-stijl te maken, in DIVA werd een speciale Diamond Drink geserveerd, in het Red Star Line Museum konden ze een kortfilm maken en in het FOMU een foto in midcentury-setting.

De absolute publiekstrekker met bijna vierduizend bezoekers was het recent heropende KMSKA. Maar ook de andere locaties kregen vele kijklustigen over de vloer. Het slechte weer hield de bezoekers daarbij niet tegen en zelfs de fietstochten van Cyclant, in samenwerking met Expeditie De Stad, liepen erg goed. Bezoekers krijgen met het (afgeknipte) polsbandje van Museumnacht bovendien nog tot 31 augustus 2023 gratis toegang tot één van de deelnemende musea.