‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole en Hugo gaat viraal in Oekraïne, maar met een heel andere betekenis

Op TikTok gaat het liedje ‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole en Hugo op dit moment viraal in Oekraïne. Zo dansen en zingen enkele Oekraïense TikTokkers luidkeels mee op de muziek. De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) vroeg aan enkele Oekraïners hoe dat komt. “Goeiemorgen is inderdaad super populair hier. Mijn vriendin zingt het liedje elke dag”, getuigt een voorbijganger.

Dat komt omdat het woord ‘goeiemorgen' in het Russisch naar verluidt iets compleet anders betekent dan in het Nederlands, zo blijkt. “Goeiemorgen is niet zo een net woord”, vertelt een Oekraïense passant. Het betekent zoveel als ‘fuck, kut, klote’, of een gelijkaardig scheldwoord.

“We gebruiken het om mee te vloeken. Bijvoorbeeld als het licht uitvalt of wanneer we niet kunnen douchen omdat er geen water is. Dan schreeuwen we: ‘Goeiemorgen!’” Op TikTok lopen mensen bijvoorbeeld in het donker rond met een kaars, terwijl ze ‘goeiemorgen, morgen’ zingen. In Oekraïne kampen de inwoners regelmatig met stroomonderbrekingen door Russische aanvallen. “We maken er grapjes over en proberen positief te blijven.” Zo is de Vlaamse klassieker dus uitgegroeid tot een protestlied tegen de oorlog en tegen de Russen.

Eurovisiesongfestival

‘Goeiemorgen, morgen’ is oorspronkelijk een nummer van Nicole en Hugo. Initieel zouden zij het nummer dan ook brengen op het Eurovisiesongfestival in Dublin, in 1971. Maar Nicole werd een week voor het festival geveld door geelzucht, waardoor ze niet kon deelnemen. Omdat België echter niet wou passen voor het festival, werden ze vervangen door het duo Lily Castel en Jacques Raymond. Daarmee behaalden ze een 14de plaats. Toch werd het nummer een hit in Vlaanderen.

Ondanks dat de meeste Europeanen destijds de versie van Lily Castel en Jacques Raymond te horen kregen, is het toch de versie van Nicole en Hugo die op dit moment viraal gaat op TikTok.