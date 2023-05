‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’: nog meer straffe actie en malle grappen, maar muzikaal veel minder ★★☆☆☆

Aan het begin van Guardians of the Galaxy Vol. 3 ligt Star-Lord voor pampus: alleen klemzuipen verdooft de pijn om zijn verloren geliefde Gamora. Maar de aanjager van de Guardians is op slag bloednuchter wanneer zijn maatje Rocket in de problemen raakt. De bekvechtende bende outsiders heeft 48 uur om hem van een gewisse dood te redden. Die race tegen de klok wordt afgewisseld met het simplistisch melodramatische verhaal over hoe de jonge wasbeer Rocket door genetische manipulatie uitgegroeid is tot wapenexpert en huurling.

Zes jaar. Zo lang was het wachten op Vol. 3. In 2018, een jaar na het tweede deel en in volle voorbereiding op dit derde, kreeg regisseur James Gunn de bons van Disney, de studio boven Marvel. Aanleiding waren aanstootgevende tweets van tien jaar eerder. Uitspraken waarvoor Gunn zich in het verleden al verontschuldigd had. Het ontslag was echter buiten de cast gerekend, die een solidariteitsactie opzette. In de lente van 2019 kreeg Gunn zijn plek in de regiestoel terug, al was er een probleem: welgeteld één dag eerder had hij DC Studios, de grootste concurrent van Marvel, beloofd om The Suicide Squad te regisseren.

Marvel nam de ontstane vertraging erbij. Dat zegt alles over het vertrouwen in Gunn. Dat heeft hij niet beschaamd: Guardians of the Galaxy Vol. 3 ligt volledig in de lijn van de twee voorgangers. Of juister: het is er de overtreffende trap van. Méér, méér, méér was duidelijk het ordewoord. De ruimtegevechten zijn grootser gechoreografeerd, de schurken ogen vileiner en de scènes worden tot het breekpunt uitgerekt.

Alleen muzikaal is het minder, minder, minder. De songs zijn in de Guardians-films bijna even belangrijk als de personages. Hele scènes zijn errond geconstrueerd. In Vol. 3 spreken ze veel minder tot de verbeelding. Als er dan eens eentje een gevoelige snaar raakt, zoals de akoestische versie van Radioheads ‘Creep’, ligt de symboliek er te vingerdik op. Maar hét pijnpunt blijft net als in de eerste twee films Gunns chaotische regie van de actiescènes. Effectbejag haalt het van visuele helderheid. Je voelt de actie, maar ziet ze amper.

Vooraf klonk dat Vol. 3 het sluitstuk was van een trilogie. Toch meldt de eindgeneriek: “The legendary Star-Lord will return.” Dat zal zonder Gunn zijn, die ondertussen een van de twee CEO’s van DC Studios is en een nieuwe Superman voorbereidt. Ironie: de man die hem in 2018 ontslagen en weer in dienst genomen heeft, Alan Horn, is nu adviseur van de moedermaatschappij van DC Studios. Het is op diens aanraden dat Gunn er de teugels in handen gekregen heeft.

Vanaf 3/5 in de bioscoop.