‘Hard Out Here’ van Lily Allen: bodyshaming op een beat

‘Forget your balls and grow a pair of tits’, zo maande Lily Allen de doorsnee machoman aan in ‘Hard Out Here’. Maar de clip bij het nummer uit 2013 deed toch wenkbrauwen fronsen.

‘Dolly Parton is een bitch, Adele is een bitch, Angela Merkel is een bitch, Rihanna is een inspirerende bitch. Mijn moeder ook. Miley Cyrus is een opkomende bitch. Kate Middleton is dan weer géén bitch.”

Lily Allen bleef lekker haar droogkomische zelf toen ze bij de release van ‘Hard Out Here’ aan de krant The Observer probeerde uit te leggen welke vrouwen mochten toetreden tot haar pantheon van… euhm… sterke bitches. ‘It’s hard out here for a bitch’, zong ze. Het schijnbaar goedgemutste elektro­popliedje dat Allen samen met haar producer Greg Kurstin fabriceerde, kaartte in het najaar van 2013 het seksisme in de muziekindustrie aan en was een opgestoken middelvinger naar misogynie in de media en de maatschappij tout court.

Allen hoefde niet te diep in haar privéleven te graven om de bron van haar woede te vinden. Na haar eerste zwangerschap drong haar entourage haar ei zo na een liposuctie op. “In de muziek­wereld werden vrouwen altijd gecontroleerd door mannelijke chefs”, zo vertelde ze. “We moeten allemaal als Kate Moss zijn: onze bek houden, anders zouden de mensen ons uitlachen.” In het liedje klinkt dat zo: ‘You should probably lose some weight ‘cause we can’t see your bones / you should probably fix your face or you’ll end up on your own.’

En dan was er Allens vete met The Daily Mail. In 2010, nadat de zangeres in een interview eerlijk had verteld over haar worsteling met boulimie, publiceerde de Britse sensatiekrant een grafiek met ‘the ups and downs of her ever-changing figure’. Toen ze een aantal maanden later een miskraam kreeg na zes maanden zwangerschap en The Daily Mail daarover op smeuïge wijze berichtte, uitte Allen openlijk haar verontwaardiging. Daar stopte het niet. Toen Allen net van haar eerste kindje was bevallen kreeg ze vrijwel meteen telefoon van een opdringerige reporter van The Mail. “De placenta zat nog in mij”, aldus Allen.

Het was Allen menens. De vernederingen. De huichelarij. De dubbele standaarden. In ‘Hard Out Here’ vloeide het er in één lange gulp, vol ironie en sarcasme, uit. “If I told you about my sex life you call me a slut”, zingt ze. “Them boys be talking ‘bout their bitches, no one’s making a fuss.” Verderop klinkt het: “If you’re not a size six and you’re not good looking / well, you better be rich or be real good at cooking.”

‘Hard Out Here’ werd begeleid door een kleurrijke clip waarin Allen zichzelf te kakken zet door in een scène op de operatietafel van een plastisch chirurg plaats te nemen. Verderop haalt ze Robin Thicke onderuit, die datzelfde jaar een hit scoorde met het behoorlijk seksistische ‘Blurred Lines’. Van sommige opiniemakers kreeg ze tegenwind: haar zwarte, lustig twerkende danseressen zouden zich in de ‘Hard Out Here’-video even verwerpelijk gedragen als in de doorsnee r&b-video, maar deze keer onder het mom van satire. Was dat niet erg gemakkelijk en denigrerend? “We zien opnieuw het zwarte, vrouwelijke lichaam, anoniem en geseksualiseerd,” aldus The Guardian, “grinding away to make the rent.”