Groot, maar niet groots: ‘Starfield’ weet astronomische verwachtingen niet helemaal in te lossen ★★★☆☆

‘Hoe groter, hoe grootser’, lijkt gamestudio Bethesda te denken. Zijn nieuwe worp, het buitenaards ambitieuze Starfield, heeft immense verwachtingen in te lossen. Sterker: het moet Microsofts lichtjes kwijnende Xbox redden. Als dat maar goed afloopt.

Bethesda is al lang een ronkende naam in de gameswereld. Of het nu in de met draken bezaaide middeleeuwen van The Elder Scrolls is of de postapocalyptische woestenij van Fallout, de rollenspellen die de Amerikaanse studio de afgelopen decennia afleverde, konden steevast op globale goedkeuring rekenen. Een immersieve plot, teugelloze vrijheid en een grote, open spelwereld keren telkens terug. Net als de vele, bijwijlen hilarische bugs die vlotjes viraal gaan als internetmeme.

Hoewel Bethesda’s laatste grote rollenspel – het integraal online te beleven Fallout 76 uit 2018 – flopte als een baksteen wegens onder meer technische manco’s en oninteressante queesten, wist opvolger Starfield toch een immense hype te ontketenen. Dat ruimte-epos is Bethesda’s eerste nieuwe intellectuele eigendom in 25 jaar tijd en geldt als grootste en meest prominente titel van dit nochtans rijkelijk gevulde gamejaar. Niet alleen vanwege zijn omvang, maar ook omdat hij Microsofts Xbox uit het slop moet sleuren.

Nood aan een win

In een poging de concurrentie een stapje voor te zijn, kocht Microsoft moederbedrijf Zenimax Media, waar Bethesda deel van uitmaakt, op in 2020. Op die manier wou de techreus zijn Game Pass – een videogamevariant op Netflix – spijzen met de populaire titels, met als einddoel ze later ook uitsluitend op zijn platform te kunnen aanbieden. De eerder dit jaar verschenen vampierenshooter Redfall mocht de spits afbijten als exclusive uit dat opgekochte gamehuis, maar bleek een onafgewerkt rommeltje, dat uitgespuwd werd door zowel pers als publiek. En dus werd de druk op Starfield weer wat opgevijzeld.

Met je ruimtetuig kan je de verste uithoeken van het heelal verkennen. Beeld Bethesda

Ook Xbox-chef Phil Spencer moest het ridderlijk toegeven na het Redfall-fiasco: het gaat niet zo héél erg goed met zijn console. De verkoop van de Xbox Series X|S daalde met 13 procent in het laatste kwartaal. Van de spelcomputers zijn tot nog toe 21 miljoen exemplaren verkocht; heel wat minder dan Sony’s PlayStation 5 (meer dan 40 miljoen exemplaren) en de Nintendo Switch (meer dan 125 miljoen, al is diens levenscyclus een pak langer). Een poging om Activision Blizzard, bekend van iconische titels als Call of Duty en Diablo, in te lijven voor het historische bedrag van bijna 70 miljard dollar heeft ook heel wat voeten in de aarde gehad. De deal lijkt vooralsnog door te gaan, maar is verre van rond.

Kortom: Microsoft kan best een win gebruiken. En dus vestigt het zijn hoop op de gigantische space opera, die vanaf vandaag te spelen valt voor hen die een duurdere versie van de game vooruitbesteld hebben. De rest moet nog even wachten tot 6 september. Dan ligt de game in het schap, maar staat hij ook meteen in de Game Pass-bib – ook voor pc, al is een stevig beestje vereist.

Tijd staat stil

Wij vertoefden al even in de buitenaardse atmosferen, maar verkenden heus niet alles. Starfield is dan ook onwaarschijnlijk groot: liefst 1.000 planeten vallen te bezoeken. De meeste daarvan worden met behulp van een pientere AI ter plekke gebouwd, zodat iedere ruimtevaarder een compleet uniek universum krijgt, compleet met fauna, flora en variërende zwaartekrachtwetten.

Het coverbeeld van 'Starfield'. Beeld Bethesda

In dat opzicht doet de game denken aan indietitel No Man’s Sky uit 2016, die na een valse start een ware metamorfose onderging dankzij enkele kwalitatieve updates. In die game dien je je ruimteschip fysiek te besturen om van planeet naar planeet te zoeven, terwijl het bij Starfield slechts een kwestie is van de juiste landingsplaats aan te duiden op een niet bepaald overzichtelijke ruimtekaart. Hierdoor waanden we ons nooit een échte astronaut. Bovendien is zeker niet elke planeet een bezoekje waard.

De plot lijkt op de oppervlakte eenvoudig: in het jaar 2310 krijgt jouw zelf ineengeflanste mijnwerker (m/v/x) de opdracht om de uithoeken van het heelal te verkennen om een resem mysterieuze artefacten op te sporen. Maar dat is slechts een richtsnoer: veeleer is het de bedoeling om je eigen pad te bewandelen, zijsporen en hun vele vertakkingen af te speuren, relaties te smeden, je aan te sluiten bij deze of gene factie, je ruimteschip te pimpen, zelfs nederzettingen te bouwen, enzovoort.

Een oud Bethesda-zeer steekt opnieuw de kop op: medepersonages ogen nog steeds als levenloze mannequins die je met glazige blik aanstaren. Beeld Bethesda

Helaas is in veel gevallen de tijd wat blijven stilstaan voor Bethesda. Voor een game die prat gaat op verhaalontwikkeling en dialoogkeuzes zijn jouw gesprekspartners nog steeds zoals vroeger veeleer levenloze mannequins die je met glazige blik aanstaren, in welke emotionele toestand dan ook. Het vraagt een hoop fantasie van de speler, hetgeen anno 2023 simpelweg verouderd aanvoelt. Eveneens een hardnekkig oud zeer: de weinig intuïtief aanvoelende schietactie en een veelvoud aan technische mankementen.

Tot daar de grootste klachten, want Starfield biedt boven alles een astronomische speeltuin waarin je gemakkelijk honderden uren kan verdwalen, met een oogstrelende retrofuturistische esthetiek en pompeuze soundtrack. Voor de behoudsgezinde Bethesda-liefhebber die verliefd was op Skyrim en consorten is dit een no-brainer, maar die waren al verkocht. Of het grote publiek hiermee te verleiden valt? Of belangrijker: of deze game meer gamers richting Xbox duwt? Daar zijn we niet helemaal van overtuigd.

Starfield is vanaf 6 september verkrijgbaar voor Xbox Series X|S en pc.