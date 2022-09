Greg Dulli, frontman van The Afghan Whigs: ‘De ondergang trekt ons allemaal aan’

Zijn drang naar destructie is met de noorderzon verdwenen, getuigt Greg Dulli van The Afghan Whigs vandaag. Maar voor escapisme is er nog ruimte: How Do You Burn?, zijn nieuwste plaat, biedt een spannende vluchtroute langs soulvolle rock en hedonisme.

“Emotionele ecstasy” noemt Greg Dulli (57) de voorbije zomertour doorheen Europa waarbij hij al een tipje van de sluier lichtte van zijn nieuwste langspeler How Do You Burn? Die extase is vandaag zijn favoriete, onverdachte drug. Dat was ooit wel anders. “Tussen mijn 20ste en 40ste geilde ik op excessen en afgrond”, vertrouwde hij ons eens toe. “Ik háát die kerel nu meer dan ooit. Ik was de pyromaan van mijn eigen leven geworden.”

Rond de eeuwwisseling liep het volledig uit de klauw. Dulli belandde in een carrousel van antidepressiva, kalmeermiddelen, sloten drank en harddrugs. “Ik zat zwaar aan het spul en vond de nooduitgang niet meer. In maart 2004 – ik was al een maand of vijf op tour – kon ik pas stoppen met alle rotzooi. Omdat ik plots haarscherp inzag dat het een gewisse dood zou betekenen. Als ik iets langer die weg was ingeslagen, zat ik nu niet voor jou.”

Mede om die reden werkt Dulli ook op de nieuwe plaat met een tweedekansenbeleid. Zo wordt het toxische koppel van ‘My Curse’ op The Afghan Whigs’ magnum opus Gentlemen (1993) andermaal opgevoerd in het duet ‘Domino and Jimmy’. Marcy Mays, die indertijd de zang voor zich nam, mag ook nu opdraven.

“Ik wilde zien hoe het die geliefden dertig jaar later vergaat”, vertelt Dulli. “Toen waren het twee verdwaalde zielen die wanhopig liefde zochten bij elkaar. Vandaag zijn ze wijzer, want ze lijken niet meer bij elkaar te wonen. Maar ze zoeken elkaar nog steeds op. Dat is een kwetsbaar menselijk trekje: de ondergang trekt ons tegen wil en dank aan, op een perverse manier.”

Tequila en gin

Dat was bij hem niet anders. “In de liefde zocht ik nooit rust, maar oneindige opwinding. Dan loop je natuurlijk elfendertig keer tegen de lamp. En met bepaalde roesmiddelen was dat niet anders. Toen ik jong was, dweepte ik met Keith Richards. Ik kon niet wachten om zelf drugs te gebruiken. Het leek me een hoop lol, en heerlijk ondeugend. Dat was het ook. (lacht) Maar het veranderde uiteindelijk mijn persoonlijkheid. Ik werd gemeen, gewelddadig en… welja, een lul om door eenzelfde deur te moeten. Dan hou je drugs beter voor bekeken. Ik drink vandaag nog, maar alleen als het me vrolijk maakt. Tequila en gin krijgen dat wel voor elkaar.”

De reden waarom Dulli drugs- en drankmisbruik relatief makkelijk achter zich kon laten, was “een ijzeren wil”. Maar hij kon ook zijn motivatie voor overdaad ontmantelen. Dulli laat zich niet langer vierendelen door een hunkering naar waardering, de zucht naar aandacht, de onwil om te leven en de onmogelijkheid om te functioneren.

“Die onrust heb ik kunnen temperen. Met de jaren komt de wijsheid, wordt weleens gezegd. Geen idee of dat voor mij opgaat. Maar ik vond wel een rust die de vorige eeuw goeddeels zoek was.”

Natuurkracht

Voor zijn overleden bloedbroeder Mark Lanegan, die nog te horen is op How Do You Burn?, was dat niet anders. Ook hij worstelde jarenlang met grootgebruik. Uiteindelijk was hij al een hele tijd clean, maar zijn gestel bleek zo zwaar toegetakeld dat een zware besmetting met corona hem allicht de das heeft omgedaan.

“Ik was verbijsterd toen het nieuws over zijn dood me bereikte. Nauwelijks een week voordien hadden we nog zitten dollen aan de telefoon. Heb jij zijn dagboek Devil in a Coma gelezen? Dan weet je hoe corona hem drie gruwelijke maanden aan een ziekenhuisbed gekluisterd hield. Ik was panisch toen hij ziek werd. Niemand dacht dat hij erdoor zou komen, zo slecht stond hij ervoor. Maar zelfs die nachtmerrie overleefde hij. Achteraf lachten we nog: hoe zelfs de hufterigste vorm van dat virus niet tegen hem opgewassen bleek. Mark moést wel onverwoestbaar zijn, een tank. En een week later… fuck, man.” Het blijft even stil aan de andere kant van de lijn.

The Afghan Whigs met gast Mark Lanegan (r.) in 2014 op het Cactus Festival. Beeld Alex Vanhee

“Ik heb er geen probleem mee om over Mark te praten. Hij was zo’n immense natuurkracht in mijn leven, en in dat van zo veel anderen. Mark was een van mijn beste vrienden ooit, en ik hield van hem als van een broer. Tot aan mijn eigen dood blijft hij in mijn hart en gedachten. Wat weinigen van hem wisten, is dat hij een van de grappigste en liefste mensen ter wereld was. Dat is natuurlijk te wijten aan zijn quite imposing public persona. (lacht) Hij torende boven iedereen uit, en zijn donkere oogopslag kon zelfs de grootste bullebak doen bibberen. Ik voelde me ook altijd veilig in zijn buurt: we konden samen uitgaan op tour, en niemand die bonje durfde te zoeken met ons. Ik heb zijn persona heel vaak aangewend. (lacht)”

Herfst van het leven

De dood achtervolgt Dulli al een tijdje. Zo overleed Dave Rosser, gitarist van The Afghan Whigs, kort na de release van In Spades (2017) aan kanker. Maar ook vrienden als Shawn Smith en Michael Sullivan, die even bij zijn nevenproject The Twilight Singers speelden, en zijn voormalige boekingsagent Steve Strange wisselden het tijdelijke voor het eeuwige.

“Ik ben zelf in de herfst van mijn leven aanbeland, dus ook voor mij komt de dood dagelijks dichterbij. Dat besef ik heel goed. Maar dat zijn de spelregels: iedereen heeft zijn nummertje getrokken. Dat maakt het gemis niet minder gruwelijk. Maar als je iemand in je hart sluit, moet je je er bewust van zijn dat die uit je leven kan verdwijnen en je hart zal verscheuren. Alleen mag dat je er niet van weerhouden van mensen te blijven houden. Liefde is het wonderlijkste geschenk in dit leven, om te krijgen of om te geven. Die gedachte houdt me warm en in leven.”

How Do You Burn? is uit bij BMG.

The Afghan Whigs spelen op 2 november in De Roma, Antwerpen.