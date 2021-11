Gloria Monserez na ‘De slimste mens’: ‘Eigenlijk heb ik bitter weinig reacties gekregen. Mensen geven geen fuck’

Dames en heren, ’t is gebeurd: Gloria Monserez leek op weg om een vast decorstuk te worden in de studio in Vilvoorde, maar de Ketnet-wrapster, actrice, dj en zangeres ligt na zeven afleveringen dan toch uit ‘De slimste mens ter wereld’. Omdat ónze grootste quiz-ontgoocheling slechts een tweede plaats was achter die boeren van Boechout in de jaarlijkse oogstquiz van Hove Sport, leggen we ons oor te luister bij Gloria op zoek naar een echt desastreuze desillusie.

“Het is een heel dubbel gevoel”, vertelt Monserez ons. “Aan de ene kant was ik stilaan uitgeput en de vragen werden alsmaar moeilijker. Ik dacht echt dat ik na verloop van tijd niets meer zou weten. Dus het is een opluchting, maar ook stom, want als ik me had laten zakken, had ik die vraag over Bill Gates kunnen beantwoorden.”

Je bent wel zo goed als zeker van een plaats in de finaleweken. Maakt dat je nu al zenuwachtig?

“Nee, ik heb er veel zin in. Ook al blijft het daar bij één keer, afgaan kan ik wat mij betreft niet. Ik heb het zeven afleveringen uitgehouden in ‘De slimste mens’ en daar ben ik ongelooflijk trots op. Wat ik deze keer wel ga doen, is een jaaroverzicht of twee bekijken. De vorige keer heb ik me helemaal niet voorbereid, terwijl ik hoorde van Jean-Marc Mwema dat hij daar veel mee bezig is geweest. Gelukkig had ik geen last had van stress, want anders had ik de helft minder geweten (lacht).”

Welk moment zal je het meest bijblijven?

“Zonder twijfel mijn tweede aflevering, toen Jennifer Heylen in de jury zat. De steun die ik van haar kreeg, was ongelooflijk. Die keek naar mij tussen de rondes door, stelde me gerust als ik een fout antwoord had gegeven, pepte me op... Heerlijk gewoon. En uiteraard de supportersliederen van Bart Cannaerts en Rik Verheye met onze namen erin verwerkt. Daar heb ik enorm hard mee moeten lachen.”

Merk je al een verschil in wat het programma voor je bekendheid doet?

“Een héél duidelijk verschil. Om de twee weken ga ik naar de Oude Markt in Leuven met mijn Chirovrienden en de laatste keer was echt een heftige avond. Iedereen riep mijn naam, klampte me aan, wilde op de foto... Hoe later het werd, hoe luider en hoe onverstaanbaarder iedereen was.”

Hoe waren de reacties op alle verhalen die je verteld hebt? Geen klachten van je ouders of de vereniging van rattenliefhebbers?

(lacht) “Nee, eigenlijk heb ik bitter weinig reacties gekregen. Mensen geven geen fuck (lacht). Raar, maar goed, hè. Ik heb ook niemand tegen de borst gestoten, dus is het niet onlogisch dat er weinig commentaar was. Verschillende mensen vroegen me wel: wie the fuck ben jij eigenlijk? (lacht) Wat ik begrijp, want als je een man van 40 bent en niet naar Ketnet kijkt, ken je me niet.”

Iedereen is lyrisch over het team van ‘De slimste mens’. Hebben ze jou ook zo vertroeteld?

“Alle lof voor die mensen is volledig terecht. Het is een ongelooflijk lief en vriendelijk team. Volgens mij komt dat omdat de meerderheid vrouwen zijn, waardoor ik me meteen veilig en op mijn gemak voelde. Dat én het keigoede eten, natuurlijk. Je kunt elke avond een gerecht kiezen en bij mij zat er elke keer als extraatje sushi bij. Elke avond, speciaal voor mij. Fantastisch was dat.”

Welke trucjes heb je in de zeven afleveringen opgepikt die je weleens de eindzege kunnen opleveren?

“Ik heb hier en daar wel wat tips ontdekt, maar ik ga ze niet delen. Ik heb ze eerst verteld aan vriendinnen van mij die ook nog aan de beurt zijn, zoals Flo Windey. Dus nee, ik ga ze niet prijsgeven (lacht).”

