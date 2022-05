‘He’s Expecting’: en toen bleek Kentaro Hiyama zwanger te zijn

Dorien Pels zet de blik op oneindig. Vandaag: He’s Expecting

Tot hij ineens wordt overvallen door ochtendmisselijkheid, is de 32-jarige Kentaro Hiyama (Takumi Saitoh) een succesvolle reclameman met een druk liefdesleven in Tokio.

Het fictieve gegeven van de mannenzwangerschap is goed en geloofwaardig uitgewerkt in het scenario van de Japanse serie He’s Expecting. Dat het kan gebeuren, weet hoofdpersoon Kentaro: in de afgelopen tien jaar doen er verhalen de ronde over zwangere mannen, niet alleen in Japan, maar overal in de wereld. Ze worden veelal bespot en geridiculiseerd.

Ook Kentaro denkt dat het hem als mannelijke man niet kan overkomen. Dat het zo’n taboe is, is wrang omdat het voor mannen zelfs nog zwaarder is dan voor vrouwen: een abortus uitvoeren is medisch risicovol en een bevalling moet altijd via een keizersnede.

Het verhaal is gebaseerd op een populaire Japanse manga (stripverhaal). In acht korte afleveringen van zo’n twintig minuten volgt de kijker Kentaro vanaf het moment dat hij ontdekt dat hij zwanger is tot de bevalling.

De serie, een samenwerking tussen Netflix en TV Tokio, wordt aangeprezen als een comedy. Veel te lachen valt er niet, de aanpak is serieus en maatschappijkritisch.

De traditionele man-vrouwverhoudingen worden ineens in een ander licht geplaatst. Want moet de aanstaande moeder Aki nu wel of niet een opdracht in Singapore aannemen? Ze is niet degene die baart, dus fysiek is er geen beletsel, en bovendien hadden ze een los-vaste relatie.

Aki is een 30-jarige freelancejournalist die al langer twijfelt of ze kinderen wil. Toch is haar eerste vraag als Kentaro haar vertelt dat hij zwanger is: weet je zeker dat het van mij is? Ze dacht dat zij als vrouw beter zou weten dan direct te proberen onder de verantwoordelijkheid uit te komen in plaats van hem te steunen, bekent Aki later aan een vriendin.

Voor zover we al googelend konden nagaan is dit de eerste keer dat het gegeven van de zwangere man zo realistisch is uitgewerkt op het scherm. In de jaren negentig was er wel de film Junior, waarin Arnold Schwarzenegger zwanger raakte, maar daarin ging het meer om de slapstick van de lekkende tepels in de brede torso van de acteur, dan dat de makers zich probeerden voor te stellen wat zo’n fundamentele omkering werkelijk zou betekenen voor de man-vrouwverhoudingen.

Ondanks de oprechte poging om dit in deze serie wel te doen, is He’s Expecting toch nog wat braaf. Kentaro wordt het gezicht van een kledingmerk dat klant is van het reclamebureau waar hij werkt, gaat met zijn zwangere buik op de foto en doorbreekt op die manier veel taboes over mannenzwangerschappen.

Het wat dunne verhaal wordt gecompenseerd door de mooie beelden van Tokio, moderne Japanse interieurs, uitzichten over skylines, strakke kantoorgebouwen, mooie mensen met modieuze kleding en gezellige eettentjes: je krijgt zo vanzelf zin om de stad een keer te bezoeken.

He’s expecting is te zien op Netflix