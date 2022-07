‘H4Z4RD’: alle dashboardlampjes in het rood ★☆☆☆☆

Naast denken dat hij muziek maakt lijkt Dimitri ‘Vegas’ Thivaios een nieuwe roeping te hebben ontdekt: denken dat hij kan acteren. Met al een paar eerste minirollen onder zijn riem moest het hem onderhand tijd hebben geleken om helemaal bovenaan de affiche te staan: iemand die niet lang geleden zijn eigen McDonald’s-burger heeft gehad, kan natuurlijk niet genoegen blijven nemen met ‘Maltese smokkelaar’ in Jurassic World: Dominion of ‘buitenwipper’ in Rambo: Last Blood. En dus kruipt hij, met Jeroen Perceval naast zich, voluit achter het stuur in H4Z4RD, een nieuwe misdaadkomedie van Welp-regisseur Jonas Govaerts.

In het soort Aantwirps waar het frietvet vanaf druipt, spelen ze een duo schoeljes die hun pas uit de lik ontslagen maat (Frank Lammers, Ferry uit Undercover) helpen met een jobke, dat natuurlijk meteen faliekant verkeerd loopt. Vervolgens karren ze anderhalf uur lang in hun gepimpte Lexus door de koekenstad om hun penibele situatie recht te trekken. Tijdens die rit schalt er platstelandsdiscotheekmuziek door de speakers en roepen ze een paar keer ‘jeannol’ en ‘fooraap’ tegen elkaar, terwijl hun bakkie al snel het soort averij oploopt die niet kan wachten tot het volgende klein onderhoud. Net als hun film.

Het mag een raadsel heten wat Jeroen Perceval of Gene Bervoets in deze brik lopen te doen, en ting! Wat zien we hier aanspringen? Het motorstoringslampje van Jonas Govaerts’ geloofwaardigheid! De regisseur probeert de race nog te redden met vinnig camerawerk en een strakke montage, en een paar details (zoals een tripsequentie en een ironische cameo) zijn niet helemáál onaardig. Maar dat zijn kleine lichtpuntjes in een product dat vooral lijkt geassembleerd ter meerdere eer en glorie van de co-producerende hoofdrolspeler, op een scenario dat even infantiel is als diens dj-sets. Baggerfilm, gast!