HBO-serie ‘White House Plumbers’ brengt geslaagde politieke satire: ‘Er schuilt iets tragisch én grappigs in dit historische materiaal’

Een politieke tv-satire die bijna even ambitieus in haar opzet is als het Watergate-schandaal zelf: de nieuwe HBO-reeks White House Plumbers waagt zich eraan. De twee eikels van dienst om de politieke smeerlapperijen uit te voeren: Woody Harrelson en Justin Theroux.

Dat de befaamde Watergate-inbraak in 1972 pas effectief doorging na drie eerdere, mislukte pogingen, onder meer omdat een van de uitvoerders zijn inbraakmaterieel was vergeten: het lijkt op een witz die de makers van nieuwe HBO-reeks White House Plumbers zelf hebben bedacht. Tenslotte was de bedenker van de serie, David Mandel, ook de showrunner van Veep (2016-2019), een hilarische politieke satire over de aandoenlijk overambitieuze Amerikaanse vicepresident Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus).

Maar neen, het gebeurde écht. Een diepere duik in de Amerikaanse geschiedenisboeken zal u inderdaad leren dat de door het kabinet van president Richard Nixon samengestelde en gefinancierde inbraakploeg die afluisterapparatuur in het hoofdkwartier van de Democraten heeft geïnstalleerd, in het Watergate-gebouwencomplex in Washington D.C., effectief pas bij de vierde poging binnen raakte. White House Plumbers – ingetogen en geestig, met eerder subtiele knipogen in plaats van het wekelijkse spervuur van absurde grollen dat Veep was – puurt zo veel meer humor uit historische waarheden dan zijn op waanzinnige fictie drijvende voorganger.

Deze nieuwe HBO-serie heeft echter veel meer te vertellen dan een handvol wist-je-datjes over die zwarte bladzijde uit de Amerikaanse politieke geschiedenis. Twee dingen maken ze uniek: haar perspectief (deze keer gaat het niet om de intriges achter de inbraak, maar de schimmige operatie zelf, op de vloer) en de twee knakkers die het dwaze plan, dat uiteindelijk zou leiden tot Nixons exit uit het Witte Huis, ten uitvoer brengen.

Toonbare pret

Maak dus kennis met E. Howard Hunt (Woody Harrelson), een uitgebluste ex-CIA-agent die nog een actieve rol heeft gespeeld in de mislukte Varkensbaai-invasie op Cuba maar nu op een zijspoor werd gezet, en wiens nieuwe carrière als auteur van spionageromans ook maar niet van de grond lijkt te komen. Hij wordt weer opgevist door het kabinet-Nixon om de clandestiene spionageafdeling binnen het Witte Huis te helpen runnen, en moet daarvoor samen aan de bak met G. Gordon Liddy (Justin Theroux), een FBI-agent die in de zaak een carrièreopstapje ziet, en een – zo typeert Hunt het – “stijve voor Hitler” heeft.

Justin Theroux en Woody Harrelson in 'White House Plumbers'. Beeld Phillip V. Caruso / HBO

Twee heren met een ego dat, zo kadert het scenario van White House Plumbers het, veruit hun capaciteiten overschrijdt: Harrelson en Theroux zetten ze met een toonbare pret neer. “Het is prettiger om naar te kijken wanneer iemand complicaties en gebreken heeft, terwijl die persoon ze hoegenaamd niet bij zichzelf opmerkt”, vertelde Theroux onlangs over zijn personage in het Amerikaanse herenblad Esquire.

Precies in de inflatoire persoonlijkheden van de twee protagonisten schuilt ook een groot deel van de kolder waarop de serie draait. “Hunt is een has-been, de gast die op een zijspoor werd gezet en terug wil naar zijn gloriedagen. Liddy is het tegenovergestelde: een never-was, maar een met grote dromen, die zichzelf als een James Bond-achtige figuur ziet”, typeert bedenker David Mandel zijn interpretatie van de twee historische figuren. “Wanneer je die twee bij elkaar brengt wordt het gevaarlijk: het zijn twee kerels die op zoek zijn naar macht. En hoe krijgen zulke gasten macht? Door in de buurt van de echte macht te komen. Doen wat de president van hen vraagt, zien ze als hun eigen ticket naar het koninkrijk.”

De volledige eenheid, die ook in het echt de 'White House Plumbers' werd genoemd. Beeld HBO

Koddige tragedie

Toch een parallel met Veep: ook de scenaristenkamer van die reeks puurde de humor vaak uit een doorgedreven kennis van de Amerikaanse politiek, geschiedenis en instellingen. Maar bij White House Plumbers zijn het de historische feiten zelf die de scherts creëren. Een lastige oefening, waarmee Mandel en zijn ploeg het zichzelf allerminst makkelijk hebben gemaakt. Ze beoefenen bovendien nog steeds een bijzonder penibel genre: dat van de politieke satire. Tegenover een Veep of Parks and Recreation, twee reeksen waarin de komedie van het leven in een overheidscenakel succesvol naar boven wordt gewoeld, staan tal van inmiddels vergeten maaksels als Alpha House (op Amazon Prime Video), The Politician (op Netflix) of Mr. Mayor (een geflopte satirische reeks van comédienne Tina Fey).

“Maar er schuilt iets tragisch én grappigs in dit historische materiaal”, zegt Mandel. “White House Plumbers is een koddige tragedie. Er zitten, in tegenstelling tot Veep, ook geen grappen met een pointe in. Deze reeks is grappig door wie die twee kerels waren, hun persoonlijkheden, en de dingen die ze deden. Hun incompetentie, ook: hun gebrek aan planning, de schaarse fondsen waarmee ze moesten werken, hoe ze overal de kantjes eraf moesten lopen om de operatie betaalbaar te houden.

“Vanaf het moment waarop je jezelf vastbijt in dit historische verhaal slaat de komedie van het hele gebeuren je gewoon recht om de oren. Het was enorm hilarisch, en het geeft de reeks haar unieke toon. Je lacht, maar je bent tegelijkertijd gedegouteerd over het feit dat dit allemaal zomaar kon.”

White House Plumbers is nu te zien op Streamz.