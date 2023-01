Heeft HBO-reeks ‘The Last of Us’ eindelijk de ‘game-vloek’ gebroken? Deze 3 series deden dat jaren geleden al

Het regent sterren voor ‘The Last of Us’. De meeste recensenten zijn vol lof over de HBO-reeks die ‘met voorsprong’ de eerste zou zijn die de vloek van de afgrijselijke game-adaptaties heeft gebroken. Maar daar vinden deze series wel wat van.

Game-adaptaties hebben al sinds jaar en dag een reputatie van bijna onkijkbaar slecht te zijn. Niet in het minst dankzij nachtmerriemateriaal als Super Mario Bros. (1993) of Alone in the Dark (2005), dat gezien wordt als een van de slechtste films aller tijden, los van bronmateriaal. De vrees van elke gamefan leek terecht: games zijn niet gemaakt om te vertalen naar het grote/kleine scherm.

Ondertussen is de gaming-industrie echter honderden miljarden euro’s waard en is de sector volledig uit de obscuriteit gegroeid. Maar zelfs nu lijken bepaalde massaproducties als Warcraft (2016), Sonic the Hedgehog (2020) en Uncharted (2022) niet verder dan de middelmatigheid te raken.

The Last of Us, dat sinds deze week te zien is op Streamz, zou dus het langverwachte einde van die vloek moeten inluiden. Het bronmateriaal uit 2013 wordt alom geprezen als een van de beste games aller tijden en de tv-adaptatie ligt in de zeer capabele handen van Chernobyl-showrunner Craig Mazin én de effectieve maker van de game Neil Druckmann. Het resultaat? Op recensieverzamelaar Rotten Tomatoes scoort het eerste seizoen een duizelingwekkende 99 procent, wat betekent dat 99 op de 100 recensenten fan zijn van de reeks.

Tv-adaptaties doen het overigens al een tijdje beter dan hun soortgenoten op het grote scherm. En dat hebben ze vooral bij streamingreus Netflix begrepen. Want hoewel het platform ook misbaksels als Resident Evil (2022) uitbracht, mag Netflix zich toch vooral op de borst kloppen dat het de game-vloek al gebroken had, nog voordat er zelfs maar sprake was van een The Last of Us-serie.

Game-adaptaties die ‘The Last of Us’ voorgingen

1. Arcane: League of Legends (Netflix)

League of Legends is met ongeveer 180 miljoen spelers een van de populairste games ooit. Weinig verrassend dus dat de makers met een tv-reeks op de proppen kwamen in 2021. Wel verrassend was dat het uiteindelijk een van de beste series van dat jaar en sindsdien is geworden, en dan hebben we het niet enkel over gameverfilmingen.

Arcane volgt het verhaal van twee zussen in een verscheurde maatschappij waar het verschil tussen boven- en onderwereld niet duidelijker had kunnen zijn. Wanneer wetenschap, politiek en magie steeds meer met elkaar verwikkeld raken, kookt de pot over en verandert de wereld - en de relatie tussen de twee zussen - voorgoed.

De reeks werd bekroond met vier Emmy’s en op IMDb zijn er in totaal slechts 24 series die beter scoren dan Arcane. Want het mag dan ‘maar’ een animatiereeks zijn, Arcane is een meesterlijk voorbeeld van karakterontwikkeling (zeker van vrouwelijke personages) en wereldopbouw, verpakt in een verbluffend visueel jasje en een pakkende soundtrack.

En niet te vergeten: je hoeft (gelukkig) geen seconde gespeeld te hebben van het spel om te genieten van de serie.

2. Castlevania (Netflix)

Castlevania is net zoals Arcane een animatiereeks, maar vergis u niet: meer nog dan de rest van deze lijst is dit absoluut geen serie voor kinderen. Geïnspireerd door het gelijknamige spel uit 1986, speelt Castlevania zich af in een middeleeuws Oost-Europa dat geteisterd wordt door een rouwende Dracula en zijn leger van ondoden.

Het resultaat is een donker horrorspektakel met kleurrijke figuren en spetterende actie. Prachtig geanimeerd en met een uitzonderlijk sterke cast van Engelstalige stemacteurs houdt Castlevania je gegarandeerd vier seizoenen lang gekluisterd aan het scherm.

De serie zag het levenslicht al in 2017 maar bleef net zoals zijn bloedzuigende antagonist zoveel mogelijk uit de kijker. Castlevania verdient echter uw aandacht en een vaste plek op deze lijst. Er staat overigens ook nog een spin-offreeks over dezelfde wereld in de steigers.

3. Cyberpunk: Edgerunners (Netflix)

Cyberpunk: Edgerunners speelt zich een jaar af voor de gebeurtenissen in Cyberpunk 2077, een langverwachte game die inmiddels berucht is om zijn gebrekkige staat toen het op de markt kwam. Maar zo gebrekkig de game was, zo compleet is de Japanse anime-reeks.

We volgen straatjongen David wanneer hij alles verliest en bepaalde keuzes maakt die hem aan de verkeerde kant van de wet plaatsen. En dat alles in een futuristische en dystopische Cyberpunk-wereld die zo van de pot gerukt is dat het geloofwaardig en angstaanjagend wordt.

De reeks is op alle vlakken een uitbreiding en invulling van het verhaal dat het spel wel wilde maar niet kon vertellen. Een absolute aanslag op je zintuigen, altijd boeiend, vaak expliciet, en bij momenten tragisch. We dagen u uit om onberoerd te blijven bij het einde.