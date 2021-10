‘Godverdomme, ze zijn niet uit de ether gegaan!’: hoe een vete tussen twee radiozenders escaleerde tot in assisen

Wat begon als een banale ruzie tussen twee lokale radiozenders over een vergunning om op de FM-band te mogen uitzenden, is geëscaleerd tot een rechtszaak die op weg is naar het hof van assisen. Moord kwam er nochtans niet aan te pas: alleen verwijten op internet, vermeende sabotages en pesterijen. Maar de Facebook-berichten van Radio Caraad uit Tielt aan het adres van Radio Meteor uit Aalter, worden beschouwd als een persmisdrijf, en daarover moet een volksjury zich buigen.

Het hof van assisen buigt zich doorgaans over de zwaarste misdrijven uit het strafwetboek. In de assisenzaal van Brugge werden de voorbije jaren onder meer de Kasteelmoord en de Kruisboogmoord behandeld, en verscheen ook Duivelskoppel Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker voor een volksjury. Maar nu lijkt diezelfde assisenzaal ook het decor te zullen worden voor het gekibbel tussen Radio Caraad uit Tielt en Radio Meteor uit Aalter.

De dorpsvete tussen de twee lokale radiozenders escaleert al bijna vier jaar en draait om – hou u vast – een vergunning om via de FM-band te mogen uitzenden. Radio Meteor snoepte het plekje op 105.8 FM af van Radio Caraad, tot groot ongenoegen van die laatste. “Het doet wat om onze frequentie te moeten afstaan aan iemand die ze in handen krijgt via een op lucht gebaseerd dossier”, postte Radio Caraad vlak na het verdict op Facebook. De toon was gezet.

Volgens de regels van het spel moest Radio Caraad op 31 december 2017 om middernacht uit de ether, om plaats te maken voor Radio Meteor. “Op oudejaarsavond zat ik met mijn vriendin klaar in de woonkamer”, zegt Johan Laroy, de bezieler van Radio Meteor. De man met de bolle buik en puntige neus is beter bekend onder zijn alter ego: dj Rob Van Ass. “Ik zie ons nog zitten: allebei een glas champagne in de hand, bij de radio die was afgestemd op 105.8 FM. Om middernacht telden we af – drie, twee, één! – maar in plaats van de jingle van Radio Meteor hoorden we alleen maar geruis. Ik wist meteen hoe laat het was: ‘Godverdomme, die van Caraad zijn niet uit de ether gegaan!’ Omdat hun antenne drie meter hoger was dan die van ons, overstemden ze ons signaal. Wij zonden dan wel uit, maar we waren nergens te ontvangen. Pas de volgende middag heeft Radio Caraad zijn zender uitgezet, ze wisten zogezegd van niks.”

Het weekend erna kwam het alweer tot een conflict. Opnieuw stond het signaal van Radio Caraad ‘per ongeluk’ op, opnieuw was er op Radio Meteor alleen maar geruis te horen. “En wat deden die beuzakken van Caraad? Ze lachten met ons op Facebook. Ze postten dat we klonken “als een radio waarvan de pielen bijna plat zijn”. Kunt ge dat geloven? Dat het hún schuld was dat er bij ons alleen gekraak te horen was, schreven ze er natuurlijk niet bij. En toen ik boos reageerde onder die Facebook-post, reageerden zij ook. Met een schaterlachende smiley! Ze lachten mij gewoon uit.”

Johan Laroy van Radio Meteor in Aalter. Beeld Florian Van Eenoo / Photo News

Voor Johan Laroy van Radio Meteor was de maat vol. Hij stapte naar de politie. “Dat hele circus moest stoppen”, zegt hij. “Want de ene na de andere adverteerder haakte af. Ik kon hen geen ongelijk geven. Waarom zouden ze betalen voor een reclamespot op een radiozender die om de haverklap uitvalt? Ik diende een klacht in wegens laster en eerroof. Maar die klacht werd geseponeerd, waarna het van kwaad naar erger ging.”

“Op een dag werd onze antenne met een loodjesgeweer kapotgeschoten, de inslagen van de bolletjes waren goed te zien. En bij Radio Caraad? Daar wisten ze van niks. Niet veel later werd ook de antenne op onze captatiewagen in tweeën gebroken. Bij Caraad hielden ze zich opnieuw van den domme: ‘Niks mee te maken.’ Komáán. Maar ja, bewijs dat maar eens hé, wie dat gedaan heeft.

“Hetzelfde met de evenementen die wij bij Radio Meteor organiseerden. Kondigden we een optreden van een lokale artiest aan, dan kwam die op de dag van het optreden niet opdagen in de studio. En als we dan naar die artiest belden om te vragen waar hij bleef, viel die telkens uit de lucht. ‘Hoe? Dat optreden ging toch niet door? Ik heb telefoon gekregen van iemand die zei dat ik niet moest komen, omdat het geannuleerd was.’ Terwijl niemand van ons had gebeld. Wie dan wel? Wij denken Radio Caraad, maar ik kan dat niet bewijzen, hé.”

In augustus vorig jaar diende Johan Laroy rechtstreeks klacht in bij de onderzoeksrechter, en het parket van Brugge oordeelde dat twee Radio Caraad-medewerkers in openbare Facebook-groepen wel degelijk lasterlijke uitlatingen gedaan hebben over de concurrenten van Radio Meteor. Omdat het gaat om een drukpersmisdrijf, vraagt het parket nu om beide mannen door te verwijzen naar het hof van assisen.

Ivan Craeye van Radio Caraad in Tielt. De raadkamer beslist op 12 januari of hij en zijn collega zich voor een volksjury moeten verantwoorden voor hun Facebook-berichten over Radio Meteor. Beeld Joke Couvreur

De raadkamer moet nu oordelen of zij zich ook effectief voor een volksjury moeten verantwoorden. Dat zou gisterochtend gebeuren, maar de zaak werd uitgesteld tot 12 januari. Na afloop van de zitting wilden de twee ‘verdachten’ van Radio Caraad niet reageren. Sarah Leysen, de advocate van een van hen – bezieler Ivan Craeye – deed dat wel: “Wij vragen de buitenvervolgingstelling. Dit gaat om één, hooguit twee Facebook-berichten waarin mijn cliënt gewoon de waarheid heeft geschreven, dus volgens ons is dit geen laster. En zelfs als er toch onwaarheden verteld zouden zijn, gaat het niet om laster, maar om het uiten van een mening.”

Als de zaak naar assisen gaat, zou het pas de vierde keer zijn sinds de Tweede Wereldoorlog dat een volksjury moet oordelen over een drukpersmisdrijf. De derde keer is nog maar een week geleden. Toen veroordeelde het Luikse hof van assisen een man uit Flémalle tot twaalf maanden cel met uitstel, omdat hij op Facebook bedreigingen had geuit tegenover vrouwen en feministen.