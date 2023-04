‘Great To Know You’: de marketeer Milow laat zich niet lijmen aan een meeslepende documentaire

“Waar ik vandaan kom, maakt men helden om ze weer uit te spuwen”, fileerde Milow ooit onze verraderlijke volksaard in ‘The Kingdom’. De voorbije vijftien jaar zag Jonathan Vandenbroeck zijn ster internationaal stijgen. Maar sant in eigen land? Het was makkelijker om meewarig te doen over zijn succes: ambacht op basis van muzikale stroopsuiker en mercantiel inzicht.

Ik mag Milow wel. Nijverige hitschrijver, notoir genereus voor zijn ingehuurde muzikanten. Bovendien doet deze volksmenner nooit besmuikt over zijn zucht naar succes. Wie zijn Kingdom weigert te laten begrenzen door Peutie en Genoelselderen heeft altijd een streepje voor.

Alleen laat de marketeer Milow zich niet lijmen aan een meeslepende documentaire. Great To Know You opent een kleinhandeltje in clichés en generisch gebeuzel over gedrevenheid, inspiratie en passie. “Een verhelderende en openhartige blik achter de schermen” wordt beloofd, maar dit is hooguit een verguld promovehikel bij zijn nieuwste release. En zelfs als infomercial schiet dit ding tekort. Zo verschijnt de wereldberoemde saxofoniste Candy Dulfer even in beeld, maar over hun bondgenootschap wordt met geen woord gerept.

De montage is soms ook onbedoeld grappig. Ergens noemt Milow zijn “high energy” een superkracht, waarna je hem op een zitmaaier gemoedelijk het gazon ziet afrijden. Het ruikt naar vers gras en Spinal Tap, maar tijdens die legendarische mockumentary lachten we toch minder groen. De songschrijver beweert nog nooit zo ver buiten zijn comfortzone te zijn getreden, maar dat gebied was vast aanzienlijk petieteriger dan die pelouse. Heel persoonlijk of inzichtelijk wordt het bijna nooit.

Milow. Beeld VRT

Filmmaker Lieven Bulckens blijkt een jeugdvriend, maar hun onderlinge relatie wordt zelfs niet met een kleine kwinkslag bedacht. Deze docu wekt de indruk van openheid, terwijl Milow zijn persoonlijk leven even vakkundig als anders afschermt. Zijn volste recht ook. Maar heeft de kijker íéts aan wazige ansichtkaartjes van een gezin op wandel in de natuur van Californië, of in de keuken? Het merk Milow hangt ook vast aan huisvader Jonathan: herkenbaar maar onkreukbaar, wast witter dan wit. Geen onvertogen woord of valse noot te horen.

Pas in het allerlaatste kwartier lijkt Great To Know You even de oppervlakkige karakterschets te overstijgen. Helaas moet de dood daarvoor haar intrede doen. Bij een energieke studiotake van drummer Oscar Kraal weet die laatste dat hij allicht zijn finale rondje geeft. Kanker heeft hem te pakken gekregen. De scène is mooi, ontroerend en glorieus. Wanneer Milow de dood van Kraal later terugkoppelt naar zijn eigen overleden vader die workaholic was - net als hijzelf - hoop je vurig dat de docu de diepte ingaat. Tevergeefs. “Milow staat op een lager pitje hier”, zegt Jonathan ergens over zijn anonieme leven in Los Angeles. Het had net zo goed over deze docu kunnen gaan.

Great To Know You is vanaf 4/4 te bekijken via Pickx+