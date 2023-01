Halleluja! Vulfpeck is terug met ‘Schvitz’, vol funky kitsch ★★★★☆

Het blijft fascinerend hoe achteloos Vulfpeck buiten de tijd opereert, los van trends en hypes, en toch met elke plaat weer vermeldenswaardige en kwalitatief hoogstaande muziek aflevert. Op Schvitz, zijn zesde worp, diept de merkwaardige band uit Ann Arbor zijn sound verder uit met een flair die passie en spelplezier verraadt.

Hip en trendy is Vulfpeck natuurlijk al lang niet meer. Het Amerikaanse collectief verscheen in 2011 op de radar van trendspotters met vooral opzwepende instrumentale funk en kitscherige soul. Als hipstersnoepje leek de band zich na een tijdje vast te rijden in zijn formule. Zijn introspectievere albums Mr. Finish Line en Hill Climber – nochtans fraaie platen – werden ietwat schouderophalend ontvangen door al wie zijn vroegere grooves had bejubeld.

Het schonk Vulfpeck de kans om zich aan de trendspottersverwachtingen te ontworstelen en koppig zijn eigen weg te gaan. Geïnspireerde nevenprojecten van de aan de band gelieerde The Fearless Flyers en Cory Wong dienden het moederschip verse kerosine toe.

Met resultaat, want de tintelfrisse nieuwe songs op Schvitz doen zowaar aan als een renaissance. Vulfpeck vaart er behendig tussen authentiek eerbetoon en pastiche, tussen retrofiele bewondering en amusante herinterpretaties van onder andere funk, soul, kitscherige yacht rock en seventiespop. Je hoort er zowel Steely Dan, Fleetwood Mac en The Isley Brothers in als ironische virtuozen à la Chilly Gonzales en Mayer Hawthorne.

Opnieuw speelt de band menig genregenoot naar huis: check de vingervlugge bassolo in het slot van ‘New Guru’, een song zo extatisch dat je erbij moet grinniken. Verderop wagen ze het om Dylans ‘Serve Somebody’ om te turnen tot retestrakke funkpop. ’t Is groovy heiligschennis, met een aanstekelijke gospelfeeling gezongen door Antwaun Stanley. Halleluja!

Schvitz is uit op Vulf Records.