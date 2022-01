Henk Rijckaert: ‘Geen Netflix? Wat moeten we dán doen? Toch niet tegen elkaar babbelen, zeker?’

Henk Rijckaert heeft met Influencer misschien wel zijn grappigste voorstelling tot dusver gemaakt, over social media en het belang van echtheid. ‘Het kan heel bevrijdend zijn om iets te benoemen waar je je voor schaamt.’

Van kerstkaartjes drukken met een deegrol tot een karretje met een ingenieus hefboomsysteem. Al vijf jaar leeft Henk Rijckaert (47) zich helemaal uit in zijn knutselatelier en op zijn YouTube-kanaal Koterij. 235 filmpjes en net geen 30.000 abonnees later is het voor Rijckaert tijd om zijn online-ervaring naar het podium te brengen.

“Ik ben zelf behoorlijk actief op social media, daar komt het een beetje uit voort, ja. Maar daarnaast is het ook gewoon een actueel gegeven. Influencing is overal, je kan er niet naast kijken. Maar als ik zoiets aanpak, wil ik de clichés uit de weg gaan. Ik vind het interessanter om het te hebben over de kansen die influencers laten liggen. De meesten tonen enkel het perfecte plaatje, terwijl er zoveel gênante zaken gebeuren in het echte leven. Het zou goed zijn mochten ze daar eens op focussen.”

U zegt in uw voorstelling dat u de influencer van de echte mensen zou willen worden. Denkt u dat mensen nood hebben aan meer echtheid?

“De belangrijkste kritiek die je op influencers kunt hebben, is dat ze alleen de schone kant belichten. Voor een stuk is dat goed, want zo zorgen ze voor een zeker escapisme, maar je mist wel een zekere eerlijkheid. Wat ik doe in Koterij is lang niet perfect en ik sta er ook op om dat te laten zien. Als ik een week lang heb zitten klooien en prutsen, toon ik dat. Omdat ik er rotsvast van overtuigd ben dat je evenveel kunt leren van iemand te zien mislukken. Op zijn minst weet je dan al hoe het níét moet, maar daarnaast geeft het ook troost: ‘Bij hem mislukt het ook.’

“Vroeger had je van die tv-programma’s zoals Kameleon met Danny Verbiest, die later de stem achter Samson zou worden. Die knutselde in een-twee-drie de meest spectaculaire zaken in elkaar. Thuis kreeg je dat nooit voor mekaar. Ook op YouTube staan er duizend-en-één filmpjes van iemand die met de vingers in de neus van een brommer een mixer maakt. Dan probeer je dat zelf en lukt het niet. Mijn opzet is vanuit die frustratie ontstaan. Plus: ik ben een comedian en iemand zien mislukken is altijd grappig.”

U hebt het in uw voorstelling over whatsappen, over facetimen, over jonge meisjes die hun telefoon voor hun mond houden als een duur toastje... U zet de moderne mens neer als een vreemd schepsel. Is dat hoe u hem ziet?

“Ik denk niet dat we nu ‘raarder’ zijn dan anders. Maar door de moderne technologie doen we vandaag wel dingen die we vroeger niet deden. Selfies zijn het eenvoudigste voorbeeld. Vroeger maakte niemand een foto van zichzelf. Net hetzelfde met die rare foto’s die we naar elkaar sturen, van ons eten of een dode duif op straat. Als je daar vanop afstand naar kijkt, is dat raar.

Ook in uw vorige voorstellingen Maker en Technostress ging het over onze moderne maniertjes. Bent u een nostalgicus of net een verkapte technofiel?

“Ik hou wel van technologie, ja. Als kind was het mijn grootste droom om professor Barabas of Gobelijn te worden. Ik vind dan ook dat we in een enorm interessant tijdsgewricht leven. Neem nu alleen nog maar de smartphone: een computer, fototoestel én telefoon in zakformaat... waanzin! En dan maar klagen wanneer onze verbinding even wegvalt op de trein. We vinden al die magische voorwerpen in onze leefwereld veel te evident. Ook het feit dat ik hier eigenhandig televisietje kan spelen op mijn YouTube-kanaal, heb ik aan technologie te danken. Het is fantastisch wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is.”

Zijn we niet te veel verwend door alle mogelijkheden, waardoor we het lastig krijgen als er even iets niet mogelijk blijkt?

“Ik merk dat bij mijn dochter. Ze zit dan bijvoorbeeld in bad naar een filmpje op de iPad te kijken, maar dan is de wifiverbinding even niet naar wens en stapt ze kwaad uit bad. Dan zeg ik ‘doe daar eens niet zo lastig over’, maar twee uur later zit ik zelf te vloeken omdat mijn tv geen connectie wil maken met Netflix. (lacht) Je merkt ook hoe de vloer onder haar voeten wegzakt als ze even niet op een schermpje mag. Die wanhoop van: wat moet ik dán doen? Als opvoedende kracht zeg je dan ‘ach, die jeugd van tegenwoordig’, maar twee uur later maak je jezelf eraan schuldig: ‘Geen Netflix? Wat moeten we dán doen? Toch niet tegen elkaar babbelen, zeker?’”

Is dat het belang van echtheid? Dat het ons leert omgaan met beperkingen, de grenzen voelen van wat mogelijk is?

“Absoluut. Dat mag voor mij zelfs de titel bij dit stuk zijn. De mensen die mij beïnvloeden zijn over het algemeen échte mensen, van vlees en bloed, die ook af en toe tegenslag hebben en dat gewoon laten zien. Ik heb een hekel aan plastiek, bij mensen evengoed als bij voorwerpen. Ik probeer dan ook zelf een oprechte mens te zijn, met het hart op de tong.”

Is dat een kwestie van durf?

“Ja, je moet het wel durven. Dat vind ik ook tof aan andere comedians: dat die zaken durven uit te spreken of benoemen. Het kan heel bevrijdend zijn om iets te benoemen waar je je eigenlijk voor schaamt. Concreet heb ik het in deze show over mijn aanstormende kaalheid. We zijn allemaal ijdele mensen en ik vind het best erg om kaal te worden. Maar de allereerste keer dat ik het daarover in mijn show had, had ik al meteen iets van: het is zo erg niet. Als je ermee kan lachen, wordt het draaglijker.”

Influencer, première op 27 januari in NTGent, daarna op tournee.