‘Gran Turismo’ is spectaculaire car porn, maar een documentaire had ons meer verleid ★★★☆☆

Van hardcore gamer tot succesvolle racepiloot: dat is in een notendop de onwaarschijnlijke levensloop van Jann Mardenborough. Met dank aan Gran Turismo, ’s werelds bekendste racesimulatiegame. Dat sprookje is nu verfilmd.

Zeg niet zomaar videogameverfilming: Gran Turismo vertelt het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van Jann Mardenborough. De 31-jarige Welshman, zoon van professioneel voetballer Steve Mardenborough, voelde zich als kind al aangetrokken door motorsport. Die fascinatie maakte algauw plaats voor obsessie toen videogame Gran Turismo in 1997 verscheen voor de originele PlayStation-console, een game die óók een interessant parcours afgelegd heeft.

In de vroege nineties, een tijdperk waarin racegames primitief waren, dacht ontwikkelaar Kazunori Yamauchi (56): dit is het niet, ik wil met échte auto’s kunnen rijden. De Japanner ademde racen: naar verluidt zou hij zelfs zijn Nissan GT-R R32 in de prak gereden hebben in een straatduel. Hij pitchte zijn idee voor een realistische simulator bij de hoge piefen van Sony, maar die vreesden dat een mainstreampubliek daar niet op zat te wachten.

In de plaats daarvan kreeg hij de opdracht om een rip-off van het iconische Mario Kart te bouwen, getiteld Motor Toon Grand-Prix (1994) – bij ons nooit verschenen. Deze cartooneske kartracer viel op door zijn felle kleurtjes, maar vooral: door zijn op fysica gestutte, indrukwekkend realistische manier van besturen. Zodanig indrukwekkend dat Yamauchi’s studio Polyphony groen licht kreeg om Gran Turismo te bouwen, een proces dat maar liefst vijf jaar in beslag nam. Vandaag heel normaal, destijds ongezien lang.

De echte Jann Mardenborough op wie 'Gran Turismo' gebaseerd is. Hij fungeerde als stuntpiloot en technisch adviseur. Beeld Gordon Timpen

De game werd een... gamechanger. In Gran Turismo – subtitel: The Real Driving Simulator – wordt onder meer rekening gehouden met het gewicht van iedere auto, de grip van de wielen en de koppeling van de motor. Maar Polyphony legde ook grafisch de lat hoger, door waarheidsgetrouwe lichtreflecties te introduceren. Met liefst 187 racebakken (waaronder ook de ‘doodgewone’ Honda Civic of Mitsubishi Eclipse) en eindeloze aanpassingsmogelijkheden zetten Yamauchi en de zijnen de standaard voor iedere racesimulator die zou volgen. Inmiddels zijn er al zeven delen in de hoofdreeks verschenen – laatste aflevering: Gran Turismo 7 uit 2022 – goed voor 90 miljoen verkochte exemplaren en een totaalopbrengst van 4,8 miljard dollar.

G-kracht

Aflevering 5 (2010) zou Mardenboroughs leven veranderen. Hoewel vaderlief een voetbalcarrière prefereerde, was Jann tussen het studeren en pizza’s leveren in niet van zijn PlayStation weg te slaan. Om extra in de verf te zetten hoe realistisch Gran Turismo wel niet is, sloeg Sony de handen in elkaar met autobouwer Nissan om de GT Academy op te richten: een virtuele wedstrijd, waarin het kruim van de gamers de kans kreeg om op een écht circuit te gaan racen. De 19-jarige Jann liet 90.000 aspirant-piloten achter zich en kon zo voor een echte licentie gaan. Hoewel hij niet de eerste winnaar van die GT Academy was, was hij wel de jongste en meest succesvolle met meerdere podiumplaatsen in diverse wedstrijden. Hij reed meermaals de 24 uur van Le Mans, wellicht de beroemdste race ter wereld.

Beeld uit 'Gran Turismo 7', vorig jaar verschenen voor de PlayStation 4 & 5. Beeld Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

De transitie van videogame naar de echte circuits omschrijft Mardenborough als een ‘makkie’. “De besturing van de game is waanzinnig accuraat. Oké, je voelt de G-kracht niet als je virtueel aan het racen bent, maar dat is werkelijk het enige verschil.”

Fatale crash

Gran Turismo, de film, toont dat hele from zero to hero-verloop. Mardenborough wordt vertolkt door de Brit Archie Madekwe, terwijl de echte Jann instond als stuntpiloot en technisch adviseur. Ook waakte hij erover dat alles zo waarachtig mogelijk in beeld werd gebracht, zowel de highs als de lows. “Ik zou het publiek een slechte dienst bewijzen, mocht dit er niet in zitten”, zegt Jann, die doelt op de fatale crash op de Duitse Nürburgring, waarbij een toeschouwer om het leven kwam.

Die daaropvolgende scènes, waarin een zowel fysiek als mentaal gekraakte Mardenborough verbroedert met zijn cynische mentor Jack Salter (rol van David Harbour, onsterfelijk als chief Jim Hopper in Netflix-reeks Stranger Things), geven de film meer emotionele slagkracht dan we hadden durven te vermoeden. Harbour steekt dan ook met kop en schouders boven de rest uit, inclusief Orlando ‘Legolas uit Lord of the Rings’ Bloom, die er vooral in slaagt te irriteren als Danny Moore, een glad marketingmannetje voor Nissan.

Orlando Bloom als Danny Moore, een glad marketingmannetje voor Nissan. Beeld Sony Pictures

Maar voor het overige teert Gran Turismo vooral op de wel heel erg spectaculair gevisualiseerde race-segmenten en is er meer dan voldoende car porn voor autofetisjisten. Bovendien lijkt vooral de eerste helft van de film één lange reclamespot voor de videogame. Ja, Gran Turismo is de meest realistische racesimulator ooit. Maar dat spreekt voor zich dankzij Mardenboroughs onwaarschijnlijk verhaal, en hoeft dus echt niet nog ettelijke keren benadrukt te worden. En dan is er nog de romance die louter dient als vulsel. Best jammer, gezien de toch wel lijvige speelduur van 2 uur en 15 minuten.

Nee, Gran Turismo is niet de sof geworden waar we eerlijk gezegd voor vreesden – liefhebbers van all things vroom vroom zullen zich vast kostelijk amuseren – maar een goed gemaakte documentaire had ons wellicht meer kunnen verleiden dan deze dramatisering.

Gran Turismo speelt vanaf woensdag in de bioscoop.