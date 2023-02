Goeie zet van Willy: Tomas De Soete laat de motherfucker in zichzelf los

“You win some, you lose some”, gromt de CEO, de kaasschaaf in de aanslag, de langetermijnvisie op apegapen, het lef in de schoenen gezonken. In het geval van Tomas De Soete is het de VRT die verliest. Een troef, om te beginnen. Iemand die manisch de wanden en de plafonds van radio- en televisieformats aftast. Iemand die met vallen en opstaan de grenzen van die formats durft te verleggen. Met een sardonische knipoog ook, zodat u nauwelijks beseft dat die De Soete je in het ootje neemt. Tijdens menige brainstormsessie zitten zijn concullega’s binnensmonds te vloeken: “Godver, De Soete en zijn onnozele ideeën, maar deze keer wérken ze, verdomme.”

In een organisatie moet je de motherfuckers koesteren. Motherfuckers zorgen voor zuurstof. Voor innovatie. De Soete is een motherfucker. Otto-Jan Ham is er ook eentje. Luc Janssen is de keizer van de motherfuckers. Ze porren je samenzweerderig in je zij, palmen je vriendenkring in en doen achter je rug je moeder binnen. Met wat geluk schrijven ze achteloos radiogeschiedenis. Zetten ze programma’s op losse schroeven. Ontmantelen ze duf marketingdenken. Met een grijnsje onder de neus. Dat soort volk moet je soigneren, wispelturig of niet.

Goeie zet van radiozender Willy dus. Want Willy haalde De Soete binnen. Hij krijgt er zo te horen nogal wat carte blanche. Hij zoekt zijn kluts in de ochtendshow, wringt en wroet, reanimeert de nonchalance van weleer, toen hij schitterde op Studio Brussel. Komt goed. Het zijn vooralsnog zijn bijna-dagelijkse Instagram-filmpjes die de hoogste ogen gooien. Geinige, gewild knullige videootjes waarin De Soete de schlemiel in zichzelf (en in ons allemaal) te kakken zet.

Borrelthee

Nu zit hij er vast in de file tijdens de ochtendspits op de Brusselse ring en becommentarieert hij de invoegmanoeuvres van zijn medependelaars. Dan weer kuiert hij belachelijk lang door de bedrijfsgangen op zoek naar de verborgen radiostudio van Willy. Aan het koffiezetapparaat waar de drankjes werden genoemd naar Qmusic-presentatoren kiest De Soete voor de ‘Maarten & Borrelthee’ (naar het hyperkinetische duo Maarten & Dorothee op Q): “Als ge écht vrolijk wilt zijn en serieus van uw gat wilt geven, wel, hier word je heel enthousiast van, slechts één vervelende bijwerking: je verliest een beetje je smaak, vooral op het vlak van muziek.”

’t Is silly en schijnbaar achteloos, ja, maar bovenal verraden die filmpjes De Soetes metier. Hij laat een plagerige, licht ironische frivoliteit door het Willy-universum waaien die de zender deugd doet en die zijn Generatie X-luisteraars nog zelden op andere radiostations vinden. Willy’s socialemedia-appeal vaart er wel bij. De Soete ook. Laat die fucker niet los, Willy.

Elke weekdag te horen op Willy, van 7 tot 10 uur. Instagram.com/tomasdesoete.