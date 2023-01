Gloria Monserez is een troef in ‘Liefdestips aan mezelf’, zowaar beloftevolle Vlaamse jongerenfictie!

In een televisielandschap waar het sinds een aantal jaren bulkt van de intelligente young adult-reeksen vaart Liefdestips aan mezelf door woelige wateren. De lat ligt hoog aangezien zijn doelpubliek al werd verwend door excellente internationale fictie waarin getormenteerde jonge mensen op meedogenloze wijze worden geconfronteerd met de uitdagingen van hun leefwereld . Probeer maar eens vergelijkingen te doorstaan met het almachtige Euphoria, met het superbe Sex Education of met gewaagder, veelgelaagd spul zoals I May Destroy You of Betty. Spiegelt regisseur Charlie Dewulf Liefdestips aan mezelf aan voorgenoemde titels of mag het ook luchtiger? Tussen 13 Reasons Why en The O.C. in, met een vleugje Dawson’s Creek als slagroom op de taart?

Liefdestips aan mezelf, gebaseerd op de gelijknamige jongerenroman van Sylvia Van Driessche, mikt onbeschroomd op de jonge zingevingzoekers die tussen TikTok en het nakende volle wasdom laveren. Tussen verwrongen zelfbeeld en achteloos narcisme. Tussen benauwende introspectie en roekeloos experiment. Daarbij vinkt het scenario in de eerste twee afleveringen iets te gretig de hokjes af teneinde Gen Z terwille te zijn. Liefdesrivalen die je de loef afsteken? Check. De macht van socialmedia-influencers? Check. Zin en onzin over lgbtqia+? Yes. Geestelijke gezondheid en mentale weerbaarheid? Double check. De valkuilen van het nieuw samengestelde gezin? Yep. Feestjes, drank en drugs? Reken maar.

Potentieel

De eerste episodes proppen al die thema’s in een veel te nauw truitje, toegegeven, maar je moet zo’n serie nu eenmaal zijn set-up gunnen, ook al oogt die wat moeizaam. Jazeker, een handvol clichés zal de al wat ervarener binge watcher met de ogen doen rollen (de rivaliteit tussen protagoniste Olivia en haar stiefzus, de gênante speech op het feestje, de nogal stugge dynamiek tussen de verschillende personages, het dreigende soapgehalte), anderzijds beschikt Liefdestips aan mezelf over troeven die de reeks van de Vlaamse kneuterigheid redden.

De schijnbaar grofkorrelige, hippe esthetiek en de speelse montage, bijvoorbeeld. Of de wijze waarop Olivia nu en dan door de vierde wand breekt om haar gedachten met de kijker te delen. Bovenal zet een kransje acteurs sterke prestaties neer. De olijke tv-presentatrice Gloria Monserez legt de hyperkinetische kanarie in zichzelf aan de ketting en zet beheerst en met flair een overtuigende Olivia neer. Jean Janssens charmeert als haar beste vriendin Billie. Jelle De Beule, die we graag onderkoeld zien acteren, gooit hoge ogen als Olivia’s vader.

Kijk, als Liefdestips aan mezelf al dat potentieel slim benut, opent de reeks misschien de deur voor meer kwaliteitsvolle Vlaamse jongerenfictie. Benieuwd.

Te zien op GoPlay