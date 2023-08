‘‘Hallo, het is met Jan Eelen van Woestijnvis.’ Ik dacht dat mijn vrienden me aan het kloten waren’: opkomend talent Willem Leyssens

Een eigen televisiereeks komt er zeker ooit van. Tot nader order voelt Willem Leyssens zich uitstekend in zijn sas als sketchschrijver, acteur en drillrapper bij De ideale wereld. Televisiemaker Jan Eelen ontdekte hem. ‘Ik word nog altijd héél blij van In de gloria.’

Een gouden tip voor voor wie een scenario heeft geschreven en droomt van een carrière bij Woestijnvis: mailen naar info@woestijnvis.be. Zo deed Willem Leyssens het tien jaar geleden. Iemand stuurde de mail met zijn script voor een sitcom door naar tv-maker Jan Eelen (In de gloria, Callboys en De ronde). Die las het verhaal en belde de jonge Antwerpenaar de volgende dag op. Nog dezelfde week zaten ze samen bij Eelen thuis, waar het jonge veulen, net aan de filmschool afgestudeerd en dus evident van sturm-und-drang vervuld, overwegend moest aanhoren wat er allemaal beter kon.

Jan Eelen: “Het scenario viel direct op tussen de rest. Je voelde dat je te maken had met iemand die nog niet helemaal wist hoe hij een verhaal moest vertellen, maar die wel uitstekende dialogen en boeiende personages kon creëren. Het ging over een gast die in een disfunctionele praatgroep belandt, geleid door een therapeut vol goede bedoelingen...”

Willem Leyssens: “... Een onkundige leider die er compleet naast schoot.”

Eelen: “Een van de problemen was dat je het zelf wilde regisseren.”

Leyssens: “Ik wilde er ook in spelen. (lachje) Ik wilde álles.”

Op je 24ste gebeld worden door Jan Eelen - ik zou me zwaar geïntimideerd voelen.

Leyssens: “’Hallo, het is met Jan Eelen van Woestijnvis.’ Ik dacht dat mijn vrienden me aan het kloten waren.”

Eelen: “Heb ik je niet meteen op je gemak gesteld?”

Leyssens: “Ik herinner me vooral dat het meteen vrij zakelijk over het scenario ging. Dit vind ik goed, dit vind ik minder, zie je dat zitten om dat tegen volgende week te herschrijven?”

Eelen: “Je kent elkaar niet en tast elkaar dus wat af. Het enige dat je op dat moment hebt, is werk. In zo’n situatie hou ik ervan om rechtdoor te gaan en is het aan de ander om zich te verdedigen. Je ziet ook meteen of iemand bereid is om te werken.”

Herkende u iets van uw jonge zelve in hem?

Eelen (lacht): “Neen, wij zijn heel anders.”

Leyssens: “Was jij op mijn leeftijd niet veel brutaler?”

Eelen: “Jij bent ook brutaal, maar dan op een non-communicatieve manier.”

Leyssens (lacht).

Eelen: “Ik was in een vat vol zelfvertrouwen gevallen op jouw leeftijd: gáán, gáán, gáán.”

Leyssens: “Met het ouder worden is dat gaan liggen?”

Eelen: “Ik spring nog altijd graag, alleen denk ik inmiddels min of meer te weten waar de valkuilen liggen.”

Leyssens: “Was je dapperder vroeger?”

Eelen: “Neen. Onbegrensder. Nog een verschil met jou: ik schreef toen nog niet. Op jouw leeftijd werkte ik achter de schermen voor Alles kan beter (met Mark Uytterhoeven, TPE). Vervolgens kwam In de gloria, maar dat was ook niet echt uitgeschreven. Dialogen waren er nauwelijks. Ik had iets in mijn hoofd, bedacht personages en schreef vier of vijf lijntjes uit om het vervolgens, samen met de acteurs, op de set ineen te steken. Zalig was dat.”

Hoewel de sitcom nooit het daglicht zag, had Woestijnvis een diepgeworteld geloof in het talent van de jonge Antwerpenaar. Binnen de zes maanden na de eerste contacten had Leyssens een vast contract op zak. Bij het productiehuis lieten ze hem in de luwte schrijven en nieuwe projecten bedenken. Toen ook daar niets concreets van kwam - de wereld wacht nog steeds op een onvolmaakt misdaadepos van Willem Leyssens - sloeg de twijfel toe. Niet zozeer bij Woestijnvis, wel in het hoofd van hun jonge scenarist.

U besefte niet: ik zit hier in een luxepositie?

Leyssens: “Het was een frustrerende periode omdat ik zo snel mogelijk iets wilde doen. Ik voelde me nutteloos en dacht: als ik straks ontslagen word, moet ik misschien een echte job gaan zoeken.”

Eelen (knikt): “Een gevoel dat veel jonge makers of schrijvers zullen herkennen. Zolang iets niet wordt gerealiseerd, neem je dat mee in jouw rugzak en weegt het op het volgende, dan ligt er te veel druk op wat je aan het doen bent. (tegen Leyssens) Hoe ben je dan weer bij De ideale wereld terechtgekomen?”

Leyssens (verbaasd): “Via jou, Jakke. Ik zat maar te mokken: waarom ik niet? En jij zei: misschien is De ideale wereld wel iets voor jou.”

Eelen: “Ah, zie. Dat programma is jou op het lijf geschreven. Het bundelt veel talent en biedt de vrijheid om volop te experimenteren. Willem schrijft graag - en veel - en nu heeft hij ook ontdekt dat hij graag acteert en in beeld komt...”

Leyssens: “Ik kom niet graag in beeld maar acteer wel graag. Ik ben daar hoofdzakelijk om sketches te bedenken en te schrijven, het acteren is er een beetje bij gekomen. We zitten inderdaad met veel goede schrijvers bij De ideale wereld. Niets passeert langs één iemand, er is veel onderling overleg.”

Eelen: “De zatte vrouwen (de cafésketch met een stomdronken Ella Leyers en Tine Embrechts, TPE), dat is volledig Willem.”

Leyssens (hoofdschuddend): “Ik heb die eerste sketch geschreven, maar niets passeert langs één iemand bij De ideale wereld. En zonder het idee, dat van eindredacteur Jan Dircksens kwam, waren er hoegenaamd geen zatte vrouwen geweest.”

Eelen: “Dat is het boeiende aan De ideale wereld: je bedenkt één sketch op basis van iets uit de actualiteit en als het werkt heb je twee types waar anderen mee over kunnen nadenken en waarmee je met een beetje geluk een paar seizoenen verder kan. De drillrappers van Bert Janssens en jou zijn nog zo’n goed voorbeeld. In het nieuws zat iets over de Belgische politie die gevaarlijke rapgroepen in kaart wilde brengen.”

Leyssens: “Dat is iets dat Bert en ik al lang deden om elkaar te laten lachen: ik doe een serieuze rap en hij maakt alles kapot. Ik ben heel blij dat we er nu ook andere mensen mee doen lachen.”

Toen ik Hazel Pleysier, programmadirecteur bij Woestijnvis, vroeg om Willem in één zin te omschrijven, zei ze: ‘Aimabel en zachtaardig en zelfs een beetje timide, maar als het over creativiteit en inhoud gaat heel overtuigd.’ Herkennen jullie dat?

Eelen: “Een heel goeie omschrijving.”

Leyssens (lachje): “Enfin, het deel na de komma toch. Ik weet vrij snel wanneer iets goed of slecht is, of iets werkt of niet.”

Eelen: “Je moet overtuigd zijn van je ding, maar wat Willem ook heeft en wat ik ondertussen gelukkig heb afgeleerd: als een idee niet goed is, moet je het niet tot in den treure blijven verdedigen en er eindeloos aan willen vasthouden. Herinner je je onze laatste week in Durbuy met De ideale wereld?”

Leyssens: “Oh neen. Koningin Mathilde.”

Eelen: “Ik wijt het aan het slaaptekort maar hij had een scenario geschreven over onze koningin. Iets scabreus met strontgeluiden. Willem, die nooit gratuit is, had die dag besloten zijn lat op de grond te leggen en bleef koppig volhouden dat het ging werken.”

Leyssens: “Ik dacht: moet by all means Jan Eelen míj komen zeggen dat ik geen kakgrappen mag schrijven?”

Eelen: “Bij de repetitie gebeurde precies wat ik had voorspeld: het viel volledig plat. Het is gelukkig nooit uitgezonden. Dan kan hij heel koppig zijn en gaat hij in het bos wandelen of wat staan mokken in de gang bij Woestijnvis.”

Leyssens: “Ik ben een mokker, ja.”

Eelen: “Mijn zoon heeft dat ook: eventjes weggaan, de ontgoocheling verbijten en een paar minuten koelen en blazen.”

Leyssens: “Denkt jouw zoon dan ook: ik heb nog altijd gelijk?”

Eelen: “Het gaat op dat moment niet meer over wie gelijk heeft, Willem, maar over hoe je op een redelijke manier over een probleem kunt praten.”

En het deel voor de komma: aimabel, zachtaardig en zelfs een beetje timide?

Eelen: “Binnen de cocon van De ideale wereld ben je niet timide, maar daarbuiten wel, denk ik.”

Leyssens: “Ik ben graag op mezelf, sociaal contact is niet altijd gemakkelijk. (denkt even na) Ik ben nooit echt de vlotste geweest. Ik herinner me dat ik als kind heel onzeker was. Toen ik eenmaal besefte dat ik mensen aan mijn kant kon krijgen door grappig te zijn, was dat een manier om mijn onzekerheid op te vangen. Dan moet je alleen ook nog het onderscheid kunnen maken tussen grappig en gemeen. (droog) Ik denk ik dat heel even de tweede afslag heb genomen, maar nu probeer ik zachtaardig en aimabel te zijn.”

Eelen: “Hoe ga je om met jouw bekendheid?”

Leyssens: “Mijn lief vindt het prachtig als ik op straat door wildvreemden word aangesproken over mijn werk. Terwijl ik dan superblij zou moeten zijn, want de mensen zijn uitsluitend aardig, krimp ik er altijd wat van ineen.”

De magische elf

Een raar en fantasierijk kereltje uit een verder heel normaal gezin in Kontich. Zo omschrijft Willem Leyssens zijn kindertijd. Hij tekende veel en wilde animatieregisseur worden. Als tiener deed hij mee aan LARP-zomerkampen waar mensen personages uit games, films of Tolkien-achtige literatuur naspelen. Leyssens, droog: “Ik was veertien en sommige andere deelnemers tien jaar ouder. Ik vond het heerlijk om me samen met hen in het bos te verdiepen in de problematiek van de magische elf.”

Thuis was er geen kabel-tv. Op zolder stond een gigantische antenne die drie zenders kon ontvangen. Zo keek het gezin dan naar In de gloria. (tegen Eelen) “Het is nog steeds het beste dat op de Vlaamse tv op vlak van humor gemaakt is. Ik word nog altijd héél blij van In de gloria. Dat is zo bepalend geweest voor mijn ontwikkeling dat ik me soms nog steeds geïntimideerd voel door jou.”

Eelen: “Ik sta daar zo weinig mogelijk bij stil. Als ik jonge mensen opbel is dat niet als ‘Jan Eelen van In de gloria’.”

Leyssens: “Als jij naar de bakker gaat, ga jij dus gewoon een brood halen? Je gaat geen brood halen als Jan Eelen?”

Eelen (lacht): “Neen. Ik ben er mij wel heel bewust van geworden toen we Callboys maakten. Die gasten kenden elke zin en elk nuance van In de gloria uit het hoofd en citeerden de reeks voortdurend. Ik was gevleid, maar stond wel voor een nieuw probleem: elke zin, elke actie die ik hen wilde laten zeggen of spelen, moest opboksen tegen de overdreven perceptie rond mijn vroeger werk. Al kon ik die perceptie wel misbruiken om in discussies tegen hen te zeggen: ‘Ik zal wel weten waar ik het over heb zeker?’”(lacht)

Wat motiveert u om naar nieuwe stemmen te blijven zoeken? U kunt net zo goed enkel met uw eigen projecten bezig zijn.

Eelen: “De loyauteit tegenover Woestijnvis. Een creatief bedrijf bloedt dood als de stroom aan talentvolle mensen opdroogt. Daarnaast is er mijn liefde voor De ideale wereld. Dat programma ligt me nauw aan het hart en ik ben blij als de juiste mensen er hun plaats vinden.

“Bovendien zorgt dat opkomende talent dat ik ook scherp blijf. In principe ben ik er voor hen, maar vaak werkt het ook omgekeerd. Toen ik vastzat met het scenario van het tweede seizoen van Callboys heb ik Willem erbij gehaald. Dat is het plezante aan werken bij Woestijnvis: je hoeft maar de hoek om te lopen als je het even niet meer weet.”

Stond voor tv werken eigenlijk in de carrièreplanning, Willem?

Leyssens: “Ik heb altijd veel tv gekeken. Maar vervolgens ga je naar de kunstschool waar je wilt worden aanvaard als kunstenaar, dus dan ben ik mezelf ineens erg serieus gaan nemen en besloot ik: ik word een serieuze filmregisseur. Als ik nu zie hoeveel moeite het jonge filmmakers kost om zelfs maar een kortfilm te maken, dan ben ik blij dat ik elke dag met televisie bezig mag zijn.

“Ik zat er trouwens in de klas bij Adil en Bilall. In de eerste les vroeg Dorothée Van Den Berghe, die onze docent was, naar onze favoriete film. Ik geloof dat ik Fight Club zei. Adil en Bilall riepen Bad Boys, en kijk: ze zijn momenteel Bad Boys 4 aan het maken.”

‘Het draait niet alleen om talent. Je moet ook geluk hebben’, zei zangeres Selah Sue in een eerdere aflevering van deze reeks. Akkoord?

Eelen: “Honderd procent. Je moet wat geluk hebben om opgemerkt te worden. Jan Huyse, de programmadirecteur van Filmnet, was de broer van een goede vriend van mij. Hij wist dat ik op het RITCS voor multicameraregisseur studeerde. Ze zochten iemand om Gui Polspoel, die langs de lijn zat bij voetbalwedstrijden, te assisteren. Zo ben ik erin gerold. Een geweldige leerschool, maar wel behoorlijk pittig. Terwijl mijn maten op café gingen zat ik op zaterdagavond moederziel alleen in een montagekamertje in dertien verschillende camerastandpunten naar Standard-Germinal Beerschot te kijken. Wat dus nog toegevoegd kan worden aan het citaat van Selah Sue over talent en geluk: hard werken is even belangrijk, als het niet belangrijker is.”

Hoe ziet jullie nabije professionele toekomst eruit?

Eelen: “Ik help De ideale wereld heropstarten en blijf in principe het hele seizoen betrokken. Volgend jaar ga ik zelf nog eens iets maken. Ik denk dat ik weet wat ik ga doen.

“Ik ben blij om dagelijks tussen zoveel jong talent te zitten, het inspireert me voor mijn eigen ideeën en projecten. Ik kan niet gewoon thuis zitten en series kijken of boeken lezen om me te laten inspireren. Dan word ik lethargisch en komen de muren op me af, ik heb mensen rond mij nodig.”

Leyssens: “De ideale wereld heeft me het vertrouwen gegeven dat ik in staat ben om iets te creëren dat werkt. Dat geeft me ook zelfvertrouwen om me opnieuw aan iets groters te wagen. Ik merk dat bepaalde ideeën steeds weer terugkeren in mijn hoofd.”

Eelen: “Ik ben ervan overtuigd dat er ooit een reeks van Willem komt.”

Leyssens (voorzichtig lachje): “Een fijn vooruitzicht.”

Het tiende seizoen van De ideale wereld begint op 16 oktober.

