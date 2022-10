Groezelige grooves, oerconservatief geflirt en orkaankracht: dit zijn de albums van de week

Brutus - Unison Life ****

“I’m stuck here in the storm”, wanhoopt Stefanie Mannaerts van Brutus op Unison Life. Dat treft: mi quoque. Met orkaankracht dendert dit trio dan ook door je huiskamer en gemoed. Hondsdolle gitaren vliegen je schuimbekkend naar de keel. Withete bassen bereiden een nucleaire apocalyps voor. En strakke ketelslagerij geeft de maat aan bij elk epos. Daarin stuurt Mannaerts de rillingen in rotten van vier over je ruggengraat, nu eens als een hese Sinéad O’Connor, dan als rauwe wraakgodin. De productie en arrangementen klinken iets rijker en ijler, maar goeddeels schudt Brutus bijna alles uit de veren wat niet in het vertrouwde Nest (2019) past. De tuut in je oren neem je er graag bij.

Dez Mona - Loose Ends ***

Van faux-opera over theatrale rock tot barok: de groep rond Gregory Frateur vervelt met de seizoenen. Vorig jaar werkte hij nog mee aan een oratorium, maar op het negende album Loose Ends zoekt het Antwerpse collectief liever de dansvloer op. Gitarist Sjoerd Bruil en accordeonist Roel Van Camp schreven de songs, maar ook de productie van Tijs Delbeke heeft veel in de pap te brokken. Bij de openingssong komt Balthazar je immers voor de ogen wervelen, ‘Fresh Water’ is kale funk aan een lager toerental en ‘Connection’ en ‘The One’ doen het met een groezelige groove. Maar weemoed blijft ondanks alles de trouwste danspartner van Frateur.

M.I.A. - MATA **

Is Maya Arulpragasam even van lotje getikt als Kanye West? De Brits-Sri Lankaanse gaat tegenwoordig als born-again Christian door het leven, flirt met oerconservatieve politici zoals Candace Owens en outte zich als geflipte antivaxer. Hoort het bij het rabiaat antiautoritaire personage dat M.I.A. al bijna 20 jaar speelt? MATA, haar zesde plaat, biedt hoe dan ook meer van hetzelfde: een mix van hiphop, kinderrijmpjes, Aziatische, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse klanken. Best opwindend in het a-capella-experiment ‘100% Sustainable’. Elders verzandt ze in eentonige herhalingsoefeningen. Beetje saai, toch?