Haalt u spontaan de schouders op voor ‘The Mandalorian’? Dan durf ik er gif op innemen dat u een twintiger of dertiger bent

De openingsaflevering van het derde seizoen van The Mandalorian drukt meteen al de juiste knoppen in. We zien geharnaste Mandalorianen een reusachtig monster onder vuur nemen, met de ‘onze’ die uiteindelijk het fatale schot toedient vanuit zijn gracieus aanvliegende ruimteschip.

Iets later volgt er een shoot-out met laserpistolen in een straat op Nevarro, na Tatooine de planeet waar – in het uitgestrekte én makkelijk te bereizen heelal van het Star Wars-universum waartoe deze reeks behoort – het merendeel van het leven van het gehelmde hoofdpersonage zich afspeelt.

Na dat vuurgevecht zien we magistraat – pardon: hóógmagistraat! – Greef Karga (Carl Weathers) wegwandelen met twee robotjes achter zich aan die de sleep van zijn mantel dragen: geweldige vondst. En daarna volgt nog een ruimtegevecht in een asteroïdengordel, dat echo’s vertoont van een gelijkaardige passage in bioscoopfilm The Empire Strikes Back (1980). Dat allemaal tijdens dezelfde 38 minuten.

Haalt u spontaan de schouders op voor dit alles? Dan durf ik er gif op innemen dat u een twintiger of dertiger bent: het blijft toch vooral een gen X-dingetje, dat Star Wars. Maar wie van een bouwjaar bezuiden pakweg 1980 is, en zijn jaren van relatief verstand heeft bereikt toen de originele filmtrilogie een hoeksteen van de popcultuur was, wordt weer keihard op een nieuwe sterrenoorlogenfix bediend door seriebedenkers Jon Favreau en Dave Filoni.

Die herhalen met deze ouverture de truc waarmee ze drie jaar geleden ook de eerste reeks op de radar kregen: de aflevering staat bol van de kleine accenten, gags en invloeden die ze uit de originele filmtrilogie distilleerden, en als een soort sierbeleg over hun eigen baksel hebben uitgestrooid. Die boom vol wezentjes waarvan Jabba the Hutt er eentje als huisdier hield in Return of the Jedi (1983), bijvoorbeeld. En wéér die hommages aan westernklassiekers in het camerawerk.

Objectief gezien was er helemaal geen nood meer aan deze derde jaargang. Meer nog: de makers hebben het dramatische afscheid van de held en diens groene protegé Grogu (beter bekend als ‘Baby Yoda’) aan het einde van vorig seizoen een beetje geforceerd tenietgedaan in een episode van spin-off The Book of Boba Fett, zodat ze weer gewoon verder konden op het ingeslagen pad. Maar ze weten donders goed dat het publiek van The Mandalorian, het beste Star Wars-product na (in die volgorde) The Empire Strikes Back, The Last Jedi en oerfilm A New Hope, de volgende negen woensdagen zijn Disney+-app niet zal aantikken voor het graatmagere verhaal van de reeks. Ze doen het voor de dopaminescheuten die de opmerkzame bedenkers een tiental keer per aflevering toedienen via al die kleine details. Ondergetekende blijft, in ieder geval, kijken. This is the way!

The Mandalorian is te bekijken via Disney+.