Graphic novels dingen ook mee naar Boonprijs

De aanpassing is een tegemoetkoming aan een grief van een zestal belangrijke stripuitgevers, die het een “gênante miskenning” vonden dat ze niet mochten meedingen. “De aanpassing komt er inderdaad in samenspraak met de sector”, zegt Jos Geysels, voorzitter van de organiserende vzw Stichting Vlaamse Literatuurprijs. “Er verschijnen in ons taalgebied graphic novels met literaire kwaliteiten. Erg waardevol dat deze nu ook hun kans mogen wagen.”

De Boonprijs, die als prestigieuze opvolger van de Fintro en de Gouden Uil is gelanceerd, bestrijkt twee categorieën: een prijs voor fictie en non-fictie én de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. Het prijzengeld bedraagt telkens 50.000 euro.

Extra motief

Maar er is een extra motief voor de flukse reglementswijziging, waarbij noodgedwongen aan de inzendingsperiode is gesleuteld. Bij de huidige editie stuurde distributeur L&M Books – verantwoordelijk voor Querido, Nijgh & Van Ditmar, Arbeiderspers en De Geus – namelijk een twintigtal boeken te laat in. Warm onthaalde boeken van Bart Koubaa (Dansen in tijden van droogte) en de Nederlandse debutante Suzanne Voets (De Toverlantaarn) maar ook werk van Neske Beks, Elfie Tromp, Levi Weemoedt, Bibi Dumon Tak, Ivan Wolffers en Jan Blokker. Stuk voor stuk verschenen in de maand oktober.

“We hadden de exemplaren wel degelijk tijdig ingezonden, maar door een administratief misverstand kwam het formulier te laat aan”, klinkt het bij L&M Books. Ferme ontgoocheling bij de betrokken auteurs, natuurlijk. Maar ook de Boonjury zat verveeld met de situatie. Zomaar op stel en sprong het reglement negeren lag moeilijk. Voor dit jaar vallen de te laat ingezonden boeken onherroepelijk uit de boot. Ze worden nu wél opgevist voor de volgende jaargang.

“Het reglement is door de Raad van Bestuur in die zin aangepast”, zegt Geysels. “We hebben bedongen dat vanaf oktober 2021 verschenen boeken aan volgende editie kunnen meedoen.” Een modus vivendi waarin iedereen zich kon vinden. Bij de door ons gecontacteerde auteurs heerst opluchting over de oplossing die uiteindelijk uit de bus is gekomen. Eind deze week maakt de Boonprijs zijn eerste longlists van de editie 2022 bekend.