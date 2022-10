Heeft Queen zijn vervanger voor Freddie Mercury beet? Sam Ryder blijft verbazen

De Brit Sam Ryder werd tweede op het Eurovisiesongfestival eerder dit jaar en liet bij veel kijkers een onuitwisbare indruk na. Zijn optreden in Wembley, tijdens een tribute voor Foo Fighter Taylor Hawkins, bevestigde dat alleen maar. Is hij de nieuwe Freddie Mercury?

Het tributeconcert voor de overleden Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins, vorige maand in de uitverkochte Wembley Arena in Londen, was een centrifuge van emoties en een urenlang aanhoudende reeks hoogtepunten. Maar één muziekmomentje wist net boven de andere climaxen uit te steken en staat gebeiteld in het geheugen, afdeling leuke popherinneringen.

We gaan terug naar die mooie en beladen dag, toen de Foo Fighters met negentigduizend fans en een optocht aan wereldsterren afscheid namen van de overleden drummer. Op het podium stonden Brian May en Roger Taylor van Queen, samen met de Foo Fighters, klaar voor een Live Aid-achtige medley van classic rock met een gouden kroontje. Volgende nummer: ‘Somebody to Love’. Heel Wembley had er zin in en ontstak de zaklampjes van de telefoons.

En wie kwam daar het podium opgerend, als verrassingsgast en vertolker van misschien wel het mooiste Queen-liedje uit de catalogus? Was dat niet die jongen die tweede was geworden op het Eurovisiesongfestival, net achter Oekraïne, dat de editie 2022 van het festival natuurlijk moest winnen?

Noorse Viking

Het bleek inderdaad Sam Ryder: een man als een Noorse Viking, met helwit lang haar en een massieve baard, maar dan, heel eclectisch, gekleed in een strakke jumpsuit vol glitterende bliksemflitsen en sterretjes. Ook opvallend: de zanger werd door Wembley ongeveer net zo hartstochtelijk onthaald als een uur later Paul McCartney onthaald zou worden. En het hele stadion stond op en zong mee met de jubelende stem van Ryder, die zo veel herinneringen opriep aan die van voorganger Freddie Mercury dat het bijna pijn deed.

Sam Ryder. Beeld Parlophone music

Het was muzikaal razend goed: de rockende uithalen met onbreekbaar vibrato van Ryder rolden over de tribunes. En dan bleek de verschijning ook nog te beschikken over een groot charisma, dat van links naar rechts over het podium schoot. Hij trok Wembley mee naar het beroemde vraag- en antwoordspel uit de Queen-klassieker, waaraan niemand zich durfde te onttrekken. Sam Ryder: “Find mé…” Het publiek: “Somebody to love…” Et cetera.

Ook al leek het even van wel, Sam Ryder (33) kwam niet helemaal uit de lucht vallen als Queen-zanger. De Brit, verslaafd aan classic rock, r&b en het verzamelde werk van de Britse band Iron Maiden, besloot in 2020 de coronalockdowns te bestrijden met zelfgemaakte TikTok-video’s, waarin hij meezong met klassieke liedjes van Elton John (‘Tiny Dancer’) tot Fleetwood Mac (‘Rhiannon’), The Eagles (‘Hotel California’) en uiteraard Queen (‘Somebody to Love’).

Zijn krachtgevende filmpjes gingen viraal en Ryder bond een groeiend volgersbestand aan zijn TikTok-account. En zijn abonnees bleken niet alleen liefhebbers die vonden dat Ryder de pijn van de corona-ellende verzachtte, met zijn juichende vertolking van liedjes uit betere tijden: Ryder viel vooral ook op bij gevestigde collega-vocalisten.

In mei 2020 zette hij een gloeiend gezongen cover van ‘Elastic Heart’ van de Amerikaanse zangeres en songwriter Sia op TikTok. Waarop Justin Bieber hem een persoonlijk bericht stuurde. Bieber vond Ryders uitvoering te mooi om waar te zijn, schreef hij, en stuurde de video door naar Sia zelf. Die deelde Ryders versie vervolgens met haar eigen, vele miljoenen volgers en zo trok de voormalige uitbater van een broodjeszaak een spoor door de sociale media.

Ryder werd ook opgemerkt door de Britse Songfestivalcommissie. Voor de editie van dit jaar werd voor hem een nummer geschreven dat hem op het lijf geschreven was, en dat bovendien de verre Britse rockgeschiedenis tot leven moest brengen. Ryders ‘Space Man’ was een powerballad over het ruimtewezen en een soort kruising tussen David Bowies ‘Starman’ en Elton Johns ‘Rocket Man’, met daarachter de bombastisch rockende kracht van Queen. De hele wereld voorspelde dat Ryder het festival zou winnen, maar dat liep door de oorlog in Oekraïne dus anders.

Maar Ryder kon ook op die tweede plek een carrière bouwen. Toen de Foo Fighters en Queen op zoek gingen naar een zanger voor ‘Somebody to Love’, bij de eredienst in Wembley, kwamen ze vanzelf bij Ryder terecht. En daar, bij die euforische uitvoering, werd niet alleen het stadion verliefd op de ruimteviking, ook de Queenleden drukten de zanger aan het hart. Letterlijk. Toen Ryder na zijn optreden geacht werd het podium te verlaten, bleef hij maar knuffelen met Brian May en Roger Taylor. Alsof hij was herboren als de nieuwe Freddie Mercury.

Sololoopbaan

Ryder zet voorlopig eerst een sololoopbaan in gang: vanavond speelt hij in de Botanique in Brussel. Een maand later verschijnt zijn solodebuut There’s Nothing but Space, Man, waarmee hij nog even fijntjes verwijst naar de klassieke Britse rock én zijn eigen verdiensten in het genre.

Daarna is alles mogelijk. In de Britse pers wordt al gespeculeerd over een nieuwe baan voor Ryder als vaste zanger van Queen, dat na het overlijden van Mercury in 1991 natuurlijk gewoon was doorgegaan en het classic rock-circuit onvermoeibaar blijft bespelen. Daar moet de huidige Queen-zanger Adam Lambert, die al ruim tien jaar functioneert als Mercury-surrogaat, dan wel voor te porren zijn, maar elk contract kan worden opengebroken.

Sam Ryder, Botanique, Brussel, 24/10.