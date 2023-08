Hayao Miyazaki’s ‘The Boy and the Heron’ sluit Film Fest Gent af

De film is van de hand van de Japanse animegrootmeester Hayao Miyazaki (My Neighbor Totoro, Spirited Away). Het is zijn eerste film in tien jaar en werd in thuisland Japan al goed onthaald. De autobiografisch geïnspireerde film gaat over Mahito, een jongen die verlangt naar zijn moeder en in een wereld stapt die gedeeld wordt door zowel de levenden als de doden. De 82-jarige Miyazaki is medeoprichter en drijvende kracht achter de invloedrijke animatiestudio Studio Ghibli (Grave of the Fireflies, Princess Mononoke, Howl’s Moving Castle en The Tale of The Princess Kaguya). The Boy and the Heron komt op 1 november uit in de Belgische zalen.

Terwijl de officiële slotfilmceremonie en receptie in het verleden enkel voor genodigden waren, besliste Film Fest Gent om dit in zijn jubileumjaar ook open te stellen voor het publiek. Tickets voor de slotfilm, ceremonie en receptie zijn te koop via filmfestgent.be.