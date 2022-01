‘Harry Potter’ is misschien dan toch niet zo middelmatig ★★★★☆

10-jarige ik had best wel redenen om zich buitengesloten te voelen. Zo was het op onze school tussen de regels vereist om minstens één zwembad, een witte huidskleur en twee Aston Martins te hebben. Helaas maar gelukkig was dat niet het geval, desalniettemin voelde ik me altijd thuis op deze school. Het was pas vanaf 2001 dat het klassenverschil voelbaar werd. Het was pas wanneer de middelmatige Harry Potter-films de scholen begonnen te veroveren, dat 10-jarige ik besefte hoe superieur ik eigenlijk was tegenover mijn klasgenoten. The Lord of the Rings (LotR) was immers zó veel beter, maar niemand wilde het horen.

Bijna twintig jaar later zit ik in de zetel naast mijn vriendin, die al ruim tien jaar kampt met dezelfde aandoening waar mijn klasgenootjes mee worstelden. De vreugde van de jaarovergang is net gepasseerd, en de zwaarte van de afgelopen twee jaar – in combinatie met onzekere vooruitzichten – zinken in. We kijken naar Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, een ‘niet-gescripte’ reünie, zoals elke franchise die verlangt naar weleer lijkt te doen vandaag (Friends, Sex and the City).

Een scepticus ziet slechts een wanhopige poging om een uitgeleefd merk uit te melken. Maar naast mij, op de zetel, zie ik iets helemaal anders. Ik zie haar gezicht oplichten bij iedere acteur die zich bij de reünie voegt, en in gedachten weet ik dat ook mijn schoolvriendjes – ‘Potterheads’ noemen ze zichzelf, denk ik – bij elke adem een vreugdekreet laten ontsnappen. Ik zie haar en hen teruggekatapulteerd worden naar een tijd waarin zwerkbal en dementors grotere zorgen waren dan lockdowns en uitstaande rekeningen. Ik zie de nostalgie zich als een warm deken wikkelen rond verkleumde lichamen die vergeten waren hoe het was om gewoon weer even kind te mogen zijn.

En stilaan begint het me te dagen. De vreugde en glinsterende oogjes waarmee Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) en Rupert Grint (Ron) elkaar voor het eerst – in god weet hoelang – omhelzen en terugkijken naar die vormende periode uit hun leven. De liefde en zorg die film-slechteriken Tom Felton (Draco) en Helena Bonham Carter (Bellatrix) uitstralen wanneer de camera’s niet draaien. De pijn en de warme herinneringen waarmee castleden vertellen over wijlen Alan Rickman (Snape) en Helen McCrory (Narcissa).

De vreugdetranen die ik spot bij mijn favoriete persoon, en de krop in mijn eigen keel die ik na deze recensie altijd zal ontkennen, bevestigen het ongelijk van 10-jarige ik. Want alle rimpels, verschuivende haarlijnen, en door het leven geharde gezichten ten spijt, brengt de reünie ons terug naar de essentie van Harry’s avonturen. Een klop op de schouder voor iedereen die zich ooit alleen of anders voelde, en een ultieme vorm van gezond escapisme, niet alleen naar een andere wereld, maar naar een simpelere tijd.

En daar kan geen enkele spin-off, Lord of the Rings-fan of transfobe uitspraak afbreuk aan doen.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts is te zien bij Streamz.