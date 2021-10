Gloria Monserez is creatief op café: ‘Hier raak ik minder afgeleid. Het geluid hier maakt me rustig’

Wanneer ze niet presenteert op Ketnet of Studio Brussel, verliest Gloria Monserez (20) zichzelf het liefst in haar tekeningen.

Ze tekende als kind enorm graag, ­vertelt ze. En tegenwoordig doet ze dat vooral op café. “Ik zit ook weleens thuis te schetsen, maar op café is het ­super­gezellig en raak ik minder afgeleid. Het geluid hier maakt me rustig.”

Wat ze tekent, is heel uiteenlopend: van leuke mannetjes tot dieren en meer abstracte dingen. “Ik heb al vaak gedacht: dit is mijn stijl, maar dan bleek dat toch niet zo te zijn. Dus heb ik het maar losgelaten. Er zijn ­periodes dat ik alleen vissen of vogels kan tekenen. Of mensen. Nu zit ik in een periode waarin ik zowat alles door elkaar teken.”

Meestal maakt ze schetsen die wat ­melancholisch aandoen. Omdat ze dat een interessante sfeer vindt. “Ik ben totaal niet zwaarmoedig, net daarom inspireert het me zo. Ik heb mijn hele leven op een Steiner­school gezeten, daar heb ik ondervonden dat tekenen mijn manier is om tot rust te komen. Ik ben het best alleen wanneer ik teken. Dan heb ik het gevoel dat ik stoom kan afblazen.”

Hoe mooi haar werk ook is, ze laat het niet zien aan anderen. Of toch: een deel van haar tekeningen staat op Instagram, dus krijgt ze af en toe de vraag om er eentje te verkopen. Maar daar gaat ze nooit op in. “Iemand heeft ooit een tekening als tattoo van mij op haar been laten zetten. Dat is een hele eer ­natuurlijk. Ik heb zelf ook enkele tattoos van mijn tekeningen: een vis en een niet nader genoemd plantje. Ze hebben geen ­betekenis hoor, ik heb ze gewoon omdat ik ze leuk vind.”

Op een tentoonstelling voor jonge ­kunstenaars zal je Gloria’s tekeningen niet vinden. Maar zeg nooit nooit. “Ik doe het echt voor mezelf. Misschien, als er meer eenheid in zit of wanneer ik een reeks heb gemaakt, komt het er toch eens van.” Soms tekent ze andere cafégangers. Maar dat vindt ze een beetje frustrerend, want erg moeilijk. “Modeltekenen en waarnemingstekenen, dat is heel andere koek. Ik heb nooit teken­academie gevolgd, al was mijn opa wel ­schilder en heeft mijn mama ook academie gedaan. Ze wilden vroeger altijd met mij ­tekenen, daar heb ik veel van geleerd.”

Of ze wil bijven tekenen? Uiteraard. “Wanneer mensen me vragen of ik voltijds in de media wil blijven werken, denk ik vaak: misschien niet. Combineren met illustraties maken, dat zou echt fantastisch zijn.”