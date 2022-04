‘Here’s Johnny!’: bijl uit ‘The Shining’ te koop

The Shining is gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King en vertelt over een gezin dat tijdelijk in een verlaten hotel komt te wonen. Nicholson speelt de vader van het gezin die langzamerhand krankzinnig wordt door de invloed van het pand. Het draait uit op een dodelijk kat-en-muisspel waarbij Nicholson gewapend met de bijl in kwestie zijn gezinsleden achterna zit. Met als apotheose de iconische scène waarbij Nicholson door de deur van de badkamer breekt terwijl hij ‘Here’s Johnny!’ roept.

Niet alleen de veiling van de bijl zorgt er voor dat The Shining tegenwoordig weer in het nieuws is. Ivo Van Hove plant een theateradaptatie van het boek die in 2023 op West End in première moet gaan. De hoofdrol daarin zou naar komiek Ben Stiller gaan. De Zoolander-acteur zou in het stuk de rol van de krankzinnige huisvader Jack Torrance voor zijn rekening nemen.

Een woordvoerder van Sonia Friedman Productions, het productiehuis dat de theaterbewerking op de planken wil brengen, bevestigt de gesprekken met Stiller in een reactie aan filmtijdschrift Variety, maar benadrukt dat de onderhandelingen zich nog in een beginfase bevinden. De repetities voor het theaterstuk beginnen in januari volgend jaar. Over Van Hoves versie van The Shining is nog weinig bekend, al zou die wel dichter aanleunen bij het boek dan dat bij de film het geval was.