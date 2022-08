Heideroosjes op Pukkelpop 2022: Waren we nog maar de pukkelpuber van weleer ★★★☆☆

Zo voelen we ons ook in de Dance Hall, als de prille, pruilende veertigers die we vandaag zijn. Waren we nog de terminaal nerdy pukkelpuber van weleer, dan hadden we de punkrock-uitbarstingen van Heideroosjes vast de alles verschroeiende climax van onze dag genoemd. Zo’n kwart eeuw ouder blinkt de groep vooral uit in aandoenlijk, nostalgisch sentiment. Reken maar van fuck dat we een kinderlijke grijns node konden onderdrukken toen ‘Madammen in een bontjas’ werd gelast aan ‘Tering tyfus takketrut’. Of wanneer de vergeelde StuBru-hit ‘Iedereen is gek (behalve jij)’ door de tent denderde nadat een fan de frontman had bedacht met een gelamineerde poster van Frans Bauer.

Beeld Stefaan Temmerman

Want laten we elkaar ook geen Sjonnie of Anita noemen: het idealisme waar de Heideroosjes zich sinds mensenheugenis op laten voorstaan is lofwaardig, maar eigenlijk passen de sloganeske oprispingen van Marco Roelofs net zo makkelijk op een koelkastmagneet of pin-back button. Ze zijn wat puberaal geformuleerd, net als zijn bindteksten donderdagavond. Donald Trump moet vlak voor ‘Fistful of Ideals’ nogal gemakzuchtig op de schopstoel, net als de luitjes die “altijd zitten zeuren op sociale media” (‘Huilie Huilie’). Géééuw. Deze songs dienen een groter goed wanneer ze gewoon bestemd blijven voor dolgedraaide circlepits en crowdsurfen. Dat gebeurt gelukkig ook: de moshpit verandert slag om slinger in een mensenzee waar jonge lefgozertjes (m/v/x) schoolslag in zwommen.

Van tijd tot tijd weet Roelofs ook weer een gevoelige snaar te raken. Zo klinkt hij oprecht kwetsbaar, wanneer hij vertelt over zijn zwaarmoedigheid en pillengebruik. Of wanneer hij de ultieme Nederpunk-begrafenissong ‘Ik zie je later’ opdraagt “aan iedereen dier er vandaag niet kan bij zijn, die er nooit meer kunnen bij zijn.” Een groot oratorisch talent is dan niet aan hem verloren gegaan, maar een joekel van een koekenbroodhart heeft deze gozer wél. Valt ook veel voor te zeggen.

Beeld Thomas Sweertvaegher