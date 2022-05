‘Heartstopper’: van slordige webcomic naar langverwachte Netflix-serie

In 2013, midden in haar examens, begon Britse Alice Oseman de 14-jarige Charlie en 16-jarige Nick voor het eerst te schetsen. “Ik wist meteen: wat met deze personages gebeurt, moet worden getoond.” Drie jaar later liet Oseman op de microblogsite Tumblr en Tapas, een socialemediaplatform voor webcomics, de eerste pagina’s los van wat Heartstopper zou worden. Met succes. In geen tijd bereikte ze 52 miljoen views. De crowdfunding om er een gelimiteerde boekeditie van te maken was in twee uur rond.

Oseman was toen een prille twintiger, maar tieners wereldwijd hingen aan haar lippen dankzij haar graphic novels waarin geestelijke gezondheid, de lgbtq+-scene en prille relaties als een rode draad fungeerden. Uitgevers pikten het fenomeen Oseman snel op waardoor ze, na een opmerkelijke biedingsoorlog, al in 2014 mocht debuteren bij uitgeverij Harper Collins. Het moderne tienerleven had plots een nieuw heldin.

Een beeld uit ‘Heartstopper’. Beeld Netflix

Oseman wist echter vooral te scoren met Heartstopper, naar eigen zeggen bedoeld voor “teens and tweens”. Daarin valt de openlijke homoseksuele Charlie voor rugbyspeler Nick. Terwijl zijn vrienden hem waarschuwen zijn pijlen niet te richten op een hetero, gebeurt het onwaarschijnlijke: ook Nick krijgt gevoelens voor Charlie. Maar hoe ga je om met je ontluikende seksualiteit? En wat met de opgelopen trauma’s van je vriend?

Oseman, die als als executive producer optreedt voor de Netflix-reeks en ze zelf adapteerde, bleef erg trouw aan haar strip en personages. Het was naar verluidt net die authenticiteit die acteurs Olivia Colman en Stephen Fry overhaalden om zich ook in het project te storten.

Gilletjes

De stripreeks Heartstopper slaat bij ons alleszins alvast aan, zegt Ann Jossart, eigenares van de Leuvense stripwinkel Het Besloten land. “Het leeft echt. En dan vooral bij tienermeisjes boven de veertien. Ze komen binnen, negeren de rest van het aanbod en grijpen meteen naar Heartstopper, enthousiaste gilletjes incluis. Daarom plaatsen we de reeks op een zichtbare plaats aan de kassa.”

Een bestseller zou ze de strip nog niet noemen. “Maar hij verkoopt goed. Het is een publiek met weinig geld, vandaar dat het slim goedkoop geprijsd is. Dat maakt de stap om de strip te kopen makkelijker.”

Susanne Diependaal, senior uitgever bij Van Goor, wijst naar haar uitgeefassistent als aanbrengster van de titel. “Ze was al enthousiast vanaf boek één, maar we hadden het er eerst wat lastig mee. Was het fictie? Een strip? Paste het wel in ons fonds? Toen Netflix de televisiereeks aankondigde, aarzelden we niet langer en bleken we het twintigste land dat de rechten aankocht. In noodvaart brachten we de eerste drie delen uit. In maart verscheen deel vier.”

Dat ze tevreden zijn met de verkoopcijfers, klinkt het. Maar vanwaar het succes? “Veel lezers houden van feelgoodverhalen, herkenbare liefdesverhalen en de verrukkelijk onhandige worstelingen die dat met zich meebrengt. Heartstopper heeft al deze ingrediënten. Als je er middenin zit, is het pijnlijk. Maar lezen dat anderen het ook meemaken, maakt het herkenbaar.”

Diependaal erkent dat het een bijna klassiek coming-of-ageverhaal betreft en dat de tekeningen stilistisch geen hoogvlieger zijn. “Maar het is verder héél herkenbaar in beeld gebracht, met erg weinig woorden en – inderdaad – simpele tekeningen. Oseman appelleert als geen ander aan hoe de jeugd tegenwoordig met elkaar omgaat. Bijna alles gaat via Whatsapp of sociale media. Op vele pagina’s zie je bijvoorbeeld hele flarden Whatsapp-teksten.

Inclusief

Tegelijk verwijst ze naar het heersende gevoel dat iedereen er mag zijn. Het gaat over diversiteit en inclusiviteit, raakt moeilijke thema’s aan, maar heeft ook iets liefs en schattig. Dat geldt niet alleen voor het verhaal, maar ook voor de manier waarop het in beeld wordt gebracht. Als de jongens elkaar aanraken, fladderen er soms vlindertjes of hartjes over de pagina’s. De Netflix-reeks heeft dat trouwens behouden. Het maakt het rauw, ongemakkelijk, ontroerend en schattig. Het is iets kleins en groots tegelijk. Je lacht met Nick en Charlie en hun kleurrijke vrienden, je krimpt mee ineen als het awkward of emotioneel wordt. Veel vrouwelijke lezers zijn daar dol op. En schrijf maar dat deze 42-jarige uitgever zegt dat er geen eindleeftijd op zit.”

In mei 2023 komt het vijfde deel tegelijk uit in het Engels en Nederlands. Oseman boog zich intussen over afgeleide reeksen. “Ook die kochten we aan”, zegt Diependaal. “This winter en Nick en Charlie zijn novelles uit het Heartstopper-universum. Er zal ook een jaarboek verschijnen en een titel die er helemaal los van staat: Liefdeloos.”

In dat boek staat Georgia centraal, een jonge vrouw die de liefde wel wil omarmen, maar zich afvraagt of het wel voor haar bestemd is. Misschien verwijst die titel nog het meest naar Alice Osemans (liefdes)leven. Ze verklaarde intussen immers dat ze, net als Georgia, “aromantisch aseksueel” is. Of hoe Oseman met ogenschijnlijk gemak via haar strips seksuele identiteit dichter bij de jongeren van vandaag brengt.

Heartstopper is nu te zien op Netflix