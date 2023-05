Gustaph, straks op het Songfestival: ‘Ik heb na mijn performance een traantje weggepinkt omdat ik dacht: ‘you did it’’

Twintig jaar lang bleef Gustaph (42) het best bewaarde geheim van de Belgische muziekindustrie. Zaterdag zijn echter alle schijnwerpers op hem gericht, wanneer hij ons land vertegenwoordigt in de finale van het Eurovisie Songfestival – met hopelijk een mooi resultaat. ‘Er zaten op het Conservatorium een hoop mensen die ernstig met jazz bezig waren, en ik stond in de Joepie.’

Gustaph? De kans is groot dat u vóór zijn deelname aan Eurosong, de preselectie van het Eurovisie Songfestival, nog nooit van de beste man had gehoord. De kans is dan allicht even groot dat u niet erg actief met muziek bezig bent. Want anders had u op z’n minst al eens iets over Stef Caers – zo heet de 42-jarige muzikant in het dagelijks leven – horen waaien. Weliswaar zonder ooit het volledig plaatje te kennen.

“De meeste mensen kennen mij van één ding”, vertelt Gustaph wanneer we elkaar in Gent treffen, “en ze hebben geen idee wat ik daarnaast nog heb gedaan. De ene kent mij van Hercules & Love Affair, de andere heeft mij horen zingen bij Lalalover van Tom Kestens, en met Sioen heb ik ooit een Motown-show gedaan aan zee. Ik pak er die drie uit omdat ze mij tijdens Eurosong hebben gesteund, terwijl dat ongetwijfeld hun ding niet is. Ik was daar oprecht door ontroerd.”

Het is een feit dat Eurosong in januari voor het eerst ooit een ding leek op de sociale media van muzikanten die daar anders in een boog omheen lopen, mochten ze al weten dat het plaatsvond. De enige reden: Gustaph. De zanger, pianist, songschrijver en producer stak 23 jaar geleden voor het eerst zijn neus aan het venster toen hij als Steffen het popnummer ‘Gonna Lose You’ in de hitparade parkeerde. Goed begonnen, dus. En ook weer niet. Want die eerste keer in de schijnwerpers liet een wrange nasmaak achter. Caers droeg Steffen ten grave, concentreerde zich op zijn studies aan het Conservatorium en stelde vervolgens zijn fenomenale stembanden ten dienste van anderen, van Zap Mama tot Natalia, alvorens zelf aan PXL-Music in Hasselt en het KASK in Gent te beginnen lesgeven.

In de jaren 2010 trad hij als Gustaph weer op het voorplan, toen hij door de Amerikaanse producer Andy Butler aan zijn gerenommeerd discoproject Hercules & Love Affair werd toegevoegd – bekend van de wereldhit ‘Blind’. En zodra dat avontuur achter de rug was, ging hij eerst met Sennek (2018) en nadien ook met Hooverphonic (2021) mee naar het Eurovisie Songfestival. Al hebt u dat mogelijk gemist, want twee keer stond hij in de coulissen mee te zingen.

Zaterdag verdedigt Gustaph in eigen naam de driekleur. En dat liet zich de afgelopen weken voelen in zijn agenda, al wil hij over die drukte niet klagen. “Ik heb de voorbije maanden al vaak te horen gekregen dat ik het bewijs ben dat het nooit te laat is om te pieken”, zegt hij met een mix van trots en gezonde zelfspot. “Ik zit intussen al zo lang in de industrie dat mensen beginnen te denken dat ‘het’ niet meer zal gebeuren. That I’m over the hill. (lacht) Maar zo zit ik zelf niet in elkaar.”

Maar je bent je zelf ook wel bewust van jouw leeftijd?

“Natuurlijk! Voor hetzelfde geld zeiden mensen: wat komt die hier nog doen? Maar ik vond dat ik nog genoeg te zeggen had en ook nog hip genoeg ben. (lacht) Ik wist echter ook: als je het nog wilt doen, Stef, is nu het moment. Maar als dit het niet wordt, ook goed. Misschien daarom dat er achteraf zo veel mensen tegen mij zeiden dat ik iets zorgeloos uitstraalde in de finale en met zichtbaar plezier op het podium stond. Pas op: ik was ernstig bezig met de wedstrijd, maar ik ging er mijn hoofd niet door op hol laten brengen. Ik vind dat niet gezond, zo hard op één ding focussen. En als ik morgen alleen nog kan lesgeven, ga ik daarvoor. Voor mij is dat echt geen rampscenario.”

Je hebt nu een paar collega-muzikanten bekeerd, maar was het Eurovisie Songfestival altijd al jouw ding?

“Als queer artiest wel, ja. Maar ook als kind was ik daar al door gefascineerd. Ik gaf niet alleen scores op alle nummers, maar ook op de outfits. Echt hardcore! (lacht) Maar ik ken mensen die nog veel erger zijn. Die gaan naar feestjes waar iedereen het liedje van pakweg Estland uit 2013 niet alleen volledig meezingt, maar ook de danspassen ervan kent!”

Maar als je er dan toch zo mee bezig bent, waarom tot je 42ste wachten om mee te doen?

“De VRT had een achttal jaar geleden ook al gepolst of ik geen zin had om aan de preselecties deel te nemen, maar dat voelde toen niet als iets wat ik op dat moment moest doen. Ik was continu met Hercules & Love Affair op tournee, ik maakte ook echt deel uit van de band. Als ik tussendoor snel even Eurosong had gedaan, was dat gewoon raar geweest. Niet dat ik mij ervoor had geschaamd, maar het paste niet bij het imago van de groep.”

En dus heb je je dit jaar alsnog ingeschreven?

“Ja. Tijdens corona ben ik opnieuw nummers beginnen te schrijven, waaronder ‘Because of You’ met Jaouad Alloul (de song waarmee Gustaph naar het Eurovisie Songfestival trekt, red.). Toen ik hoorde dat de VRT weer een preselectie zou organiseren, heb ik laten weten dat ik deze keer wel interesse had. Zonder enige verwachting, maar wat had ik te verliezen?”

Voor andere deelnemers, zoals Tom Dice, leek het wel meer een kwestie van leven of dood. ‘It doesn’t feel right’, schreef hij na afloop op sociale media.

“Zijn reactie na de finale was best heftig, ja. Want je zet daarmee een bepaalde toon en zo’n wedstrijd is vaak al polariserend genoeg. Maar we hebben daarna nog goed gebabbeld en ik snap zijn teleurstelling natuurlijk wel. The Starlings van Tom en Kato (Callebaut, winnares van ‘Idool 2011’ en getrouwd met Tom Dice, red.) werd lang getipt als favoriet. Ik niet. Vandaar mijn oprechte verbazing toen ik won, en allicht ook zijn oprechte teleurstelling. Ik vind dat allemaal zeer menselijk.”

Had je het écht niet verwacht?

“Eerlijk? Ik heb na mijn performance een traantje weggepinkt omdat ik dacht: you did it, en nu is het gedaan. Zelfs vlak voor de bekendmaking zat ik nog te denken: wow, ik word misschien tweede!”

Heeft iemand jou al ooit gezegd dat je te goed bent voor de entertainmentwereld?

(lacht) “Ik ben mogelijk iets té naïef aan Eurosong begonnen. Die overload aan meningen ook, ik ben dat niet gewoon. Dat was wel… (denkt na) Er zijn mensen die het Eurovisie­ Songfestival bloedserieus nemen. Ik heb snel beslist dat ik niet alles zou lezen wat die mensen over de voorrondes te zeggen hadden, want dan was ik zot geworden. Dat wedstrijdgegeven is ook compleet nieuw voor mij. Veel van die jonge artiesten komen van The Voice of Idool. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt.”

Als docent leg je jouw studenten natuurlijk ook in de weegschaal.

“Ja, maar ik ga hen niet met elkaar zitten vergelijken.”

En toch: ben jij de Marcel Vanthilt of de Natalia onder de docenten?

“Op een strengheidsschaal van 10 zou ik mezelf een 6 geven. Ik kan streng zijn, maar ik probeer toch vooral te focussen op wat goed is. Al moet iemand natuurlijk wel het academisch niveau van het KASK halen.”

Vind je dit een goede tijd voor jouw studenten om in de muziekindustrie te stappen?

“Goede vraag. De industrie is uiteraard compleet anders dan toen ik er inrolde. Mijn eerste hitje stond ergens in de top 20 en dat was goed voor 17.000 verkochte exemplaren. Nu is dat ondenkbaar. Er zijn vandaag ook minder middelen dan toen, maar daartegenover staat een grotere doe-het-zelfcultuur. Voor mijn studenten maakt dat zelfs deel uit van hun parcours: nummers maken, die online gooien, zien wat de reacties zijn, een reputatie opbouwen en dan pas kijken of een platenlabel iets voor hén kan betekenen. Dat vind ik echt een goede evolutie. Want het was vroeger niet allemaal beter, hoor. Je zult maar bij een label gezeten hebben dat meer tegenwerkte dan meewerkte. Met zulke verhalen kun je boulevards plaveien.”

‘Toen ik op mijn twintigste scoorde met mijn eerste single, kreeg ik te horen dat ik maar beter zweeg over mijn homoseksualiteit. Terwijl ik al jaren out and proud was!’ Beeld Rebecca Fertinel

Is dat wat jou aan het begin van jouw carrière is overkomen?

“Nee, maar wat mij toen is overkomen, zal vandaag gelukkig ook niet snel meer gebeuren. Ik was 20 en stond met mijn eerste single – zelf geschreven en geproducet – in de hitlijsten. Fantastisch natuurlijk! Maar ik werkte in een popidioom en ik werd als een soort eenmansboyband gemarket. Er werd mij om die reden snel duidelijk gemaakt dat ik maar beter niets over mijn homoseksualiteit kon zeggen. Want ja, straks gaan al die vrouwelijke fans lopen. Succes, werd mij verteld, betekende liegen over wie je bent. Terwijl ik al van mijn veertiende out and proud was!”

Heb je je daar toen niet tegen verzet?

“Nee. Ik was zelf nog zo jong en de muziekindustrie realiseerde zich op dat moment totaal niet hoe homofoob ze was. In het hoofd van managers en labels stond homoseksualiteit toen gelijk aan commerciële zelfmoord. Dus daar was zelfs geen gesprek over mogelijk. Oké, George Michael was toen net uit de kast en van Elton John wist iedereen het natuurlijk ook al, maar die hadden niets meer te bewijzen. Als twintigjarige nieuwkomer moest je daar niet mee afkomen.

“Ik ben blij dat er vandaag muzikanten als Sam Smith zijn die het clichébeeld van de popster aan diggelen slaan en laten zien dat je geen heteroseksuele cisman moet zijn om succes te hebben bij vrouwen. En het pad dat ik sindsdien heb gevolgd, is voor mij ook een soort vindicatie geweest. Ik ben nooit gestopt met muziek te maken – alleen met Steffen – en ik heb een alternatief pad gezocht en gevonden.”

Je hebt dus zelf de stekker uit Steffen getrokken?

“Ja, maar zonder dat ik daar per se wrok over koesterde.”

Je doet het nu wel klinken alsof het helemaal niets is om op je twintigste een carrière als popmuzikant op te geven?

“Ik heb daar toen echt wel lang over zitten nadenken. Niet het minst omdat ik al sinds mijn vijftiende liedjes voor anderen aan het schrijven was. Een eigen hit was dé droom. Maar die droom bleek dus op een aantal vlakken nogal tegen te vallen. Ik moest die hit bijvoorbeeld ook overal gaan lipsyncen, en ik ben een zanger met toch een zekere trots. Ik mocht dus niets zeggen over mijn geaardheid, ik kon niet live zingen… Op den duur draaide Steffen louter om de roem en dat interesseert mij op zich niet.

“Ik was in die periode ook begonnen aan het Conservatorium in Gent en ik was trotser op wat ik deed als student dan op Steffen. Op school kon ik ook meer mezelf zijn, dus ik heb voor mijn studies gekozen. Dat apprecieer ik vandaag nog altijd het meest aan de persoon die ik toen was: eerlijk zijn met jezelf, ‘dit is het niet’ kunnen zeggen en wegwandelen.”

Later begon je ook zelf met lesgeven. Hebben jouw studenten ervoor gezorgd dat je ook zelf bent blijven evolueren? Want met ‘Because of You’ kom je echt wel op het juiste moment, met een soort ninetieshouse-anthem.

“En dan moet je weten dat de demo klaar was vóór het nieuwe album van Beyoncé is uitgekomen! (lacht) Dus ja, zeker en vast. Het is echt een kruisbestuiving. We leren van elkaar, en het is inderdaad door hen dat ik heb gemerkt dat de jaren 90 helemaal terug zijn. Niet alleen op muzikaal vlak trouwens. Mijn studenten lopen rond in Buffalo-schoenen – iets waar wij als tiener vooral níét in wilden gezien worden!

“Jonge mensen hebben vandaag op elk vlak veel minder oogkleppen. Die kunnen er met hun verstand ook niet bij dat er iemand anno 2023 nog een opmerking durft te maken over de gayness van mijn act. Ze gaan daar megahard tegenin. Toen ik jong was, zou daar in het beste geval over gezwegen worden. Of de consensus zou zijn geweest dat ik het dan maar had moeten verstoppen, als ik niet wilde dat mensen erover bezig waren.”

Waar ben je opgegroeid?

“In Rotselaar. Maar ik moest daar weg. Pas op: mijn ouders wonen daar nog altijd en het is zeker niet zo dat ik op school zwaar werd gepest. Maar dat kwam ook wel omdat ik snel doorhad dat humor mijn redding zou zijn. Door de clown uit te hangen, kon ik het gepest worden enigszins elimineren. Maar het Rotselaar van de jaren 80 was zeker niet de uitgelezen plek voor iemand van wie iedereen toch al vrij vroeg doorhad dat hij gay was. Mijn ouders en broer hebben daar gelukkig nooit een probleem van gemaakt. Ze hadden ook al vrij snel door dat muziek voor mij een uitlaatklep was, dat ik er dingen door kon verwerken. Ik ga niet zeggen dat het een vorm van therapie was, maar muziek was voor mij wel een veilige bubbel waarin ik me kon terugtrekken. Mijn ouders hebben mij daarom ook altijd gepusht en ik had zelf ook de drive om erin uit te blinken, zodat ik naar de stad kon en aan het conservatorium kon studeren. Het is pas daar dat ik ben beginnen te beseffen hoeveel geluk ik heb gehad met mijn ouders, want van mijn eerste gay vrienden in Gent waren er veel het huis uitgezet.”

Hadden jouw ouders zelf ook iets met muziek?

“Ja, het zijn twee grote muziekliefhebbers die voortdurend platen kochten en daar met de volumeknop volledig opengedraaid naar luisterden. Daar zat veel Motown en Stax Records tussen, The Supremes, Marvin Gaye, The Temptations… Dingen die mij vocaal echt wel hebben gevormd. Mijn papa speelde in de jaren 60 en 70 bovendien als gitarist in een balorkest, wat toen nog vrij gangbaar was.”

Trad je in jouw tienerjaren ook al op?

(gedecideerd) “Ja! Van mijn dertiende al. Ik had mezelf leren pianospelen en mijn papa heeft mij via-via aan een job geholpen in de pianobar van Marc Dex, waar ik elke zondag artiesten moest begeleiden op piano. Daarvoor moest ik dan opeens nummers van Elvis, Johnny Cash en Barbra Streisand instuderen. Een ongelooflijke leerschool.”

‘Ik heb ooit nagedacht over stoppen, ja. Even heb ik zelfs een carrière in immobiliën overwogen, omdat ik met succes mijn eigen huis had verkocht. Stel je voor!’ Beeld Rebecca Fertinel

Hoe heb je uiteindelijk je eerste platencontract binnengehaald?

“Ik bracht in die bar ook eigen nummers, en dan merk je al snel wat al dan niet werkt. Op een bepaald moment kwam daar toen ook de vraag om nummers voor anderen te schrijven, en op mijn zeventiende heb ik getekend bij een indielabel en niet veel later bij BMG Ariola.”

Dat is vrij indrukwekkend, toch?

“Ja, ik was heel gedreven. Ik wilde echt iets bewijzen. Ik kijk nu ook heel anders naar die periode dan hoe ik ze toen heb beleefd. Ik was écht nog jong en plots stond ik in de charts met een eigen nummer! Het is dus zeker niet alsof ik mij vandaag voor die periode schaam. Ik ben er trots op.”

Maar botste die popcarrière niet ook een béétje met de sérieux van het Conservatorium?

“Zeker. Daar werd soms weleens meewarig over gedaan. En ik snapte dat ook wel. Er zaten op het Conservatorium een hoop mensen die ernstig met jazz bezig waren, en ik stond in de Joepie. (lacht) Maar daardoor werd de motivatie om mij te bewijzen alleen maar groter, en ik heb daar ook de kans toe gekregen. Ze vonden het misschien niet altijd goed wat ik deed, maar ze hoorden wel dat ik er goed in was. Die opleiding heette toen trouwens nog ‘jazz en lichte muziek’, en ik maakte de lichte muziek. Dat staat ook zo op mijn diploma. (luide zucht) Maar ze bedoelden het goed, en vandaag geef ik op dezelfde school les in de richting ‘jazz en popmuziek’.”

Na die studies ben je dus in de coulissen van de muziekindustrie verdwenen. Wanneer begon het te kriebelen om weer meer op de voorgrond te treden?

“Rond mijn 28ste. Ik ben toen voor het eerst als Gustaph naar buiten getreden. Naar Gustaaf, een nonkel van mijn vader. Superbanale origin story! (lacht) Hoewel er wat airplay op Studio Brussel en Radio 1 was, merkte ik al snel dat het lastig zou zijn om alleen daarvan te leven. Ik kreeg van mensen in de industrie ook vaak te horen dat ze het allemaal wel leuk vonden, maar dat ze het niet aan ‘serieuze muziekjournalisten’ verkocht zouden krijgen. Dat het iets te camp was. Terwijl ik mezelf al superhard aan het inhouden was, precies omdat ik wist dat die kritiek zou komen. Dat was wel frustrerend, om te beseffen dat wat ik ook deed, ik door sommigen altijd als camp zou worden weggezet. Tenzij ik wéér een deel van mezelf zou weggommen.”

Was dat niet ook gewoon omdat popartiesten hier toen nog totaal niet serieus werden genomen?

“Ja, zo voelde het. Ik viel tussen twee stoelen in. Ik was niet commercieel genoeg voor het commerciële circuit en niet alternatief genoeg voor het alternatieve. Ik heb toen voor het eerst echt getwijfeld of ik er niet beter mee kon stoppen, omdat ik niet het gevoel had dat ik tegen dat soort vooroordelen kon opboksen. Ik heb zelfs even een carrière in immobiliën overwogen omdat ik net met succes mijn eigen huis had verkocht. (uitbundig) Stel je voor!

“Gelukkig ben ik in diezelfde periode met Lady Linn, die ik kende van op het Conservatorium, op dj-sets van Red D beginnen zingen. Ik vond het erg verfrissend om te zien hoe het publiek daar volledig in opging. Housemuziek voelt dan ook echt aan als een uitbundige kerkdienst, en ik was de pastoor die mensen daarin meenam.”

Zo heeft Andy Butler van Hercules & Love Affair je ook leren kennen?

“Klopt. We speelden samen op een feest in De Vooruit en hij was op zoek naar nieuwe zangers en songschrijvers. We hebben toen meteen een nummer gemaakt waarvan de demo door Karl Lagerfeld in een modeshow is gebruikt, dus dat zat precies wel goed. Uiteindelijk hebben we samen twee albums gemaakt, zes jaar lang de wereld rondgetoerd, maar het leukst van al was dat ik van Andy nooit flamboyant genoeg kon zijn. Dat was in het begin een kleine mindfuck, want ik was het na al die feedback hier afgeleerd om mij uitbundig te kleden. ‘Stop met zeuren’, zei Andy, ‘en doe die legging aan!’ Dat deed echt deugd. Zonder die jaren bij Hercules had ik nooit zo zelfverzekerd op het podium van Eurosong gestaan.”

Het maffe is dat Hercules & Love Affair zich bijna volledig buiten het zicht van de Belgische muziekliefhebber afspeelde.

“Zeg maar vollédig. (lacht) Als wij in de Botanique speelden, werden wij daar als een buitenlandse band ontvangen. Niemand die wist dat ik uit België kwam. Het toffe aan Hercules & Love Affair is dat ze niet huge zijn, maar binnen de elektronicascene groot en gerespecteerd genoeg om overal te kunnen spelen. Ik heb toen net niet letterlijk de hele wereld gezien.”

Waarom ben je er uiteindelijk mee gestopt?

“Na zes jaar was het een beetje op. Het waren ook zes intense jaren, want ik bleef ook lesgeven en muziek maken voor commercials. Dat was niet tussen de verschillende wereldtournees door, maar tijdens! De vermoeidheid werd steeds heviger en ik wilde ook meer tijd in Antwerpen doorbrengen met mijn man, die ik halverwege mijn tijd bij Hercules heb leren kennen.”

Je beseft dat dat plan nu wel op spectaculaire wijze is mislukt?

“I know!” (lacht)

Aan de preselectie ben je zonder verwachtingen begonnen, maar je kunt moeilijk met die ingesteldheid naar Liverpool trekken, toch?

“Nee! Nu ga ik er echt wel voor. We hebben ook de tijd genomen om de act naar een hoger niveau te tillen. Want ik heb tijdens mijn vorige ‘deelnames’ gemerkt dat je daar toch met een soort verantwoordelijkheidsgevoel staat – ’t is voor het vaderland! Ook al stond ik toen zelf in de coulissen.”

Ik neem aan dat jij jouw backing vocals straks niet naar die coulissen verwijst?

“Nee, zeker niet! Op het YouTube-kanaal van het Eurovisie Songfestival is bovendien al erg goede feedback gekomen op het feit dat ze zo’n prominente plaats krijgen op het podium én zo veel joy uitstralen. Iedereen voelt dat ze ‘echt’ zijn, dat ze het menen en dat ik het zelf ook meen.”

‘Met Hercules & Love Affair heb ik zes jaar lang de wereld rondgetoerd, en het kon niet flamboyant genoeg zijn. Stop met zeuren en doe die legging aan, was de boodschap.’ Beeld Rebecca Fertinel

Is het een vorm van revanche?

(lacht) “Die vraag kreeg ik al eerder, maar hand op het hart: ik vond het bij mijn twee vorige passages echt niet erg om niet op het podium te staan. Bij Sennek was dat nooit deel van haar act en heb ik de VRT zelf gevraagd of ik mee mocht – om het eens meegemaakt te hebben. En bij Hooverphonic was ik mee als stemcoach voor Geike. Maar op een bepaald moment zei Alex Callier: ‘Je bent hier nu toch, kun je evengoed meezingen.’ Ze hebben mij toen ergens in een ‘kotje’ gezet, maar dat was dus zeker niet omdat ik te oud of te lelijk was om mee op het podium te staan.”

Het was je nooit om de roem te doen, zei je, dus wat doet dit Eurosongfestivalcircus nu met jou?

“O, ik geniet ervan! Maar dan vooral van het muzikale. We hebben intussen op enkele pre-festivals gespeeld in onder meer Amsterdam, Barcelona en Madrid, en de reacties van het publiek zijn overal overweldigend. Dat doet mij ontzettend deugd. Maar het circus eromheen? Ik ben dankbaar voor de aandacht die ik krijg, maar ik ben de laatste om dat naar zijn hoofd te laten stijgen. Ik ben mij daarvoor intussen ook te bewust van het vluchtige ervan. Maar misschien dat ik er daarom nu wel nog meer van geniet, omdat ik het zo kan relativeren.”

En hierna?

“Er staan deze zomer al redelijk veel events op de agenda, waaronder verschillende prides. Want ik voel nu ook dat er een plaats voor mij is binnen bepaalde circuits, dat mensen mij daar appreciëren. Dus ik wil dit momentum nu ook wel op een gezonde manier verzilveren.”

En denk je dat je de serieuze muziekjournalisten intussen klaar voor je zijn?

“Wie weet! Er stonden vorig jaar in elk geval drie Eurovisie Songfestival-acts op Pukkelpop, dus ik denk dat de perceptie stilaan aan het keren is. Het niveau is de laatste jaren ook beter geworden. Kijk naar Måneskin, die zijn gewoon fenomenaal! Ik dacht eerst dat ze geen kans maakten omdat ze niet songfestival genoeg waren, maar dan winnen ze met een lengte voorsprong. Maar goed, die journalisten zien maar. Want voor één ding ben ik inmiddels echt officieel te oud geworden: stoppen met koppig mijn ding te doen.”

