Grote mond met een ijzersterke kwetsbaarheid: Sinéad O'Connor sterft op 56-jarige leeftijd

Sinéad O’Connor zong recht uit het hart, zonder filter, zonder de pijn te verbergen. En zo lééfde ze ook: controverses en persoonlijke trauma’s domineerden haar bestaan. Maar net dankzij haar ijzersterke kwetsbaarheid was ze haar tijd ook ver vooruit. De Ierse zangeres overleed op 56-jarige leeftijd.

‘Ik mag van geluk spreken dat ik mijn stem heb, en dat die iets teweegbrengt bij mensen. Zo kan ik iets goeds doen als tegengewicht voor de asshole die ik de rest van de tijd ben.” Drie jaar geleden, in een interview met Humo, vatte Sinéad O’Connor misschien wel perfect samen wie ze was. Of beter gezegd: wie de buitenwereld dacht dat ze was. De krachtige stem die hits als ‘Nothing Compares 2 U’ en ‘Troy’ scoorde enerzijds, een schenenstamper anderzijds.

Beroemdste voorbeeld? Haar passage op de legendarische Amerikaanse show Saturday Night Live in 1992, waar ze a capella Bob Marleys ‘War’ zong en er een regel tekst over “child abuse” insmokkelde. Vervolgens verscheurde ze voor de camera’s een foto van paus Johannes Paulus II, vergezeld van de niet mis te verstane woorden “Fight the real enemy.” De backlash was immens – onder meer Madonna haalde stevig uit – maar voor O’Connor, die in 1966 werd geboren in Dublin, was het een culminatiepunt van een katholiek trauma dat ze heel haar leven meesleepte.

Ze spendeerde een deel van haar jeugd, die ook getekend werd door een gewelddadige moeder (“Laten we zeggen dat ze pogingen heeft ondernomen om mijn voortplantingsorganen te vernietigen”), in een katholiek internaat waar de nonnen hun leerlingen inprentten dat ze ‘onverbeterlijk’ en ‘slecht’ waren. Ze kaartte seksueel misbruik in de Kerk aan lang voordat de schandalen overal ter wereld waren losgebarsten, en liet zelden na de clerus te hekelen: haar haat richtte zich steeds tot het instituut van de Kerk, nooit tot God. Over de verscheurde foto van de paus zou ze later zeggen: “Voor sommige zaken is het waard een paria te worden.”

Sinéad O’Connor tijdens een optreden op het Carthage Jazz Festival in Tunis op 4 april, 2013. Van haar elfde en laatste album kennen we enkel de titel: 'No Veteran Dies Alone'. Beeld Reuters

Want dat werd ze wel een beetje. haar grootste hits scoorde ze vroeg in haar carrière met ‘Mandinka’ en ‘Troy’ in 1987. Drie jaar later zou ze uitgroeien tot een wereldster met ‘The Emperor’s New Clothes’ en het door Prince geschreven ‘Nothing Compares 2 U’. Die laatste song maakt haar een icoon tegen wil en dank.

Haar debuut The Lion and the Cobra (1987) telt vandaag als een classic (jarenlang zou ‘Troy’ het enige nummer van een vrouwelijke artiest in De Tijdloze zijn), maar met de songs zou ze jarenlang op ongelijke voet leven. “Ik ben echt trots op ze”, vertelde ze later. “Dat een klein meisje een paar van die liedjes heeft geschreven… Maar ik schreef die songs als therapie. Ik ga er niet meer naar terug. Ik wil er emotioneel niet meer heen. Ik heb verdomme niet al dat geld voor therapie betaald.”

Ongegeneerd eerlijk

Wat Sinéad O’Connor zo uniek maakte was haar stem als een klok, waarmee ze met even schijnbaar gemak groots kon uithalen als meer breekbaar dan porselein te klinken. Soms zong ze met zo’n bitterheid dat de luisteraar gal kon proeven. Ze had het in haar liedjes over een moeder die haar mishandelde. Over seksueel misbruik. En over dat helse opvangtehuis, gerund door nonnen, waar ze als tiener in was beland.

Haar ontsnapping bleek toen haar zangstem: al op 15-jarige leeftijd werd ze ontdekt. Uiteindelijk besloot ze school te laten vallen en volop voor de muzikale carrière te gaan met haar eerste band, Ton Ton Macoute. Haar eerste manager bracht haar in contact met The Edge van U2. Die leerde haar ook om zich overal onbeschroomd over en tegen uit te spreken, zelfs wanneer het je ambities kan fnuiken.

Dat gebeurde ook, na haar passage op Saturday Night Live. Als Sinéad O’Connor nadien nog in de spotlights kwam te staan, was het slechts zelden om muzikale redenen. Ze zocht ruzie met Miley Cyrus, die de emotionele clip van ‘Nothing Compares 2 U’ zou hebben geplagieerd: “Je gedraagt je als een hoer en noemt dat feminisme.” Ze legde een religieuze zoektocht af: eind jaren negentig werd ze rastafari, in 2018 bekeerde ze zich tot de islam en nam ze de naam Shuhada’ Sadaqat aan. Ook dan kwam er controverse, toen ze tweette dat ze nooit meer “met witte mensen (als dat is hoe niet-moslims genoemd worden)”. Nadien bood ze haar verontschuldigingen aan.

Gedurende haar muziekcarrière was O’Connor dan ook altijd ongegeneerd eerlijk over haar spirituele reis, activisme, sociaal-politieke opvattingen, maar ook haar jeugdtrauma en geestelijke gezondheidsproblemen: op haar 33ste ondernam ze een zelfmoordpoging, en het was niet de enige keer dat ze daarover nadacht. Maar O’Connor leek haar muzikale kracht te vinden in de naakte kwetsbaarheid die ze toonde, en met haar kortgeschoren hoofd en grote mond weigerde ze halsstarrig om zich aan de normen van een vrouwelijke popster te conformeren.

Twee jaar geleden liet de zangeres weten op Twitter dat ze stopte met toeren, en ook niet langer wilde werken in de muziekindustrie: “Ik word ouder en ik ben moe. Het wordt dus tijd om mijn tepelkwastjes aan de wilgen te hangen.” Over haar elfde album zei ze dat het haar laatste zou worden: “Er komt geen tournee en verwacht ook geen promotiewerk van me. Ik heb altijd alles gegeven wat ik heb.”

Die belofte kwam ze niet na: ze stelde de release uit nadat haar zoon Shane zich in 2022 op 17-jarige leeftijd van het leven beroofde, en de plaat zag tot nu nooit het daglicht. We kennen enkel de titel: No Veteran Dies Alone. “Ik vind de dood niet noodzakelijk slecht”, vertelde ze 33 jaar geleden in Humo. En: “Ik geloof in het hiernamaals – ik kan nauwelijks wachten.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.