Hartzeer en een magische flikkering: dit zijn de platen van de week

Oscar and the Wolf - The Shimmer ****

De frontman van Oscar and the Wolf mag u vandaag aanspreken als kasteelheer. In Chateau Colombie dolen dandy’s, vampieren en eenzame verliefde zielen door de gangen en vertrekken. Wat hen bindt? Donkere verlangens. Hopeloze, hijgerige hunkering. Melancholie geeft de toon aan, maar net zo goed is er plaats voor euforische flikkeringen, exotische toetsen en sensuele traagheid. De titel van deze plaat leende Max Colombie bij de film Annihilation met Natalie Portman: The Shimmer is een gebied waar natuurwetten niet langer opgaan, alles razendsnel muteert en de wereld wazig wordt. Dat is niet anders op deze plaat: een sluier van duisternis lijkt naadloos over te vloeien in een magische lichtgloed. Nieuwe zieltjes zal The Shimmer misschien niet winnen. Oscar en zijn wolvenroedel blijven immers trouw aan de sound die Colombie op de twee vorige platen heeft geperfectioneerd. Maar fans van het eerste dan wel tweede uur halen hun hart vast op aan het wondermooie ‘Crystalline’ of een even dreigend als geil ‘Nostalgic Bitch’.

PinkPantheress - To Hell with It ****

De liedjes van de 20-jarige PinkPantheress zijn ultrakort, dansbaar én sensueel. Geen wonder dat haar TikTok-filmpjes scoren bij een generatie die niet maalt om traditionele popformats. Laat staan om het feit dat PinkPantheress steelt als de raven. Achteloos en schijnbaar argeloos samplet ze slim uit de elektronische muziek van de voorbije veertig jaar: flardjes oldskool-jungle, een stukje UK rave van Sweet Female Attitude, de beat uit ‘Circles’ van Adam F. Het lijkt schaamteloos jatwerk, alleen herschikt PinkPantheress die motiefjes met veel flair. Ze bouwt er zowaar knapperige popsongs omheen, verraderlijk lieflijk gezongen, badend in hartzeer en vervreemding. Gen Z heeft er een fascinerend rolmodel bij.

Ross from Friends - Thread ***

Zoals een hoop van zijn generatiegenoten groeide de Britse producer Felix Clary Weatherall op zonder de kloof tussen mainstream en alternatief. Zulks blijkt maar weer uit zijn tweede album Threads waarop elegant geschakeerde hoofdtelefoontechno, etherische soundscapes, tribale percussie-experimenten en een primitieve clubfeel één worden. De etherische breakbeat-house van ‘Revellers’ en ‘Life In A Mind’ knipoogt naar Four Tet en Bonobo. Elders flikker je je armen euforisch de lucht in, in trance bij zoveel ongebreideld rave-vertier. (GVA/SVS)